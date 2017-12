Mỹ nữ “siêu vòng một” bị bắt gặp qua đêm ở nhà rapper kém 12 tuổi

(Dân Việt) Bà mẹ một con Lý Tiểu Lộ trở thành tâm điểm chỉ trích khi qua đêm ở nhà rapper PG One.

Theo QQ, ngày 31.12.2017, Lý Tiểu Lộ - bà xã của Giả Nãi Lượng bị bắt gặp qua đêm tại nhà đàn rapper PG One.

Lý Tiểu Lộ - bà xã Giả Nãi Lượng bị bắt gặp qua đêm tại nhà rapper trẻ kém 12 tuổi.

Ngay sau đó, chuyện “ăn vụng” của bà mẹ một con có vòng một hoàn hảo nhất Cbiz trở thành scandal hot nhất ngày cuối năm 2017.

Trong clip được tiết lộ trên mạng, Lý Tiểu Lộ đến nhà PG One vào ngày 29.12 để tham gia một hoạt động. Đến sáng hôm sau (ngày 30.12), PG One đưa bà xã Giả Nãi Lượng về nhà, sau đó anh chàng tự lái xe rời đi.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Lý Tiểu Lộ rời nhà PG One lúc sáng sớm.

Trong khi đó, Giả Nãi Lượng ở nhà livestream trò chuyện với fan. Anh tiết lộ, vợ mình đang đi làm tóc.

Sau khi đoạn clip bị phát tán trên mạng, chiều 31.12, PG One đã lên tiếng giải thích sự việc trên. Nam rapper cho biết, vì có mối quan hệ thân tình với vợ chồng nhà Lý Tiểu Lộ nên không chú ý tới hành vi của mình. Việc để nữ diễn viên họ Lý ngủ lại nhà mình là có sai sót. Anh sẽ chú ý hơn để không xảy ra sự cố trên thêm lần nào nữa.

Giả Nãi Lượng livestream nói vợ đi làm tóc khi cô qua đêm ở nhà đàn em thân thiết. Sau khi scandal xảy ra, anh vẫn hoàn toàn tin tưởng vợ.

Trong khi đó, Giả Nãi Lượng cũng lên tiếng trên trang cá nhân nhằm bênh vực bà xã. Anh cho biết, bản thân hoàn toàn tin tưởng vợ mình.

“Dù là vợ chồng, người yêu, hay là bạn bè, thì đoạn đường dài ngắn đi cùng nhau. Sự tin tưởng lẫn nhau là quan trọng nhất, tôi hiểu được tính tình của Lộ Lộ, cũng tin tưởng tất cả bạn bè của tôi. Tôi tin tất cả đều rất tốt đẹp. Cảm ơn mọi người quan tâm, bài biểu diễn tối nay vẫn chưa tập kỹ. Tôi đi tập nhảy đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ”, nam diễn viên Vẫn cứ thích em viết.

Sau đó, Lý Tiểu Lộ cũng đăng đàn giải thích. Ảnh hậu đóng cảnh nóng từ thuở 16 cho biết, đêm đó có 5 người chứ không phải chỉ có mình cô và PG One.

Lý Tiểu Lộ - bà mẹ một con sở hữu vòng một đẹp nhất Cbiz cám ơn ông xã luôn tin tưởng mình.

Họ tới nhà rapper để thảo luận về một kịch bản phim. Nhóm có 5 người gồm Lý Tiểu Lộ, PG One, em họ của Pg One tên Cường kiêm trợ lý của anh, cùng Mã Tô và một biên kịch phim.

“Cám ơn sự tin tưởng của Giả Nãi Lượng đối với tôi. Tôi đã đọc rất nhiều bình luận của các bạn và tự kiểm điểm bản thân. Sau này, sẽ chú ý giữ khoảng cách với những mối quan hệ khác giới”, Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất lịch sử viết.

Ngay sau đó, Mã Tô – nữ diễn viên cũng có mặt trong buổi tối mà Lý Tiểu Lộ tới khớp kịch bản ở nhà PG One lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Diễn viên phim Bạch Phát Ma nữ gửi lời xin lỗi tới Giả Nãi Lượng và giải thích rằng, mọi người sau khi họp về kịch bản phim có đi ăn uống với nhau. Sau đó đến nhà Vạn Vạn (tên gọi thân mật của PG One) xem phim. Vì hơi quá chén nên tất cả đã ngủ lại ở đó.

Mã Tô (mặc áo trắng thứ 3 từ trái sang) cùng PG One (người thứ 5 từ trái sang), Lý Tiểu Lộ (ngồi gần PG One) và Quách Bích Đình (người đầu tiên bên phải) trong một dịp tụ tập ăn uống.

Dù được ông xã và đồng nghiệp lên tiếng bênh vực song việc một phụ nữ đã có gia đình lại qua đêm ở nhà đàn em khiến nhiều người không đồng tình với Lý Tiểu Lộ. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về mối quan hệ của hai vợ chồng cô.

Bất chấp scandal đang nóng hổi trên truyền thông, Giả Nãi Lượng vẫn nhất mực tin tưởng vợ. Tối 31.12.2017, hai vợ chồng có màn song ca rất ngọt ngào và ăn ý trên sân khấu chương trình chào năm mới của đài Đông Phương.

Mặc scandal bủa vây, hai vợ chồng Giả - Lý có màn song ca ăn ý chào năm mới của đài Đông Phương tối 31.12.2017

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng được coi là hình mẫu gia đình lý tưởng trong làng giai trí. Lý Tiểu Lộ sinh năm 1982, cô kết hôn với Giả Nãi Lượng năm 2012. Cặp đôi có một cô con gái chung rất đáng yêu tên Giả Vân Hinh.

Trên truyền thông, Giả Nãi Lượng luôn dành nhiều lời có cánh cho bà xã. Anh được khen là ông bố mẫu mực và người chồng tâm lý, hết mực yêu thương vợ.

Tổ ấm hạnh phúc của Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ.

Lý Tiểu Lộ được biết đến với biệt danh "Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất lịch sử điện ảnh" với vai diễn đầy cảnh nóng táo bạo đầu tay: Thiên dục. Thời điểm đóng phim, cô đào sinh năm 1982 mới 16 tuổi. Bộ phim có nhiều cảnh quay khỏa thân nóng bỏng cùng diễn xuất tuyệt vời của Lý Tiểu Lộ đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 35 khi mới 17 tuổi.

PG One (Vạn Từ Vương) là rapper thành danh từ show The Rap of China. Anh chàng kém Lý Tiểu Lộ 12 tuổi và có mối quan hệ thân thiết với cả hai vợ chồng cô đào.

Rapper PG One.