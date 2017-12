Những gương mặt tỏa sáng nhất điện ảnh Hàn năm 2017

(Dân Việt) Trong danh sách này có sự có mặt của một ngôi sao quá cố nhưng vẫn tỏa sáng trên màn ảnh.

Trong số 474 bộ phim điện ảnh ra mắt trong năm nay, những diễn viên xuất sắc của “kinh đô điện ảnh Hàn” Chungmuro đã mang tới diễn xuất tuyệt vời, giúp thu hút hơn 110 triệu khán giả tới rạp. Trang Sports Chosun của Hàn tổng kết nhìn lại một năm qua của điện ảnh Hàn với 8 gương mặt ghi dấu ấn nhiều nhất.

Song Kang Ho – diễn viên quốc dân “danh bất hư truyền”

Song Kang Ho trong phim Tài xế taxi

Bộ phim điện ảnh Tài xế taxi là tác phẩm điện ảnh duy nhất lọt top chục triệu view trong năm nay. Phim lấy bối cảnh cuộc nổi dậy lịch sử tại Gwangju vào năm 1980. Phim kể lại câu chuyện có thật một tài xế taxi chở một nhà báo người Đức vào đây để ghi lại cuộc thảm sát này. Song Kang Ho diễn xuất xuất sắc trong vai tài xế Man Seob lương thiện và quả cảm. Tài tử họ Song một lần nữa chứng minh tài năng của một ông hoàng phòng vé. Anh đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Rồng xanh, giải Theo Seoul Awards lần thứ nhất và giải Phim điện ảnh Buil lần thứ 26.

Đồng thời Song Kang Ho trở thành nam diễn viên chính đầu tiên sở hữu 3 bộ phim điện ảnh hơn 10 triệu người xem, gồm Quái vật sông Hàn (2006), The attorney (2013) và Taxi driver (2017). Không ngoa khi nói đây chính là nam diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh Hàn năm qua.

Ma Dong Seok – thương hiệu tự thân làm nên

Ma Dong Seok đã có một năm thành công tiếp nối từ "Chuyến tàu sinh tử"

Có thể nói nửa cuối năm 2017 là cơn bão Ma Dong Seok trên màn ảnh Hàn. Thậm chí trang Sports Seoul còn đưa ra câu bình luận “Phim Hàn chỉ có Ma Dong Seok mới làm nên chuyện”. The Outlaws do anh đóng vai chính trở thành phim giới hạn tuổi ăn khách thứ 3 trong lịch sử phòng vé xứ Kim chi. Trong phim, nhân vật viên cảnh sát hình sự “quái vật” cho thấy những pha hành động lẫn hài hước “chỉ có ở Ma Dong Seok”. Năm ngoái bộ phim kinh dị Chuyến tàu sinh tử do anh tham gia cũng tạo được cơn sốt khắp châu Á.

Sau The Outlaws, bộ phim điện ảnh Brother của đạo diễn Jang Yoo Jung cho thấy một Ma Dong Seok khác biệt 180 độ. Anh được giao vai anh chàng vừa béo mập vừa ngốc nghếch.

Kim Joo Hyuk – ngôi sao của kinh đô điện ảnh Chungmuro

Dù đã qua đời, Kim Joo Hyuk vẫn tỏa sáng trên bầu trời kinh đô điện ảnh Hàn

Ngày 30.10 năm nay, điện ảnh Hàn phải nghe một tin dữ khi nam diễn viên Kim Joo Hyuk qua đời sau tai nạn xe hơi. Trong năm 2017, Kim Joo Hyuk tham gia vào hai bộ phim điện ảnh Confidential Assignment (Nhiệm vụ tối mật) và The Tooth and the Nail (Hồ sơ tội phạm tại biệt thự đá) cùng một phim truyền hình Argon (Truy tìm sự thật). Chỉ trước tai nạn 3 ngày, Kim Joo Hyuk còn nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải The Seoul Awards lần thứ nhất. Nụ cười hạnh phúc của anh khi nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp 20 năm càng khiến công chúng xót xa khi chiếc xe của Kim Joo Hyuk bị lật nhào, bốc cháy.

Vẫn còn đó hai bộ phim anh tham gia chưa kịp ra mắt khán giả, phim Dok-jeon và phim Heung-bu. Kim Joo Hyuk xứng đáng là ngôi sao khiến kinh đô điện ảnh xứ Hàn tự hào về anh.

