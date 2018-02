Mỹ Tâm: Lấy chồng là một "thể loại" kỳ lạ mà khám phá hoài không ra

Xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc Billboard thế giới, cảm xúc của chị thế nào?

Thật sự cảm giác ban đầu của Tâm là vẫn chưa tin lắm, sau khi xem kỹ thì mới thấy đúng là thật, cảm xúc vui vỡ òa, mình thấy rất tự hào, thật sự tuyệt vời!

Có thể gọi thành công này là đỉnh cao mà chị mong muốn chưa?

Ca sĩ Mỹ Tâm. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

- Có thể nói, được thấy tên cùng sản phẩm âm nhạc của mình gắn trên dòng chữ Top 10 Billboard thế giới là một thành tựu lớn đối với sự nghiệp của Tâm. Thật sự, khó có thể mong đợi điều gì tuyệt vời hơn như vậy ngay trong lúc này. Chuyện tương lai thế nào mình chưa biết nhưng đây chắc chắn sẽ là một bước đệm để nghệ sĩ Việt Nam chúng ta có niềm tin bước ra thế giới.

Mỹ Tâm chưa bao giờ cần phải gây ồn ào nhưng bất cứ lần nào xuất hiện với sản phẩm âm nhạc mới, chị luôn tạo nên "cơn bão" cuồng nhiệt của người hâm mộ mà đồng nghiệp đều khao khát. Theo chị, sự thành công đó bắt nguồn từ điều gì?

- Trước khi làm điều gì, Tâm luôn xem xét việc đó có khác gì so với những điều mình đã từng làm hay không? Nó có mang lại sự phấn khích và cảm xúc cho bản thân mình không? Tiếp theo sẽ nghĩ đến khán giả của mình? Nếu làm được điều gì đó cho mọi người cảm thấy tự hào thì chắc hẳn Tâm cũng sẽ cố gắng hết mình.

So với nhiều ca sĩ cùng thời, Mỹ Tâm vẫn là cái tên không hề giảm sức hút. Điều gì làm nên sự nổi trội này?

- Từ ngày đi hát đến giờ, trong đầu Tâm chỉ có âm nhạc thôi. Mình làm tất cả những gì hay nhất liên quan đến âm nhạc để mọi người có thể nhận thấy và yêu âm nhạc hơn. Cũng như khi mình yêu cái gì đó chân thành thì mình sẽ không làm nó tổn thương hay xấu đi mà chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp để làm, như thế tình yêu đó cũng sẽ lan tỏa đến người khác. Sự tích cực đó chính là yếu tố làm nên thành công của mình.

Dù thương hiệu Mỹ Tâm không dễ thay thế hiện nay nhưng không có nghĩa trường tồn. Chị có bao giờ đắn đo về điều ấy, nhất là khi sự phát triển của thị trường âm nhạc đổi thay từng ngày như hiện tại không?

- Tâm cũng không để ý nữa nhưng quan điểm làm việc của Tâm là ngày hôm nay phải cố gắng làm tốt hơn ngày hôm qua. Tâm nghĩ bản thân phải tự học tập và phát triển thì sẽ góp phần làm cho xã hội văn minh và phát triển. Chính vì thế, mình không phải đắn đo với sự phát triển của thị trường mà phải cố gắng để làm cho thị trường âm nhạc phát triển vượt bậc theo mong muốn của mình.

Ai rồi cũng phải thay đổi, chị cũng không ngoại lệ. Mỹ Tâm của hiện tại so với trước đây khác nhau thế nào?

- Tâm thấy mình cũng giống xưa thôi, về cơ bản là vậy. Tuy nhiên, càng lớn mình sẽ càng "đằm" hơn trong suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra cũng nghĩ theo hướng tích cực để giải quyết, tuyệt đối không nghĩ xấu về điều gì để tránh gây ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Đó là điều mình thấy khác nhất so với hồi xưa.

Có người bảo rằng chị thẳng thắn đến ương bướng. Chị có thấy mình như thế?

- Đúng rồi, mình cũng thấy vậy. Thật ra thẳng thắn là tốt nhưng thẳng quá nhiều khi cũng không hay đâu. Tính Tâm xưa giờ có gì nói nấy nhưng không để trong lòng, sau này kinh qua vài chuyện thì thấy thẳng thắn cũng tùy cái, tùy thời điểm sẽ hay hơn.

Những gì đọng lại trong chị suốt hành trình đã qua?

- Nói đến một quá trình thì thật sự là rất dài: hạnh phúc, đau khổ, chịu đựng rồi lại hạnh phúc. Những điều đó luôn lặp đi lặp lại, cứ kéo dài và lê thê cho đến khi có một ai đó kéo mình ra khỏi những cảm xúc đó. Lúc đó, mới biết mình đang như thế nào. Hiện tại, với Tâm là cảm giác tự tại, an nhiên.

