Nam ca sĩ trẻ tự tử vì trầm cảm quyết định hiến tạng

(Dân Việt) Người hâm mộ trên toàn thế giới đang xôn xao trước quyết định này của nam ca sĩ Jonghyun.

Tối ngày 18.12, nam ca sĩ Kim Jonghyun - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc SHINee được phát hiện đã chết tại nhà riêng tại Seoul do ngạt khí than. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam ca sĩ trẻ tuổi là do chứng trầm cảm. Jonghyun sinh năm 1990, đã có gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Cái chết của anh mang đến nhiều sự tiếc nuối.

Di ảnh của Kim Jonghyun.

Một nguồn tin cho hay, trong di chúc để tại, Jonghyun dành tất cả tài sản của mình cho chị gái và đặc biệt anh có tâm nguyện được hiến tạng sau khi chết. Gia đình đã đồng ý hiến một phần cơ thể của Jonghyun theo di nguyện của anh. Thông tin này vẫn chưa được công ty quản lý của anh xác nhận, thế nhưng trên tất cả các trang mạng xã hội, người hâm mộ Jonghyun từ khắp nơi trên thế giới đều để lại lời nhắn cảm ơn vì nghĩa cử cao đẹp của anh.

Jonghyun lúc còn sinh thời cùng chị gái.

Jonghyun không phải là nghệ sĩ đầu tiên có di nguyện được hiến nội tạng sau khi chết. Trước anh, nam diễn viên Kim Sung Min tự tử ở tuổi 43 cũng có quyết định hiến giác mạc, gan và thận của mình. Ở Trung Quốc, nữ ca sĩ Diêu Bối Na viết di thư mong hiến giác mạc sau khi qua đời. Nữ nghệ sĩ Mạnh Đình Lệ cứu sống 8 người sau khi hiến tim, lá lách, thận, gan và giác mạc.

Những ngày qua, báo chí Hàn Quốc và cộng đồng người hâm mộ Kpop vẫn chưa hết thương cảm đối với cái chết của nam ca sĩ 27 tuổi. Một số nhóm nhạc Hàn Quốc trình diễn trong khoảng thời gian này đã mang băng đen để tưởng nhớ Jonghyun. Tất cả hoạt động của các nghệ sĩ trực thuộc cùng công ty với anh cũng tạm dừng.