Những phân cảnh gây sốt trong phần cuối về tỷ phú cuồng dâm

(Dân Việt) Chương cuối trong chuyện tình của "50 sắc thái" được hé lộ với những cảnh gợi nhiều tò mò.

Trailer 50 sắc thái tự do

Chọn thời điểm ra rạp Việt vào đúng 14.2 ngày lễ Tình nhân, chương cuối của 50 sắc thái quả là đánh trúng tâm lý của các cặp đôi. Không ít những phân cảnh tò mò, nóng bỏng tay của 50 sắc thái tự do được hé lộ trước khi phim ra mắt.

Căn phòng tình ái xuất hiện lần cuối

Với những ai đã theo dõi 2 phần trước đó của 50 sắc thái đều không thể quên căn phòng tình ái (bed room) của tỷ phú cuồng dâm Christian và người tình thơ ngây Anastasia. Trong phần cuối, khi Anastasia đã chính thức trở thành phu nhân của nhà Grey, cô hiển nhiên cũng là chủ của căn phòng đỏ đầy dục vọng.

Hai vợ chồng tỷ phú trong căn phòng đỏ bí mật

Nhiều người tò mò liệu trong phần cuối này, những bí mật nào về bed room đó được hé lộ? Trong trailer, đời sống vợ chồng son của Christian được hiện lên rõ nét. Ana dần trở nên chủ động hơn trong mỗi lần "yêu", khi mà Christian hỏi "Em có muốn chơi không?", cô liền đáp lại không chút ngần ngại "Có".

Trong câu chuyện của 50 sắc thái, những giây phút của chàng tỷ phú trẻ tuổi bên cô vợ ngoan ngoãn, nóng bỏng luôn là gia vị không thể thiếu khiến bộ phim 18+ này liên tiếp ra tới 3 phần.

Không gian phòng tắm ướt át

Phòng tắm cũng là một trong những địa điểm được cặp đôi thường xuyên chọn lựa để thay đổi cảm giác tình yêu. Trong phần 2, cảnh tắm vòi hoa sen mang đến những cung bậc cảm xúc đến nghẹt thở vì quá nóng của cặp đôi chính. Sang tới phần 3, cảnh tình cảm dưới vòi hoa sen một lần nữa được hé lộ khi thân hình cơ bắp của Christian khiến khán giả phải xuýt xoa và đứng phía xa, không ai khác chính là Ana.

Christian khoe cơ bắp trong cảnh tắm vòi hoa sen

Điều khác biệt chính là cốt lõi tạo nên thành công. Chính vì vậy, trong 50 sắc thái tự do, cảnh yêu này được thể hiện sâu lắng, nhẹ nhàng, không đơn thuần là những dục vọng nóng bỏng.

Anastasia đã chính thức trở thành phu nhân của nhà Grey

Thêm một bối cảnh phòng tắm khác được đưa vào trong phần 3, đó là giây phút riêng tư của vợ chồng chàng tỷ phú trong bồn tắm riêng khi hai người đi chơi xa. Ana xuất hiện gợi cảm với mái tóc ướt. Khung cảnh cả hai quấn lấy nhau trong bọt xà phòng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc tươi mới hơn trong chương cuối.

Những cảnh nóng độc - lạ và kịch tính

Cảnh nóng của cặp đôi chính được tăng thêm gia vị

Đạo diễn James Foley (phim House of Cards, At Close Range), người từng được đề cử giải Sư tử vàng chỉ đạo bấm máy cho phần cuối.

Nhiều bối cảnh mới lạ được đưa vào như khung cảnh ân ái đầy thơ mộng trong phim với bầu trời xanh trong vắt và những dãy núi phủ tuyết trắng phía xa. Hay như căn phòng bếp mờ ảo và hình ảnh Ana hờ hững trong bộ váy mỏng manh đều trở thành yếu tố tăng thêm độ nóng cho những cuộc ân ái.

Trong những hình ảnh mới được hé lộ, cảnh Christian hôn lên cơ thể của Ana trong căn bếp mang đến cảm xúc cực kỳ lãng mạn. Đôi chân nuột nà của Ana và thân hình hấp dẫn dưới tấm áo lụa khiến Christian không khỏi mê mệt.

Cuộc sống tình ái của tỷ phú cuồng dâm đẩy lên cao trào và kịch tính

Một trong những cảnh 18+ đáng mong chờ khác của 50 sắc thái tự do là cảnh say đắm của cặp vợ chồng son trong buổi tiệc lãng mạn hay lúc Christian thất thần khi vẻ đẹp của người vợ đã chiếm trọn tâm trí anh. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nghĩ Ana là người may mắn khi lấy được một tấm chồng vừa đẹp trai và giàu có nhưng lúc này đây, đứng trước một bà Grey tự lập, thấu hiểu và xinh đẹp hết phần thiên hạ thì sự may mắn dường nhưng đứng về phía Christian. Và sau khi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy, với dòng máu nhiệt thành đầy khát vọng chảy trong huyết quản, cả hai lại lao vào nhau nồng nhiệt hơn cả lúc mới yêu và hòa quyện bởi thứ tình cảm giờ đã chín muồi và bền chặt.