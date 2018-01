Mỹ nhân say đắm cầu thủ Việt: Người tài giỏi, người sắc nước hương trời

(Dân Việt) - Các sao nữ là cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam hội tụ từ hot girl, ca sĩ đến hoa hậu.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy từng trải qua mối tình cùng cầu thủ tuyển U23 Việt Nam. Cô còn xăm hình tên chân sút này lên trước ngực. Những lúc diện áo, váy hai dây hay mặc bikini, Hòa Minzy thường để lộ hình xăm được chú ý này. Phía sau lưng, Hòa Minzy xăm dòng chữ "diamond rose 28 10 14" mang tính chất kỷ niệm. Tình yêu với bóng đá khiến Hòa Minzy phải lòng cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh mối tình xưa, nữ ca sĩ vẫn thường xem và cổ vũ bóng đá. Á hậu Huyền My là một trong những fan nữ cuồng nhiệt với trái bóng tròn. Người đẹp cùng mẹ đi cổ vũ bóng đá và được nhiều fan nhận ra. Nữ cổ động viên xinh đẹp thường có mặt trong các trận đấu của đội tuyển thi đấu tại Việt Nam. Huyền My cũng là gương mặt quen thuộc của các đài truyền hình trong các sự kiện bóng đá. Nữ ca sĩ Lâm Chi Khanh trong tự truyện phát hành năm 2017 tâm sự về mối tình 3 năm với cầu thủ Việt. Lâm Chi Khanh cho hay mối tình dang dở chỉ vì cô là người đồng giới. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chưa chuyển giới. Tuy không nhắc đến tên cầu thủ tình cũ nhưng Lâm Chi Khanh cho hay cô và người đó không giận gì nhau. Hot girl Lily Luta là một trong những sao nữ đam mê bóng đá. Hot girl 9X từng thực hiện nhiều bộ hình đẹp với trái bóng tròn trên sân cỏ. Lily Luta cho hay cô yêu thích bóng đá và thường tranh thủ thời gian rảnh để xem các trận đấu, từ Việt Nam tới thế giới. Không thể không nhắc tới Diễm My 9X trong dàn fan nữ nổi tiếng. Nữ diễn viên từng tham gia các chương trình truyền hình về bóng đá, chụp hình cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Người đẹp có niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nữ ca sĩ Phương Thanh là fan "cuồng" của đội tuyển Việt Nam từ những ngày chị còn trẻ. Phương Thanh theo sát đội tuyển Việt Nam, có mặt trong mỗi trận thi đấu của đội nhà. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi, bỏ công bỏ việc đi ủng hộ đội tuyển, nhưng lần nào cũng thất bại, có cảm thấy chán? Tôi bảo, chẳng có gì chán cả, vì trót yêu rồi!”. Ngược lại, với những lần chiến thắng của tuyển Việt Nam, Phương Thanh đều vỡ òa cảm xúc. Phương Thanh kể, cô theo nghề ca hát cũng là vì mải mê hò reo ủng hộ bóng đá, đến lúc vào thi thì giọng đã khàn đặc, thế là rớt. Top 10 cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2014 Đỗ Thị Huệ là một trong những cổ động viên nhiệt tình của trái bóng tròn. Hot girl Quỳnh Thi sinh năm 1993 là một trong những cổ động viên trung thành luôn dành tình cảm lớn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Á hậu Tú Anh cũng rất đam mê bóng đá. Công chúng thường thấy cô có mặt trên khán đài cổ vũ các đội bóng. Hot girl Tú Linh gắn liền với biệt danh "fan nữ xinh đẹp của MU". Ngoài việc cổ vũ cho đội Man United, Tú Linh cũng rất quan tâm tới bóng đá nước nhà.

Tag: my nhan say dam cau thu, tu anh, huyen my, hoa mizy