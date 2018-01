Nhạc sĩ Quốc An viết "Niềm say mê bóng đá" tặng đội U23 Việt Nam

(Dân Việt) Kỳ tích của đội tuyển U23, khơi nguồn sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ sáng tạo, trong đó, nhiều nhạc sĩ ngay lập tức cho ra mắt công chúng những sáng tác xuất thần từ tinh thần fair play của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

“Niềm say mê bóng đá” ra đời là quà tặng nhiều ý nghĩa dành cho các tuyển thủ U23 Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện niềm say mê với môn thể thao vua của chính tác giả và những người bạn.

Nhạc sĩ Quốc An cùng những người bạn cùng chung niềm đam mê bóng đá

Để có được MV "Niềm say mê bóng đá" là sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp, bạn bè như Tiến Luật, Tấn Beo, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Hoàng Phúc, Hạnh Thúy, Trương Thế Vinh, ca sĩ Khánh Ngọc, Ngọc Luân…cùng gấp rút thu âm ghi hình để gửi đến các cầu thủ cũng như người hâm mộ.

=> XEM CLIP: MV " Niềm say mê bóng đá":

Trò chuyện với Dân Việt, nhạc sĩ Quốc An cho biết: Tôi là người đam mê chơi bóng đá từ bé nên tôi rất yêu mến các cầu thủ bóng đá Việt Nam thuộc mọi thế hệ. Chính vì thế tôi đã có rất nhiều cảm xúc để viết bài hát “Niềm say mê bóng đá” để dành tặng các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Tôi cũng đã thành lập đội bóng đá phong trào để thỏa niềm đam mê bóng đá, có sức khỏe và giao lưu quyên góp từ thiện cùng với các cựu tuyển thủ Việt Nam. Cảm xúc đến,tạo ý tưởng về nội dung bài hát để hình thành một ca khúc là tôi kết hợp ca từ và giai điệu cùng một lúc để hoàn thiện tác phẩm”.

Giao lưu bóng đá và làm từ thiện là những điều nhạc sĩ Quốc An hướng tới.

Nhạc sĩ Quốc An vốn xuất thân từ một nhạc công guitar. Khi mới 15 tuổi, anh đã chơi đàn ở các Nhà Văn hoá Thiếu nhi quận Tân Bình và Quận 10. Từ những ngày còn là sinh viên, Quốc An đã thành lập ban nhạc Students, tham gia cuộc thi unplugged. Sau này ban nhạc đổi tên thành Waterfall, biểu diễn hàng đêm tại các khách sạn Caravelle, New World và rồi anh bắt đầu mày mò sáng tác mà “Nụ hôn đầu tiên” là ca khúc đầu tay anh viết. Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc An nổi lên trong giới nhạc sĩ bắt đầu từ bài hát “Cây đàn sinh viên” qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.

Theo nhạc sĩ Quốc An kể, năm 2001, anh viết Cây đàn sinh viên dựa theo ý thơ của Thuận Thiên, thu âm lần đầu tiên tại Vafaco qua giọng hát Mỹ Tâm. Sau đó, các ca sĩ Việt Quang, nhóm 1088 và nhiều ca sĩ khác hát và bài hát được phổ biến rộng rãi. Sau thành công của Cây đàn sinh viên, Quốc An liên tục có những ca khúc ấn tượng với công chúng như: Hát với dòng sông, Hát cho người ở lại, Trái tim buồn, Xin đừng quên tôi…

Ban nhạc thời sinh viên của nhạc sĩ Quốc An

Năm 2002, nhạc sĩ Quốc An được bình chọn là 1 trong 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn Sóng Xanh do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM thực hiện. Cũng trong thời gian này, nhạc sĩ Quốc An cùng nhạc sĩ trẻ Hoài An, Nguyễn Nhất Huy, Võ Thiện Thanh, Công Tuấn thành lập ban nhạc KTX, chuyên biểu diễn phục vụ sinh viên. Ban nhạc đã cùng Mỹ Tâm, Cẩm Ly thực hiện những tour biểu diễn tại các trường đại học trong địa bàn TP.HCM và cũng trong suốt một năm ấy, nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ trực tiếp với các bạn trẻ đã tạo chất xúc tác cho những sáng tác mới ra đời.

Hiện nay, ngoài công việc sáng tác ca khúc, viết nhạc cho phim, nhạc sĩ Quốc An còn làm biên tập cho nhiều hãng băng đĩa, trợ giúp ca sĩ trẻ thực hiện album như: Cao Phương Anh, Tuấn Lực, Bá Thắng, Lâm Vũ...

Nhạc sĩ Quốc An tâm sự: Thị trường âm nhạc hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung rất đa dạng và sôi nổi. Âm nhạc luôn kết nối mọi người đến gần nhau hơn. Âm nhạc cũng giúp con người chia sẻ niềm vui và nỗi buồn và làm cho họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Niềm hạnh phúc của người nhạc sỹ là khi hoàn tất một bài hát mà được khán giả yêu mến. Tôi cũng rất cảm mến nét âm nhạc ở thủ đô Hà Nội vì nó đầy chất thơ và lãng mạng. Điều mà tôi muốn chia sẻ với những tác giả trẻ là hãy có gắng học tập và trau dồi kiến thức âm nhạc cộng với niềm đam mê nhiệt huyết các bạn sẻ thành công. Việc thiếu trải nghiệm cuộc sống và kiến thức âm nhạc khiến nhiều tác giả trẻ dễ rơi vào việc vay mượn.

Sau MV " Niềm say mê bóng đá", nhạc sĩ Quốc An đang chuẩn bị cho ra mắt công chúng một số tác phẩm sáng tác thời gian gần đây. Anh cho biết tuy tác phẩm viết ra mới chỉ hát bằng guitar cho bạn bè nghe nhưng cũng đã nhận được nhiều lời động viên nên anh đang thực hiện việc hòa âm, phối khi để sớm cho ra mắt bạn yêu nhạc.

Với anh, âm nhạc Việt Nam năm 2018 sẽ là một năm lắng động, nhẹ nhàng và đi vào chiều sâu tâm hồn chứ không ồn ào, sôi động như năm 2017.