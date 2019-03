Những cảnh 16+ táo bạo của mỹ nữ vướng nghi vấn là tình mới Hiệp Gà

Cách đây ít ngày, danh hài Hiệp Gà đăng tải ảnh chụp tình cảm cùng một cô gái xinh đẹp kèm câu nói úp mở gây tò mò: "Ngày anh nói lời yêu em, xin đừng khước từ em nhé". Bên dưới bài viết, nhiều fan và bạn bè vào bình luận và bày tỏ sự hiếu kỳ về danh tính cô gái này. Đặc biệt hơn, trước đó, Hiệp Gà đã xác nhận ly hôn người vợ thứ ba kém 11 tuổi. Việc ông bố hai con khoe ảnh chụp bên cô gái lạ vào ngày 8.3 càng khiến nhiều người tò mò hơn.

Trước những câu hỏi dồn dập, nam diễn viên hài cuối cùng đã thú nhận người trong ảnh chỉ là bạn diễn và việc đăng hình chụp chung chỉ là "làm mầu". Bức ảnh được anh chụp chung với Trương Nhi trong ngày làm lễ khai máy khởi quay vào ngày 7.3 vừa qua.

Người đẹp xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với Hiệp Gà là nữ diễn viên Yaya Trương Nhi. Cả hai là bạn diễn chung trong phim điện ảnh "Thần chết" của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Yaya Trương Nhi sinh năm 1990, là diễn viên nổi tiếng. Cô từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh ấn tượng như "Nhà có 5 nàng tiên", "Âm mưu giày gót nhọn", "Tèo em", "Để mai tính 2", "Rừng xanh kỳ lạ truyện"... Mới đây, người đẹp quê Đắk Lắk còn góp mặt trong phim hành động của Ngô Thanh Vân - "Hai Phượng".

Trong phim, Yaya Trương Nhi thủ vai Hương - đệ tử của nữ chính do Ngô Thanh Vân đóng. Nhân vật này xuất phát điểm là nhân viên quán bar rồi trở thành "chị Đại" ở các vũ trường. Tình cũ Lương Bằng Quang gây chú ý với tạo hình gợi cảm, vóc dáng đẹp.

Dù trong phim, Trương Nhi không có bất cứ cảnh nóng nào song hình ảnh sexy của cô khiến khán giả không thể rời mắt. Người đẹp 9X cho biết Vân Ngô chính là thần tượng của mình. Trong tương lai cô sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và tập trung xây dựng hình ảnh "đả nữ" mới của màn ảnh, nối gót đàn chị.

Ngoài "Hai Phượng", Yaya Trương Nhi còn ghi dấu ấn của năm 2019 với bộ phim điện ảnh hài võ thuật "Cowboy Sài Gòn". Trong phim, nữ diễn viên 28 tuổi có tạo hình vô cùng quyến rũ và cá tính.

Vai diễn của Trương Nhi là mộtccô cowboy gợi cảm và là vợ của nhân vật do Hiếu Hiền thủ vai. Tuy nhiên, cô nàng cowboy sexy này lại đem lòng yêu say đắm chàng trai làm thuê cho chồng mình do (Huy Khánh thủ vai). Cuộc tình thơ mộng đó lại có một cái kết vô cùng éo le nhưng không kém phần hài hước.

Trong phim, Yaya Trương Nhi và Huy Khánh một cảnh hôn rất lãng mạn. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định, hôn Huy Khánh là một điều rất khó khăn.

"Do quá thân thiết nên khi quay cảnh hôn nhau, Yaya và anh Khánh chỉ thấy buồn cười và phải hôn hơn 10 lần mới được đạo diễn chấp nhận đạt", cô chia sẻ.

Trước "Cowboy Sài Gòn", Trương Nhi và Huy Khánh đã có dịp đóng chung trong phim ngắn "Giải cứu trùm cuối". Vào vai một cô gái bị bắt cóc và bán đấu giá, nữ diễn viên sinh năm 1990 có tạo hình rất sexy, khoe được lợi thế hình thể.

Trương Nhi và Huy Khánh cùng bàn bạc, thảo luận kịch bản với đạo diễn.

Hình ảnh sexy đến nghẹt thở của Yaya Trương Nhi trên phim trường.

Do đóng nhiều vai sexy trên màn ảnh, Trương Nhi thừa nhận cô rất sợ các đạo diễn nhìn thấy cô là nghĩ ngay tới việc giao vai gợi cảm. Người đẹp cho rằng, đây là duyên số của mình và bản thân sẽ cố gắng chọn lọc các kịch bản phim để lột tả được lợi thế ngoại hình bản thân.

"Ám ảnh" là bộ phim điện ảnh kinh dị mà Yaya Trương Nhi có nhiều cảnh nóng nhất. Trong phim, cô thủ vai Thư - một sinh viên nghèo làm thêm ở vũ trường. Từ khi quen biết với Hoàng (Hiếu Nguyễn) - một thiếu gia ăn chơi, chuyên dụ dỗ con nhà lành, Thư bắt đầu thay đổi và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ngoài những cảnh quay tâm lý ám ảnh người xem, phim còn thu hút khán giả nhờ cảnh nóng giữa Yaya Trương Nhi và Hiếu Nguyễn. Nói về cảnh 16+ quá bạo và sexy với bạn diễn, Trương Nhi khẳng định cô không ngại đóng cảnh nóng vì đã là một diễn viên, đây là việc cần làm theo yêu cầu của đạo diễn để cho vai diễn được trọn vẹn nhất.

Sau series phim "Chiến dịch chống ế", Trương Nhi còn xuất hiện trong MV "Don't want you" của Sĩ Thanh với tạo hình nóng bỏng.

Màn rửa xe gợi cảm hết cỡ của Yaya Trương Nhi trong MV của cô bạn Sĩ Thanh.