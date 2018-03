Mỹ nữ khoe trọn vòng 1 tại Oscar từng để fan sàm sỡ vòng 3

Trong đêm tiệc hậu Oscar ngày 5.1, nữ ca sĩ người Albania - Bleona Qereti - gây xôn xao khi xuất hiện với bộ cánh ren lưới mỏng tang, không sử dụng bất kỳ phụ kiện nào khác để che chắn vòng một.

Ngay lập tức, thông tin về Bleona Qereti xuất hiện ngập tràn trên các phương tiện truyền thông quốc tế.

Qereti từng gây xôn xao với màn biểu diễn nóng bỏng, quay vòng ba về phía khán giả. Không ít cánh tay nam giới với lên vì màn biểu diễn táo bạo, đầy phấn khích và cuồng nhiệt của Bleona Qereti.

Bleona Qereti sinh năm 1979, là một ca sĩ và nữ diễn viên Albania. Năm 2009, cô đã chuyển tới Mỹ phát triển sự nghiệp và và hợp tác cùng các nhà sản xuất như: Timbaland, Rodney Jerkins, David Foster. Ca sĩ 38 tuổi không ngại chụp ảnh bán nude, quảng bá cho các MV mới.

Lần xuất hiện tại Oscar 2018 giúp tên tuổi Bleona Qereti "nổi như cồn".

Từ một ca sĩ vô danh, Bleona bỗng chốc nổi tiếng nhờ bộ trang phục xuyên thấu mỏng tang.

Bleona có nhiều ca khúc ấn tượng như "Take you over", "Pass out", "Take it like a man"...

Thân hình nóng bỏng của người đẹp Albanian gây xôn xao Oscar 2018.

Ca sĩ người Albania có phong cách biểu diễn nóng bỏng và rất sôi động.

Ngoài ra các album, MV ca nhạc, cô còn tham gia các chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ.

Người đẹp từng xuất hiện trong show "Euros of Hollywood" năm 2014.

Năm 2015, cô trở về quê hương Albania làm giám khảo chương trình "X Factor".

Bleona Qereti theo đuổi sự nghiệp ca hát từ nhỏ khi còn sống ở Albania cùng gia đình. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu hát và biểu diễn tại các liên hoan âm nhạc của Albanian.

Single đầu tiên của Bleona là "Let Me Be Free" ra mắt vào năm 1996. Một năm sau, cô phát hành album "Kam Qejfin Tim" (I Run My Own Game)

Chuyến lưu diễn đầu tiên của Qereti cũng diễn ra cùng năm. Cô có hơn 25 buổi biểu diễn tại ở nhiều quốc gia như Thụy Sĩ và Đức.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho con gái, cha mẹ cô còn đưa Bleona Qereti tới một trường trung học tiếng Đức để học thêm ngôn ngữ.

Hiện tại, nữ ca sĩ 7X có thể hát và nói thành thạo nhiều thứ tiếng như Anh, Albanian, Ý, Đức.

Qereti tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật ở Tirana. Cô cũng chơi giỏi đàn violon.

Năm 2005, single "S'dua" của Bleona giành được giải thưởng truyền thông tại lễ trao giải Magic Song Festival Awards - một giải thưởng Grammy của Albania.

Năm 2004, cô có chuyến lưu diễn đầu tiên ở Mỹ.

Tháng 2.2011, cô chính thức trở thành công dân Mỹ.