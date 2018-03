Mỹ nhân ngây thơ gây sốc vì đóng cảnh nóng THẬT "từ A đến Z"

Gần đây, Son Ye Jin đang gây sốt màn ảnh xứ kim chi khi đóng cặp với So Ji Sub trong phim truyền hình "I’m on My Way to Meet You". Đây là lần tái hợp sau 16 năm kể từ khi hợp tác trong "Delicious Proposal" 2001. Được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" thế hệ đời đầu của làng giải trí Hàn Quốc nhưng Son Ye Jin khiến nhiều người bất ngờ khi không ngại đóng cảnh nóng. Dù đóng nhiều phim 18+ song Son Ye Jin lại là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chưa từng công khai bạn trai và hiện tại vẫn độc thân.

Bộ phim có nhiều cảnh nóng táo bạo nhất của "ngọc nữ" màn ảnh Hàn là "Tuyết tháng tư". Trong phim, Son Ye Jin đóng cặp với "bạch mã hoàng tử" Bae Yong Joon và có không ít cảnh khoe thân, diện nội y nóng bỏng.

"Tuyết tháng tư" kể về câu chuyện hai cặp ngoại tình sau khi phát hiện ra chính chồng và vợ mình đã lừa dối.

Những cảnh ân ái giữa Bae Yong Jun và Son Ye Jin đẹp nghệ thuật nhưng chân thực đến mức trở thành tâm điểm của khán giả và truyền thông trong thời gian dài.

Việc can đảm trút bỏ quần áo và táo bạo đóng những cảnh “thân mật” cùng Bae Jong Joon, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã giúp Son Ye Jin rũ bỏ được hình ảnh ngây thơ mà cô ghi dấu trong nhiều phim truyền hình trước đó.

Ngay trong bộ phim "Bản giao hưởng tình yêu" (2002), Son Ye Jin có cảnh quay tại bể bơi và chọc ghẹo anh bạn Cha Tae Hyun. Thân hình gợi cảm của Son Ye Jin làm "nóng" màn ảnh khi cô diện đồ bơi.

Vẻ quyến rũ và hấp dẫn của Son Ye Jin trên phim đã giúp cô thăng hoa hơn trong sự nghiệp khi liên tiếp nhận được nhiều lời mời làm nữ chính cho những bộ phim điện ảnh với nhiều cảnh nhạy cảm.

Năm 2009, "tình đầu quốc dân" lại trở thành tâm điểm chú ý trên mặt báo vì những cảnh nóng trong "White night" (Đêm trắng).

Khi được đạo diễn đề nghị tìm diễn viên đóng thế, Son Ye Jin đã từ chối và muốn tự mình thực hiện những cảnh quay giường chiếu để diễn tả hết tâm trạng của nhân vật.

Trong phim, diễn viên sinh năm 1982 hóa thân vào vai một cô gái có hoàn cảnh nghiệt ngã, bị mẹ ruột ép bán thân rồi phải tự tay giết chết mẹ đẻ để cứu người bạn từng giúp mình thoát cảnh cưỡng bức.

Người đẹp cho biết, cô rất vất vả khi phải hoàn thành những cảnh quay nhạy cảm này.

Sau những vai diễn ngây thơ hay người vợ ngoại tình, Son Ye Jin bất ngờ hóa thân thành bà trùm xã hội đen máu lạnh trong "Open City".

Bộ phim xoay quanh cuộc tình ngang trái giữa “nữ trùm” xã hội đen Baek Jang Mi (Son Ye Jin) với anh chàng cảnh sát can đảm Jo Dae Yeong (Kim Myung Min).

Đây được coi là cú lột xác ngoạn mục của Son Ye Jin từ diễn xuất tới thần thái nhân vật.

Nữ diễn viên 8X đóng cảnh mùi mẫn với đàn em Lee Min Ho rất ngọt trong "Personal Taste".

Mới đây nhất, trong bộ phim điện ảnh "Bad guys always die" (2016), Son Ye Jin phải thử thách với một phân cảnh trong bồn tắm. Nữ diễn viên khoác hờ khăn tắm che ngực, khoe khéo bờ vai trần gợi cảm.

Cuối năm 2017 Son Ye Jin từng khoe ảnh đến Việt Nam du lịch. Nữ diễn viên xứ Hàn diện bikini gợi cảm tắm nắng ở Đà Nẵng.

Với ngoại hình xinh xắn, ngây thơ cùng lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc, Son Ye Jin được khán giả ưu ái gọi là “ngọc nữ” trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Son Ye Jin lại tỏ ra không bằng lòng với danh xưng ngọc nữ mà khán giả dành cho mình: “Tôi không thích bị đóng khung trong những dạng vai hiền lành, ngây thơ. Tôi muốn mình thật khác lạ và độc đáo”.

Cô có nhiều tác phẩm ấn tượng như "Cổ điển", "Hương mùa hè", "A Moment to Remember", "Alone in love"....

Để thay đổi, cô bắt đầu tìm đến những vai diễn có nhiều phân cảnh nóng bỏng, khoe thân trong những bộ phim dán mác 18+ như "Tuyết tháng tư", "Đêm trắng", "Open city", "Bản giao hưởng tình yêu"...

Cô nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và giành được không ít giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Năm 2018, Son Ye Jin có nhiều tác phẩm khác được nhiều khán giả chờ đợi như "Be with you", "Negotiation", "Pretty Sister Who Buys Me Food".