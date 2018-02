Mỹ Tâm thoa son của Hồng Duy U23 Việt Nam trên sân khấu

(Dân Việt) Sau màn song ca cùng U23 Việt Nam trên sân khấu vinh danh, Mỹ Tâm bất ngờ được Công Phượng lấy son của Hồng Duy tặng ngay trên sân khấu.

Video: Mỹ Tâm hát Niềm tin chiến thắng cùng U23 Việt Nam

Chiều 4.2, Gala vinh danh đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Ca sĩ Hariwon đảm nhận vai trò phiên dịch tiếng Hàn ở phần trò chuyện với HLV Park Hang Seo và các thành viên trong đội.

"Hoạ mi tóc nâu" khiến khán đài vỡ oà khi xuất hiện hát cùng U23 Việt Nam ca khúc Niềm tin chiến thắng.

Nữ ca sĩ gọi lớn tên Hồng Duy Pinky. Sau đó, cầu thủ cầm mic và song ca cùng Mỹ Tâm. Trong đội U23, Hồng Duy nổi tiếng là giọng ca vàng.

Mỹ Tâm chuyền micro sang Văn Thanh. Các cầu thủ tỏ ra phấn khích khi được đứng chung sân khấu với ngôi sao hàng đầu showbiz.

Trước khi mở màn chương trình, cầu thủ Hồng Duy tiết lộ có mang 2 thỏi son theo và sẽ tặng cho người phụ nữ may mắn nhất trong đêm. Và trong giây phút song ca, Công Phượng đã lấy son của Hồng Duy tặng cho Mỹ Tâm khiến nữ ca sĩ bất ngờ.

Bên cạnh "Niềm tin chiến thắng", Mỹ Tâm và U23 Việt Nam còn dành tặng hàng chục nghìn khán giả tại SVĐ ca khúc We Are The Champions.

Khoảnh khắc Hồng Duy đưa son cho Mỹ Tâm sử dụng.

Hình ảnh khiến khán giả có mặt thích thú, hò reo chúc mừng.