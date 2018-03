Người đẹp gốc Việt khoe khéo vòng một trong lần đầu đến Oscar

(Dân Việt) Kelly Marie Trần đã chứng tỏ mình hoàn toàn phù hợp với phong cách gợi cảm, quyến rũ.

Tối 4.2 (giờ địa phương), sự kiện thảm đỏ trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đã diễn ra tại nhà hát Dolby, Hollywood. Lần đầu có mặt tại Oscar, nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần gây chú ý khi diện trang phục khoe vòng 1 táo bạo.

Ngôi sao mới của loạt phim Star Wars có mặt trên thảm đỏ từ khá sớm. Cô chọn cho mình trang phục cắt xẻ rất táo bạo, khoe những đường cong rất nữ tính. Là một trong những người giới thiệu và trao giải thưởng, Kelly chia sẻ rằng cô rất hồi hộp nhưng cũng không kém phần phấn khích.

Người đẹp Jennifer Lawrence xuất hiện với trang phục hiệu Versace đính sequin ánh vàng. Những bộ cánh của cô trong các năm trước đây đều gây cơn sốt thời trang không nhỏ.

Ngôi sao của siêu phẩm Black Panther đang làm mưa làm gió phòng vé thế giới - Chadwick Boseman - gây chú ý khi được fan của mình reo hò lúc anh xuất hiện.

"Bom sex" thế hệ mới của Hollywood - Margot Robbie lựa chọn trang phục khá đơn giản, bên cạnh đó, thần sắc của cô được cho là khá nhợt nhạt.

Nam diễn viên tuổi teen Timothee Chalemet đến sự kiện cùng mẹ của mình. Timothee là một trong những đề cử của Nam diễn viên chính xuất sắc trong năm nay với bộ phim Call me by your name.

Emma Stone có lẽ là nữ diễn viên đầu tiên trong năm nay xuất hiện trên thảm đỏ với quần chứ không phải váy.

"Nữ thần" Gal Gadot đi sự kiện cùng trang phục đính sequin cầu kỳ.

Minh tinh Nicole Kidman khoe cặp chân thon trong trang phục độc đáo.

Nữ diễn viên được mệnh danh là "kim cương đen" của Hollywood - Lupita Nyong’o là một trong những nhân vật được chờ đợi trên thảm đỏ sau khi gây ấn tượng với bộ phim Black Panther.

Oscar lần thứ 90 đánh dấu 21 lần nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep được đề cử cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 được truyền hình trực tiếp qua sóng đài ABC từ nhà hát Dolby, Hollywood. Chương trình năm nay được dẫn dắt bởi MC kỳ cựu Jimmy Kimmel.