Nam diễn viên thủ vai cựu Thủ tướng Churchill vượt mặt Tom Hanks

(Dân Việt) Gary Oldman vượt qua Tom Hanks đạt giải tại Quả Cầu Vàng nhưng liệu có "vô duyên" với Oscar hay không còn phải chờ xem.

Gary Oldman trong vai cựu Thủ tướng Churchill của phim Giờ Đen Tối

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75 mới đây xướng tên nam diễn viên Gary Oldman với giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch Darkest Hour (Giờ Đen Tối). Vai cựu thủ tướng lỗi lạc nước Anh Winston Churchill do nam diễn viên gạo cội này thủ vai đã vượt qua hàng loạt tên tuổi khác như Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Tom Hanks (The Post) và Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq).

Người tình thứ năm, nữ nhà văn Gisele Schmidt xuất hiện bên cạnh Gary Oldman trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2018

Quả Cầu Vàng được coi là lễ trao giải dự đoán các tên tuổi tại giải Oscar. Vì vậy nhiều fan hy vọng Gary Oldman tiếp tục chiến thắng tại Oscar 2018.

Tương đồng với người đồng nghiệp Leonardo Dicaprio, Oldman khá “vô duyên” với giải thưởng Oscar. Mãi tới năm 2012 ông mới nhận được đề cử Oscar đầu tiên cho bộ phim Tinker Tailor Soldier Spy. Trong sự nghiệp 30 năm, Gary Oldman “bỏ túi” rất nhiều vai diễn xuất sắc. Nổi bật trong số đó là vai diễn Stansfield trong tác phẩm để đời của đạo diễn Luc Besson, Leon: The Professional. Tuy nhiên, trong một năm tương đối “nhẹ nhàng” ở hạng mục nam chính, vai Churchill của Oldman hứa hẹn đem đến cho người diễn viên 59 tuổi một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Nói về vai diễn tâm tắc này, diễn viên gạo cội Oldman chia sẻ: “Tôi luôn luôn ngưỡng mộ Churchill vì ông ấy thực sự là chính trị gia vĩ đại nhất của nước Anh. Trong thực tế, cách đây một vài năm tôi đã nhận được lời đề xuất để thủ vai Churchill, nhưng tôi đã từ chối. Đó không phải là vai diễn mà tôi muốn đảm nhận. Nhưng giờ đây, tôi đã nhận lời khi biết được những thành viên của đoàn làm phim tham gia thực hiện Giờ Đen Tối.”

Gary Oldman hóa thân thành cựu Thủ tướng Churchill

Nổi tiếng với sự nghiêm túc và quyết liệt trong từng vai diễn, Gary Oldman đã quyết định dành hàng trăm giờ cùng nghệ sĩ hóa trang Kazuhiro Tsuji để có được diện mạo giống với vị chính trị gia lỗi lạc Winston Churchill, thay vì dùng tới các công cụ hỗ trợ

Giờ Đen Tối được xem là bộ phim về hậu phương cuộc di tản Dunkirk trong Thế chiến II. Phim tái hiện lại bối cảnh nơi Hạ nghị viện và Phòng nội các chiến tranh London, nơi mà vị Thủ tướng Winston Churchill đưa ra những quyết định mang tính lịch sử, liên quan đến tính mạng của hàng trăm nghìn binh lính nước nhà.

Khác với Dunkirk, bộ phim Giờ Đen Tối khai thác sâu vào nhân vật Churchill, cho thấy góc nhìn sâu sắc hơn về cục diện của cuộc chiến trong con mắt một nhà cầm quyền.

Vị trí của Gary Oldman nằm ở trung tâm của bộ phim

Giữa lúc khó khăn chất chồng, Thủ tướng đương thời là Chamberlain xin từ chức, Churchil giữ chức Bộ trưởng Hải quân được chỉ định làm Thủ tướng Anh. Lúc đó Đức vua George VI tỏ thái độ hoài nghi về năng lực của thủ tướng mới. Tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của nước Anh vào những ngày đầu Thế chiến II liên quan tới tính mạng của khoảng 400 nghìn người lính bị mắc kẹt tại bờ biển ở Dunkirk phía Tây Bắc nước Pháp.

Nói về tình huống này, tác giả kịch bản kiêm nhà sản xuất Giờ Đen Tối chia sẻ: “Lời nói có thể, và đã từng làm thay đổi thế giới. Đó chính xác là những gì xảy ra với Winston Churchill vào năm 1940”.

Gary Oldman liệu có vượt qua được “dớp” tại Oscar để ẵm thêm giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hay không, còn phải chờ xem. Hiện tại Giờ Đen Tối đang được kỳ vọng thành công tiếp nối với bom tấn Dunkirk của năm 2017.Phim nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình khi khởi chiếu tại LHP Telluride. Vào ngày 19.1 tới, phim sẽ được khởi chiếu tại các rạp Việt Nam.