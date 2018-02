Mỹ nhân "Ngôi nhà hạnh phúc" ngày càng xuống sắc vì di chứng dao kéo

(Dân Việt) Trong sự kiện mới đây, cựu hoa hậu Han Eun Jung khiến người hâm mộ ngạc nhiên với gương mặt cứng đơ lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Năm 2004, bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc trở thành hiện tượng lớn của trào lưu phim tình cảm hài hước. Trong dàn sao của bộ phim, hai diễn viên chính Bi Rain và Song Hye Kyo là những cái tên quen thuộc với khán giả, hiện nay đã có cuộc sống viên mãn. Ngoài ra còn có một vai diễn thứ chính khác cũng gây được ấn tượng lớn chính là nhân vật Kang Hye Won - cô bạn "thanh mai trúc mã" của Young Jae được thể hiện bởi nữ diễn viên Han Eun Jung.

Dàn sao phim Ngôi nhà hạnh phúc.

Tuy nhiên, đến nay có khá ít thông tin về nữ diễn viên này. Sau thành công của bộ phim, Han Eun Jung ít hoạt động trong làng giải trí. Sinh năm 1980, đạt Giải nhất cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới, Han Eun Jung chính thức gia nhập làng giải trí qua vai diễn đầu tiên trong For the sake of Love (1999), nhưng phải đến Ngôi nhà hạnh phúc, cô mới thật sự tạo được tên tuổi. Diễn xuất tự nhiên, gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm giúp cô ghi điểm với khán giả và trở thành cái tên nổi bật được nhiều nhà làm phim săn đón.

Sau đó, cô có tham gia một số phim như Cuộc sống tươi đẹp (2005), Seoul 1945 (2006), Người tôi yêu (2007) và gây ấn tượng mạnh qua vai diễn nàng hồ ly xinh đẹp trong Tale of the Fox's Child (2010). Đây là vai chính đáng chú ý của cô.

Sự khác biệt lộ rõ trên gương mặt của Han Eun Jung. Nụ cười thiếu tự nhiên, mí xẻ sâu hơn và biểu cảm gượng gạo của cô.

Đầu năm 2018, nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện với nụ cười có phần cứng nhắc khiến người hâm mộ bất ngờ. Trước đây, Han Eun Jung xinh đẹp nhưng cô vẫn nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để lên đời nhan sắc. Đôi mắt to tròn hơn, mí mắt sâu và cằm nhọn khác hoàn toàn với vẻ đẹp trước đây. Ở tuổi 40, cô bắt đầu để lộ nhiều di chứng của phẫu thuật thẫm mỹ trên gương mặt. Trước những tin đồn phẫu thuật thẫm mỹ, cô im lặng không lên tiếng phủ nhận.

Hiện nay cô vẫn còn độc thân và rất ít khi chia sẻ thông tin về cuộc sống đời tư.