11 năm "yêu nhưng không sex", mỹ nhân vẫn táo bạo thế này trên màn ảnh

Cuối năm 2017, đài TVB bất ngờ ra lệnh cấm diễn viên nữ hở hang, hạn chế cảnh nóng trên màn ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc những cảnh quay táo bạo của Vương Quân Hinh trong "Tình tại hữu tình" (Come with me) sẽ bị cắt bỏ.

Vương Quân Hinh nổi tiếng với phát ngôn: Không quan hệ trước hôn nhân. Quân Hinh đề cao việc giữ gìn trinh tiết và chỉ trao lần đầu tiên cho người sẽ làm chồng mình. Tuy nhiên, trên màn ảnh, cô lại thủ vai người phụ nữ nghiện sex.

Vì phim có nhiều cảnh táo bạo nên nhà đài đã quyết định cắt bỏ 2 tập phim. "Come with me" ban đầu được xác định gồm 20 tập nhưng giờ chỉ còn lại 18 tập.

Trong phim, nàng Á hậu Hong Kong không sex trước cưới có nhiều cảnh ăn mặc sexy. Tuy nhiên, sau khi có lệnh cấm, những hình ảnh của cô chỉ được quay từ phía sau. Trong khi đó, cảnh diễn viên nam khỏa thân sẽ bị bôi đen thay vì cắt bỏ.

Vương Quân Hinh tiết lộ, vì quyết giữ mình đến ngày cưới nên cô bị nhiều bạn trai trước "đá".

Đầu tháng 7 vừa qua, Á hậu Hong Kong 2007 đã tổ chức hôn lễ với Daniel. Cô và ông xã đã bên nhau 11 năm trước khi tiến đến hôn nhân.

Ngoài "Come with me", người đẹp sinh năm 1986 còn nổi danh nhờ vai diễn ấn tượng trong "Anh hùng thành trại". Cảnh khoe tấm lưng trần nõn nà giúp tên tuổi của cô tỏa sáng chỉ sau 1 đêm với vòng eo con kiến 53cm.

Nữ diễn viên 8X cho biết, để có được tấm lưng trần nuột nà đặc biệt là vòng eo 53cm, cô phải mặc áo nịt bụng và nỗ lực tập luyện, ăn kiêng trước ba tháng.

Quyết không quan hệ trước hôn nhân song trên màn ảnh, cô đào 31 tuổi lại rất táo bạo. Điều này khiến nhiều người bất ngờ và tò mò về thân thế của cô.

Diễn viên sinh năm 1986 rất tự tin khoe hình thể gợi cảm và săn chắc trong các cảnh quay. Năm 2016, cô nhận giải Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất TVB.

Cảnh tắm lộ thiên của mỹ nữ họ Vương trong "Pháp võng kiêu hùng" được nhiều người thích thú.

Nói về cảnh phim "Come with me" bị cắt, Vương Quân Hinh cho biết, cô cảm thấy không có gì thắc mắc khi ekip phải tuân thủ theo quy định của nhà đài, quan trọng là mạch phim không bị ảnh hưởng.

Năm 2017, Vương Quân Hinh có nhiều tác phẩm như "Tâm lý truy hung", "Siêu thời không nam thần", ...

Bên cạnh đó, Á hậu nói không với sex trước hôn nhân còn bận rộn quay một dự án phim cổ trang của TVB.

Sau khi kết hôn, Quân Hinh vẫn rất tích cực hoạt động phim ảnh.

Cảnh nóng của Vương Quân Hinh được đánh giá không phản cảm mà mang yếu tố sexy. Chính vì thế cô nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các dự án phim lớn.

Là một người có nhan sắc với nhiều đường nét rất Tây nhưng cô lại giữ quan điểm truyền thống, nói không với quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Năm 2018, cô tham gia dự án truyền hình "Pháp quan các hạ". Trong phim, Quân Hinh thủ vai nữ thẩm phán xinh đẹp và tài giỏi. Nhiều người hâm mộ đang rất tò mò về vai diễn mới mẻ này.

Ngoài việc đóng phim, Vương còn nhận được nhiều lời mời tham gia các MV, show truyền hình thực tế.

Cô cũng rất đắt show chụp ảnh quảng cáo, thời trang.

Ở tuổi 31, nữ diễn viên mới quyết định kết hôn với bạn trai "yêu 11 năm nhưng chưa từng qua đêm" khiến nhiều người bất ngờ.

Cận cảnh vẻ đẹp không góc chết của mỹ nữ 8X.

Hiện tại, Vương Quân Hinh đang đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Cô cũng chưa có ý định sinh con trong tương lai.