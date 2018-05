Nhan sắc bốc lửa của 3 mỹ nữ vướng tin đồn yêu đồng giới khiến fan nam tiếc ngẩn ngơ

Thiều Bảo Trang vướng tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên từ năm 2012. Khi đó, ca sĩ sinh năm 1992 là học trò của Hồ Ngọc Hà trong The Voice 2012 còn Phương Uyên là giám đốc âm nhạc chương trình. Sau nhiều lùm xùm, Thiều Bảo Trang xin rút khỏi The Voice với lý do sức khỏe.

Thiều Bảo Trang từng lên tiếng trả lời phỏng vấn về mối quan hệ của cô với Phương Uyên chỉ dừng ở vấn đề công việc. Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn xuất hiện với nhau như hình với bóng. Trong buổi họp báo ra mắt MV "Be with you" vào năm 2017, cả hai có nhiều hành động khá thân mật.

Nữ ca sĩ 9X tự hào khoe chiếc ô tô mới sắm cùng Phương Uyên.

Một năm trở lại đây, sự nghiệp của Thiều Bảo Trang có phần "chững" lại.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe hình ảnh sexy khi đi du lịch.

Từ khi gia nhập làng giải trí tới nay, học trò của Hà Hồ chưa từng công khai chuyện tình cảm cá nhân.

Chính vì thế, tin đồn giữa cô và nhạc sĩ Phương Uyên luôn xuất hiện trên các mặt báo.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, nữ nhạc sĩ nổi tiếng lấp lửng về giới tính của mình: "Thực ra ai cũng biết tôi là ai, là người thế nào, giờ nói khác đi mới kỳ. Tôi có nói khác đâu. Vấn đề là nếu có người nào đi cùng tới cuối con đường thì tôi sẽ làm điều đó".

Trước đây, Thiều Bảo Trang bị bắt gặp nhiều lần đi ăn, đi chơi cùng Phương Uyên. Vài năm gần đây, cô đã tế nhị hơn trong việc chia sẻ ảnh.

BTV MC Quỳnh Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Xinh đẹp, có một sự nghiệp thành công ở tuổi 31 song cô nàng lại vướng tin đồn yêu đồng giới cô bạn đồng nghiệp Thùy Dung cá tính.

MC sinh năm 1986 từng nhiều lần lấp lửng về tình yêu, thừa nhận đang hạnh phúc và mong muốn sẽ sinh con trong năm nay.

Quỳnh Chi cho biết, Thùy Dung là người rất quan trọng, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Nữ MC sexy từng khẳng định, Thùy Dung là người trong gia đình của cô. Hai người đều gọi đấng sinh thành của đối phương là bố mẹ.

Quỳnh Chi cũng thừa nhận rất nhiều bạn bè hay trêu đùa cô và Thùy Dung rất đẹp đôi.

Cô tâm sự, hai người rất hiểu nhau do cùng làm chung một môi trường làm việc.

Trong một bài phỏng vấn, MC Thùy Dung cũng thừa nhận hai người hợp nhau ở mọi khía cạnh suy nghĩ cho tới ước mơ hoài bão ở tương lai.

"Tôi nghĩ mình và Chi ở bên cạnh sẽ đẩy nhau cùng đi lên nên nếu nói là yêu thì có lẽ không đơn thuần như vậy. Tôi và Chi sâu nặng hơn tình yêu rất nhiều", MC Thùy Dung chia sẻ.

Quỳnh Chi cho biết, cô mong muốn sẽ sinh con trong năm nay dù có chồng hay không. "Tôi nghĩ việc lấy chồng hay không không quá quan trọng. Quan trọng hơn là việc có người bên cạnh sẻ chia hạnh phúc và cùng chăm sóc con với mình”, MC 8X chia sẻ.

Trong chia sẻ mới đây, BTV Ngọc Trinh lên tiếng về tin đồn yêu người đồng giới là MC ở Đài Truyền hình Việt Nam.

BTV Ngọc Trinh giải thích: “Trên đời này có hai thứ danh dự, đó là người khác nhìn vào mình và chính mình nhìn vào mình. Và tôi chọn cái thứ hai. Đôi khi có những người đồn tôi có vấn đề về giới tính, rằng tôi mê một bạn MC của đài nhưng không thể “cưa” đổ. Trời đất ơi, tôi và bạn ấy cứ ngồi cười hì hì, tôi hỏi rằng “chị cưa em từ bao giờ”.

Theo MC 8X, những lời đồn đó cũng khá thú vị nhưng xét cho cùng, đến cuối ngày khi soi gương, cô sẽ sẽ biết mình đang có cái gì, sẽ phải giữ gìn cái gì, nên bỏ qua cái gì và tập trung vào cái gì.

Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc của VTV24 khi dẫn chương trình Bản tin tài chính.

Ngọc Trinh được biết đến là BTV có gu thời trang rất sành điệu và thời thượng.

Cách đây không lâu, BTV Ngọc Trinh gây bất ngờ khi công khai mức thu nhập của mình tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Cô tiết lộ mức lương của mình tại VTV là khoảng 20 – 25 triệu/ tháng.