Na Moon Hee – tấm gương cho tất cả diễn viên điện ảnh

Người nghệ sĩ luôn làm mới mình trong từng vai diễn

Trong cuộc đời 56 năm làm diễn viên, nữ nghệ sĩ gạo cội Na Moon Hee luôn tạo nên nét mới mẻ cho bất kỳ vai diễn nào. Bộ phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ ra mắt tại Hàn vào tháng 9 năm nay mang đến nét đẹp sảng khoái cho vai diễn của Na Moon Hee. Bà vào vai một phụ nữ lớn tuổi liên tục tố cáo với văn phòng địa phương về những sai trái bà nhìn thấy mỗi ngày. Bà có một tình bạn với sĩ quan (Lee Je Hoon) – người bắt đầu dạy tiếng Anh cho bà. Mặc dù là phim tâm lý hài nhưng đây là tác phẩm mang tính chính trị sâu sắc.

Năm qua, nghệ sĩ gạo cội này liên tục đạt nhiều giải thưởng xuất sắc, từ giải The Seoul Awards tới giải điện ảnh Rồng Xanh, giải Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Hàn Quốc, giải Director’s Cut Awards và giải điện ảnh Nữ giới 2017. Bà chiếm lĩnh các giải thưởng về Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời là tấm gương quý cho các đồng nghiệp nhiều thế hệ.

Sol Kyung Gu – thần tượng sắp bước sang tuổi 50

Sol Kyung Gu chứng minh sức dẻo dai trong sự nghiệp

Có thể nói Sol Kyung Gu là một thần tượng không thua kém gì các idol nhóm nhạc Hàn như EXO hay Wanna One. Tháng 5 năm nay, tài tử này tạo nên cơn sốt màn ảnh với Cuộc chiến ngầm. Anh đảm nhận vai diễn Jae-ho, tên tội phạm sừng sỏ đang phải thụ án, trước đó là “cánh tay phải” của ông trùm ma túy núp bóng doanh nghiệp. Những pha hành động được Sol Kyung Gu thể hiện hấp dẫn mọi khán giả. Vai diễn của anh tạo nên màn kết hợp ăn ý với diễn viên trẻ Im Si Wan, trở thành bộ đôi nam-nam đẹp đôi nhất màn ảnh Hàn năm 2017. Chưa hết, anh còn được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Rồng xanh.

Yoo Hae Jin – kẻ tạo nên phim hot “bách phát bách trúng”

Yoo Hae Jin tham gia phim nào phim đó hot

Trong Top 5 phim điện ảnh hút khách nhất trên phòng vé xứ Hàn năm nay, phim hài duy nhất thuộc về Lucky do Yoo Hae Jin thủ vai. Tuy nhiên, điều đáng nói là 3 trong số 5 bộ phim này, bao gồm cả Tài xế taxi, Nhiệm vụ tối mật đều có sự góp mặt của “gã xấu trai” Yoo Hae Jin.

Có thể nói anh bạn trai cũ của “nữ hoàng sexy” Kim Hye Soo vẫn luôn là kẻ tạo nên phim hot cho mọi bộ phim anh góp mặt. Nhiều người dự doán 1987 – tác phẩm sắp ra mắt vào ngày 27.12 tới cũng sẽ thành công không kém khi có mặt tài tử răng vẩu này.

Jin Sun Kyu – 12 năm vô danh bỗng trở thành ngôi sao

Gương mặt lạnh lùng gai góc của Jin Sun Kyu

The Outlaws là bộ phim giúp Jin Sun Kyu tạo dựng được tên tuổi, bên cạnh diễn viên đàn anh Ma Dong Seok. Sau 12 năm trong nghề, lần đầu tiên tài tử này khóc khi nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Đó là nước mắt hạnh phúc của một ngôi sao vô danh sau hàng chục năm trời ròng rã. Tên tuổi anh được tìm kiếm nhiều trên các mạng xã hội Hàn vào thời điểm The Outlaws ra rạp. Anh nhận được nhiều lời mời sau thành công của vai phụ đáng nhớ.

Choi Hee Seo – ngôi sao được phát hiện trong năm

Gương mặt mới của nền điện ảnh Hàn

Sự xuất hiện của một gương mặt mới trên nền điện ảnh giống như báu vật. Bộ phim Park Yol gây ngạc nhiên cho công chúng bởi diễn xuất của ngôi sao trẻ Choi Hee Seo trong vai một nữ chiến binh. Cô nhận được nhiều giải thưởng về Ngôi sao mới tại hầu hết các giải điện ảnh trong năm qua. Đặc biệt Choi Hee Seo còn một mình ẵm hai giải, Ngôi sao triển vọng và Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Daejong.