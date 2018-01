Mỹ Tâm trách khéo Đức Phúc dám "hỗn" với Trường Giang

(Dân Việt) “Cô giật cả mình khi nghe con kêu mày tao với anh Giang? Nếu đổi ngược lại là cô trò của mình cũng đổi thành mày – tao, con có xưng hô được không?”, nữ ca sĩ nửa đùa nửa thật trêu Đức Phúc trên sân khấu.

Clip: Màn trò chuyện "vô duyên một cách tự nhiên" của hai cô trò khiến nhiều khán giả thích thú Tối 14.1, Mỹ Tâm tổ chức đêm nhạc riêng tại TPHCM và có dịp đón sinh nhật sớm cùng người hâm mộ. Có mặt từ rất sớm tại buổi diễn tối qua, Đức Phúc liên tục khiến khán giả bật cười bởi vẻ ngây ngô, hài hước khi giao lưu cùng HLV của mình trên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện sau khi "gây bão" mạng xã hội với phần thể hiện dí dỏm cùng Trường Giang tại Ơn giời, cậu đây rồi. Nhận xét về học trò cưng, Mỹ Tâm cho biết cô đã xem qua đoạn clip "gây sốt" và cảm thấy sốc khi Đức Phúc dám gọi Trường Giang bằng “mày – tao”. “Cô giật cả mình khi nghe con kêu mày tao, vì sao con lại dám xưng hô như thế với anh Giang? Nếu đổi ngược lại là cô trò của mình cũng đổi thành mày – tao, con có xưng hô được không?”, nữ ca sĩ vừa cười vừa trêu Đức Phúc trên sân khấu. Mỹ Tâm "trách khéo" học trò khi dám gọi Trường Giang bằng mày tao. Giọng ca Ánh nắng của anh cho biết, ban đầu anh vẫn lễ phép gọi Trường Giang bằng anh, nhưng sau đó, nam danh hài yêu cầu gọi bằng “mày” cho tự nhiên nên Đức Phúc đã làm theo sự gợi ý đó. Tuy nhiên, nếu Mỹ Tâm là người yêu cầu, anh xin chịu thua vì không đủ can đảm. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng tranh thủ thể hiện sự hài hước của mình khi lên tiếng chúc Mỹ Tâm một cách độc đáo: “Con chỉ muốn chúc cô luôn thật nhiều sức khoẻ. Còn việc lấy chồng thì mình nên để mọi thứ tự nhiên. Biết đâu tự dưng ngày mai cô lấy chồng, hoặc 10 năm sau chẳng hạn. Anh Trường Giang lớn tuổi hơn cô mà còn chưa lấy vợ, thì cô cũng chẳng cần phải sợ không lấy được chồng”. Bất ngờ trước lời chúc này, Mỹ Tâm đã nhận xét: “Bữa nay con vui nhỉ! Ngày xưa cô từng nói con vô duyên một cách tự nhiên. Mà đúng là hai cô trò mình vô duyên lắm luôn, vì lúc mình kể chuyện hài thì người ta không cười, mà cứ nói chuyện vô duyên thì khán giả lại cười”. Màn trò chuyện "vô duyên một cách tự nhiên" của hai cô trò khiến nhiều khán giả thích thú. Tiếp nối chương trình, hai cô trò Mỹ Tâm – Đức Phúc để song ca hai ca khúc Ánh nắng của anh và Đâu chỉ riêng em. Dù chưa tập luyện nhưng sự kết hợp ngẫu hứng không kém phần ăn ý của cả hai đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ngoài ra, khi được hỏi về căn bệnh ho kéo dài, thậm chí từng có nguy cơ mất hẳn giọng hát cách đây nửa năm, Mỹ Tâm khẳng định hiện tại cô đã khoẻ mạnh và vượt qua khoảng thời khó khăn trên. Nữ ca sĩ không quên trấn an người hâm mộ khi liên tục được quan tâm, hỏi han về vấn đề sức khoẻ. “Các bạn đừng lo lắng cho sức khoẻ của Tâm nữa vì hiện Tâm vẫn rất khoẻ. Cảm ơn ác bạn nhiều lắm, Tâm thực sự rất xúc động khi nhìn thấy tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho mình nhiều đến vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tag: My Tam, Duc Phuc, Truong Giang, may tao, on gioi, sao Viet, ca si