Nguyên Khang mắc kẹt giữa bão Gita ở New Zealand khi du lịch cùng mẹ

(Dân Việt) Cơn bão nằm ngoài dự kiến khiến anh phải bỏ thêm tiền để book khách sạn và xe cũng như hủy hai ngày trong chuyến hành trình.

Sau một năm làm việc vất vả, Nguyên Khang tự thưởng cho mình chuyến đi dài ngày đến với đất nước New Zealand – vùng đất xinh đẹp, hiền hòa, là bối cảnh chính của bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn và là đất nước nổi tiếng với những sản phẩm nông nghiệp. Năm qua, Nguyên Khang ghi dấu ấn khi đảm nhận vài trò MC của chương trình “The Voice – Giọng hát Việt” và đoạt quán quân chương trình “Sinh ra để tỏa sáng" lĩnh vực nhạc cụ dân tộc.

Trong chuyến đi này, anh đưa mẹ cùng đi với mình. Anh tự lên kế hoạch trước 3 tháng, tự đặt vé máy bay, xin visa, book khách sạn và những tour tham quan. Anh luôn là người chủ động trong việc thực hiện các chuyến đi vì muốn khám phá nhiều nhất những điểm tham quan thú vị. Lần này, chuyến đi 9 ngày, anh đi tham quan các thành phố đảo Nam New Zealand như Christchurch, Mount Cook, Dunedin, Te Anau, Milford Sound, Queenstown, Wanaka...

Để thực hiện chuyến đi, Nguyên Khang quá cảnh ở Singapore và bay thẳng đến Christchurch. Tại đây, anh dành thời gian để tham quan khu Antarctic Centre General Admission ( Trung tâm Nam Cực). Thành phố Christchurch ở đảo nam New Zealand là một trong 5 cửa ngõ dẫn tới Nam Cực.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Nguyên Khang tại đây là bị mắc kẹt trong một trận bão lớn đổ bộ New Zealand. Cơn bão Gita đã gây ra thiệt hại nặng nề và lũ lụt cho nhiều thành phố của New Zealand, trong đó có Christchurch nơi Khang đi qua. Anh và mẹ không thể đón được chuyến xe bus từ Wanaka đi Glacier Region và Gleymouth vì cơn bão đã khiến chuyến xe bị hủy.

Nguyên Khang và mẹ rất lo lắng vì không biết làm cách nào để giải quyết tình huống phát sinh, anh đã liên hệ với công ty du lịch, phải nhờ đến trung tâm hỗ trợ khách du lịch, chạy giải quyết việc trong cái lạnh 5 độ C, và không thể tìm được khách sạn ở khắp mọi nơi vì mùa du lịch cao điểm, khách du lịch Trung Quốc đến rất đông nhân dip Tết âm lịch.

Sau khi vượt qua cơn bão Nguyên Khang và mẹ tham quan một tour tên New Zeland’s largest glacier bằng thuyền. Cả đoàn đi bộ khoảng 25 phút đến khu vực có hồ băng tan. Nguyên Khang được tận tay nếm thử vị lạnh của tảng băng hơn 500 năm tuổi. Chiếc hồ băng nay được tạo thành từ lớp tuyết tan trên núi Mt Cook, chảy xuống và đọng thành khu vực hồ lạnh giá. Chính vì vậy nước ở đây rất lạnh và không có cá.

Ở Dunedin, Nguyên Khang và mẹ tham qua thành phố với nhiều di tích tòa nhà cổ xưa, có ý nghĩa lịch sử. Anh và mẹ cùng chụp ảnh ở Con đường dốc nhất thế giới Baldwin, New Zealand - điểm đến rất nổi tiếng và cũng là thử thách với khách du lịch từ khắp nơi kéo về. Con đường đã được đông đảo du khách biết đến sau khi trở thành địa điểm thực hiện loạt phim nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và “The Hobbit”.

Anh cũng có cơ hội tham quan cánh đồng hoa oải hương vào mùa thu hoạch, tham quan phim trường phim Lord Of The Rings, ga xe lửa Dunedin có những chuyến xe lửa cổ chay vòng quanh bờ biển, trường học cấp 3 và trường đại học nổi tiếng và lâu đời nhất New Zealand – University of Otago.

Nguyên Khang thích thú ngắm cảnh trên hồ Wakatipu, dừng chân ở một nông trại phía bên kia hồ.

Anh và mẹ còn có dịp thưởng thức buffet tối và tham quan trang trại đặc trưng của New Zealand cũng như tận tay chạm vào những chú cừu, xem xén lông cừu.