Để có được cảm giác an nhiên, tự tại trong cuộc sống thường con người ta ít nhiều trải qua những thất bại, đau đớn và tu luyện. Chị có được điều ấy bằng cách nào?

- Chắc do mình may mắn. Ngoài ra, có lẽ là nhờ những trải nghiệm của bản thân, nhờ những trăn trở từ đời sống, từ tình yêu, từ những câu chuyện nhỏ nhất của người khác cũng làm mình lay động. Điều gì đến với mình trong đời cũng là bài học đáng quý, lúc nào cũng phải tự hỏi bản thân và tự trưởng thành lên. Có lẽ nhờ vậy, mình thấy lúc nào cũng được nhận chứ không mất đi bao giờ.

Người ta bảo Mỹ Tâm chẳng bao giờ ồn ào, biết khiêm nhường trong khi thế giới showbiz là sự xa hoa, phô trương và đôi khi là khoe mẽ?

- Tâm luôn nghĩ mình là người bình thường. Ở thế giới này, mình giỏi nhưng có người giỏi hơn, mình giàu vẫn có người giàu hơn, vậy không lý do gì phải làm quá lên cả. Càng thành công thì làm gì cũng phải luôn nhớ đến những thời điểm bắt đầu để biết mà cố gắng và khiêm nhường. Tuyệt đối không được tự nâng mình lên và xem thường người khác. Sống đúng, sống lý tưởng, có đạo lý và luôn thành thật với bản thân. Đó là những điều tạo nên tính cách sống của Mỹ Tâm.

Ở tuổi này, chị nhận ra điều quan trọng nhất là gì?

- Điều quan trọng nhất trong đời có lẽ là sức khỏe và niềm tin. Có sức khỏe thì sẽ có tất cả và có niềm tin thì mọi thay đổi hay mất mát mình đều có thể làm lại được.

Quan điểm của chị thế nào về hạnh phúc?

- Hạnh phúc khó định nghĩa cụ thể vì nó thuộc về cảm xúc. Với Tâm, điều đơn giản nhất hoặc là điều gì đó rất nhỏ thôi mà làm cho mình cười được hoặc cảm thấy vui trong lòng thì đó là hạnh phúc rồi.

Chị làm thế nào để giữ được sáng tạo trong công việc và một người điềm đạm trong cuộc sống thường ngày như đang có?

- Mình phải đọc sách, suy ngẫm, có những lúc phải ngồi một mình, tự nói với bản thân và hãy thành thật với lòng mình thì chắc bạn sẽ nhận ra nhiều điều thú vị.

Chị có phải đối mặt với áp lực phải có một gia đình, một đám cưới linh đình khi bước vào tuổi này không?

- Nếu nói không chắc bị chửi dữ lắm. Thật tình là sao mình không nghĩ gì luôn ta? Tâm nghĩ lập gia đình là một "thể loại" rất lạ mà mình khám phá hoài chưa ra. Cái này chắc để tự nhiên nó mới đến hay sao ấy.

Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng mong được hạnh phúc trong sự bảo bọc của phái mạnh. Chị quan niệm thế nào về điều ấy?

- Mỗi người một quan niệm nên Tâm không biết người khác nghĩ sao. Riêng Tâm khá đồng tình với suy nghĩ này. Bản thân Tâm sẽ không từ chối điều này đâu, dù mình có mạnh mẽ thế nào vẫn muốn được người đàn ông của mình yêu thương, bảo bọc.

Có điều gì trong cuộc sống mà chị thấy hối tiếc, để có lúc phải nói giá mà?

- Có chứ, một vài việc nếu mình xử lý khác đi hay nói với nhau bằng cách khác chắc sẽ hay hơn. Việc đã xảy ra rồi thì không thể nào làm lại được, chỉ có biết rút kinh nghiệm thôi và lúc nào cũng phải nhớ là để tâm bình thản giải quyết mọi việc, có như vậy sẽ ít dùng từ "giá như" hơn.

Có ý kiến cho rằng để có thành công trong nghệ thuật đôi khi phải đánh đổi bản thân. Chị có nghĩ vậy?

- Chỉ có chút chút thôi nhưng không đáng kể. Hầu như Tâm thấy mình nhận được rất nhiều chứ không đến mức đánh đổi bản thân gì đâu. Làm việc gì mà không có khó khăn! Lên bờ xuống ruộng, trầy da tróc vảy là chuyện bình thường, có thành công nào không cố gắng mà tự nhiên đến đâu. Mình chọn lựa thì mình phải chấp nhận chứ kêu than gì. Không ai lấy đi cái gì của mình nếu mình không tự đánh mất nó, vì vậy hãy cố gắng hết sức đi rồi sẽ được mà. Âm nhạc đã cho Tâm tất cả. Vì vậy, được làm nghệ thuật, được hát trên sân khấu đó là may mắn, là hạnh phúc của mình rồi nên lúc nào Tâm cũng thấy vui chứ chẳng bao giờ than vãn vì điều đó.