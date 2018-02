Ngân 98 tự phong là "Thánh nữ ngực đẹp", đáp trả ồn ào chỉ trích

(Dân Việt) Sau các danh xưng “Thánh nữ ngực khủng”, “Thánh nữ thả rông”, Ngân 98 tiếp tục gây sốc khi tự phong là "Thánh nữ ngực đẹp".

Video: Ngân 98 hát Phía sau 1 cô gái.

Ngân 98 là nickname của Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định). Cô gây ồn ào trên mạng xã hội khi cùng một người bạn thực hiện clip Miệt thị người phực phẳng. Sau đó, dư luận chú ý đến Ngân 98 bởi những phát ngôn gây sốc và hình ảnh khoe vòng 1 trên mạng xã hội.

Sau thời gian gây bão mạng, Ngân 98 đóng MV ca nhạc cho nhiều ca sĩ như Quang Hà, Bằng Cường, Akira Phan... Bên cạnh đó, hot girl quê Bình Đình còn vướng nghi án hẹn hò cùng ca - nhạc sĩ Lương Bằng Quang khi cả hai thường xuyên xuất hiện thân mật. Khi danh xưng "Thánh nữ ngực khủng" chưa hạ nhiệt, mới đây Ngân 98 tiếp tục gây sốc khi tự phong mình là "Thánh nữ ngực đẹp".

Ngân 98 gây chú ý khi tự phong là "Thánh nữ ngực đẹp".

Trao đổi với chúng tôi về danh xưng mới gây nhiều ồn ào trên mạng xã hội, Ngân 98 bộc bạch: "Tự nhận là "Thánh nữ ngực đẹp", tôi thấy hoàn hợp lí. Lý do là tôi nhận được rất nhiều bình luận về vòng 1 của tôi như ngực ít căng, ngực không tròn, ngực trễ nải,... Hầu hết các bạn khác nghĩ đó là lời chê nhưng tôi không tự ti hay buồn mà hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy may mắn vì được sở hữu những đặc điểm mà nhiều người chê về bộ ngực của mình".

Trước các hình ảnh khoe thân táo bạo trên mạng xã hội, Ngân 98 thừa nhận, bên cạnh các lời bình tích cực về sự nóng bỏng, cô nhận không ít những lời chỉ trích, phản đối. "Các nhận xét cho rằng tôi tự tin một cách thái quá về ngoại hình của mình. Tôi chưa bao giờ tự phát ngôn rằng ngoại hình của mình nhất nhì trong số các mỹ nhân nổi tiếng hay tự so sánh mình trong số các người đẹp nào của showbiz nhưng tôi tự tin về ngoại hình của mình hiện tại là rất xuất sắc. Xuất sắc so với bản thân tôi và so với những người xấu mà không chịu cố gắng phấn đấu", cô nói.

Dù thừa nhận chưa bao giờ phát ngôn bản thân hoàn hảo nhất showbiz nhưng Ngân 98 hoàn toàn tự tin cô sở hữu vòng 1 đẹp nhất và sẵn sàng đặt lên bàn cân nếu phải so sánh với bất cứ mỹ nhân nào. Với gần 800.000 lượt người theo dõi trên trang cá nhân, Ngân 98 nói: "Bất cứ thông tin tôi cập nhật đều có lượng người quan tâm lớn".

Ngân 98 tự tin nhận bản thân sở hữu vòng 1 đẹp nhất.

Trong số các mỹ nhân Việt nổi tiếng nhất hiện nay, Ngân 98 dành sự quan tâm đến Angela Phương Trinh và Elly Trần. "Tôi chắc chắn cả hai người đều không thích bị đem lên bàn cân đâu. Nếu Angela Phương Trinh có vòng 3 đẹp hoàn toàn nhờ chăm chỉ đến phòng gym thì Elly Trần có vòng eo con kiến vạn người mê. Cả hai đều sở hữu ngoại hình mà tôi luôn mơ ước".

Trước đây, Ngân 98 từng cảm thấy bối rối vì: "Không hiểu sao tôi chỉ mặc chiếc ao thun đơn giản cũng bị mọi người săm soi vòng 1?". Trong khi đó, hiện tại, cô lại tự tin và phong mình là "Thánh nữ ngực đẹp". Trước sự mâu thuẫn này, bạn gái tin đồn của Lương Bằng Quang thẳng thắn: "Trước đây thì mọi người vẫn hay gọi tôi là “Thánh nữ ngực khủng” hay “Thánh nữ thả rông”, thật sự tôi không thích lắm. Với tôi, cái nhìn về một bộ ngực đẹp không phải là một bộ ngực to, khủng, quá khổ, một bộ ngực đúng chuẩn hình tròn, ngực săn chắc... Theo tôi, chúng chẳng khác gì một trái bóng đẹp cả. Và danh xưng “Thánh nữ ngực đẹp” nó sỡ hữu những đặc điểm mà tôi cho là một bộ ngực đẹp".

Mặc nghi án hẹn hò, Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn xuất hiện thân mật cùng nhau.

Ngân 98 từng ấp ủ dự định lấn sân sang ca hát và làm DJ. Tuy nhiên, hiện tại, khán giả gần như thấy cô ít xuất hiện tại các sự kiện. Về sự vắng bóng này, Ngân 98 cho biết: "Về việc học hát, ca sĩ, hiện tại tôi vẫn đam mê nhưng tôi nghĩ nó chỉ tiếp tục làm cho bản thân đam mê. Trong khi điều làm tôi hạnh phúc là có nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, hiện tôi tập trung kinh doanh online".

Dù cả Lương Bằng Quang và Ngân 98 đều lên tiếng phản bác tin đồn hẹn hò nhưng cặp đôi này vẫn thường xuyên úp mở tình cảm, đăng ảnh du lịch cùng nhau. Thậm chí, nhiều khoảnh khắc khiến dư luận hoài nghi cả hai đang sống chung mộ nhà. Ngân 98 tâm sự: "Tôi rất ít thân với ai mà đã thân là cứ như người yêu vậy đó. Tôi bị đồn đại với nhiều người rồi nên cũng không quá quan tâm vì thật ra có người yêu hay không tôi thấy vẫn không quan trọng".