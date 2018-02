Mỹ nhân Việt được báo Trung tung hô "khiến triệu đàn ông lạc lối"

(Dân Việt) - Khánh My được truyền thông Trung Quốc ca tụng là đệ nhất mỹ nữ Việt.

Mới đây, tờ Sina của Trung Quốc đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên Khánh My. Sina giật tít “Việt Nam đệ nhất mỹ nữ, nữ minh tinh hàng đầu trong nước” đi kèm bộ ảnh gợi cảm của người đẹp 9X. “Với nụ cười ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, Khánh My cũng khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Vẻ sexy của cô ấy khiến hàng triệu đàn ông lạc lối”, Sina bình luận. Không chỉ khen ngợi mỹ nữ Việt về nhan sắc, Sina còn dành cho cô nhiều lời có cánh về diễn xuất. “Cô ấy từng hợp tác với Mã Đức Chung – tài tử nổi tiếng ở Hong Kong trong phim Tình xuyên biên giới. Khánh My cũng dành nhiều thời gian để học tiếng Trung và có diễn xuất ấn tượng”, tờ Sina khẳng định. Khi chúng tôi liên hệ với Khánh My, nữ diễn viên khá bất ngờ khi nhận được nhiều lời khen ngợi trên trang báo điện tử Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1991 cho hay, gần nửa năm nay cô dành thời gian sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Ngoài Tình xuyên biên giới, cô cũng đã hoàn thành vài dự án điện ảnh ở đất nước tỷ dân. Bộ phim điện ảnh Thiên môn truyện được quay ở Trung Quốc là tác phẩm được Khánh My đặt nhiều kỳ vọng. Khánh My là người đẹp Việt Nam hiếm hoi có bước ngoặt phát triển sự nghiệp điện ảnh ở Trung Quốc. Không chỉ được truyền thông nước bạn tung hô về nhan sắc, người đẹp được Sina mệnh danh là “đệ nhất mỹ nữ Việt” còn được đánh giá cao về diễn xuất. Nhận xét về phong cách thời trang dự sự kiện của Khánh My, Sina cho hay cô có gu ăn mặc thanh lịch, duyên dáng và sang trọng. “Khánh My là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam. Cô ấy có nhiều bộ ảnh sexy và thời trang bên siêu xe”, Sina viết. Đi kèm theo đó, tờ báo hàng đầu Trung Quốc còn đăng tải bộ ảnh sexy bên siêu xe thời mới khởi nghiệp của mỹ nhân Việt Nam. Thân hình nóng bỏng của Khánh My được báo Trung hết lời khen ngợi. “Cô ấy sở hữu chiều cao 1m71 và có đôi chân dài 116cm vô cùng quyến rũ”, Sina viết. Bên cạnh đó, Sina cũng đăng tải thông tin cá nhân của Khánh My từ tên thật cho tới các danh hiệu mà cô đạt được trong thời gian làm người mẫu. Năm 2010, Khánh My đoạt giải Vàng cuộc thi Ngôi sao người mẫu. Cô cũng là người ẵm 2 giải phụ Người đẹp áo dài và Gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu tại Mỹ năm 2011. Ngoài ra, Sina cũng nhận xét Khánh My là một trong những mỹ nữ Việt diện áo dài đẹp nhất Việt Nam. Bộ ảnh gợi cảm của cô đào phim Trót yêu trên bãi biển. Cận cảnh gương mặt "ăn hình" hoàn hảo của Khánh My. Xuất thân là người mẫu, cô rất chuyên nghiệp trong việc tạo dáng. Hiện tại, người đẹp đặt trọng tâm vào sự nghiệp diễn xuất. Vẻ ngọt ngào nữ tính của Khánh My khiến cô chiếm trọn thiện cảm của fan.

