Ninh Dương Lan Ngọc thẫn thờ khi nghe tin tình đầu đã có người yêu mới

(Dân Việt) Trong tập mới "Mối tình đầu của tôi", Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu sẽ trở thành tình địch?

Vô tình nghe được bí mật tạp chí Her Mode sắp đóng cửa trong vòng 3 tháng tới từ sếp Nam Phong (Bình An) cũng là mối tình đầu của mình, Ninh Dương Lan Ngọc (An Chi) dần nhìn thấy bên trong vỏ bọc độc tài, lạnh lùng của sếp là sự tận tâm và rất nhiều tâm huyết dành cho tòa soạn này.

Khi mọi người ngày càng bất mãn với sự độc tài của sếp thì An Chi lại nhìn thấy sự quyết tâm cứu Her Mode ở Nam Phong

Ngay chính lúc bắt đầu cảm nhận được con người Nam Phong thì An Chi lại vô tình nghe anh bạn đồng nghiệp "buôn chuyện" tân mắt thấy sếp tình tứ với bạn gái, "hai người rất thân mật, cô ấy lại rất xinh đẹp..." Như "sét đánh ngang tai", An Chi thất thần không thể ăn trưa vui vẻ cùng mọi người.

Tuy hay bị Nam Phong la mắng, miệt thị, cô nàng hậu đậu An Chi cũng tỏ ra vô cùng căm phẫn với tên sếp này, nhưng khi nghe tin mối tình đầu của mình đã có người yêu mới lại xinh đẹp đến thế khiến cô không khỏi bận lòng.

Không thể nói ra cảm xúc của mình nhưng Minh Huy (B Trần) đã nhìn ra nét buồn của An Chi khi nghe câu chuyện về sếp, anh lập tức pha trò, đổi chủ đề giúp "em gái kết nghĩa" thoát khỏi tâm trạng thất thần.

Nam Phong bắt đầu chú ý đến cô trợ lý nhiều hơn, anh không còn quá khó tính với An Chi như trước

Cũng trong tập này, Nam Phong đã dần cảm mến cô trợ lý hậu đậu hơn, sau giờ nghỉ trưa, khi thấy phần ăn đặt trên bàn làm việc của mình, anh chàng đã nghĩ ngay đến An Chi và nở nụ cười hài lòng thay vì la mắng như trước.

Đặc biệt, tình huống được khán giả nhận xét thích nhất ở tập này chính là lúc An Chi bị đồng nghiệp bắt nạt, bắt một mình cô ở lại làm việc vặt khi đã tan ca làm từ lâu. Nhận thấy vết thương ở tay An Chi chưa lành lại phải lau dọn nước uống đổ trên sàn, Nam Phong tuy lo lắng nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đưa băng cá nhân cho cô.

Liên tục xao xuyến trước những hành động vụng về của An Chi, phải chăng anh chàng giám đốc sáng tạo đã mở lòng với cô trợ lý?

Cô nàng vốn dĩ hậu đậu lại không thể giữ bình tĩnh trước Nam Phong nên vô cùng lóng ngóng khiến anh phải tự tay giúp cô băng lại vết thương. Nhiều bình luận gọi đây là "lửa gần rơm" và liên tục "ship" cặp đôi mong họ nhanh chóng nhận ra nhau, bắt đầu chuyện tình đẹp như phiên bản Hàn của bộ phim này.

Trở lại với cặp đôi "không đội trời chung", Hạ Linh (Chi Pu) lại tình cờ gặp Minh Huy (B Trần) ở sảnh khách sạn nơi cô làm việc cũng là nơi Minh Huy ở phòng VIP dài hạn. Sau khi lịch sự ngồi trò chuyện cùng khách, trong cuộc nói chuyện với An Chi, Hạ Linh thoải mái xưng chồng với bạn thân khiến Minh Huy "chết đứng".

Minh huy chọc ghẹo Hạ Linh và khuyên cô không nên giấu giới tình thật của mình

Anh chàng không khỏi tuyệt vọng và cho rằng cô gái xinh đẹp trước mặt là "bách hợp". Hạ Linh phải giải thích chi tiết mối quan hệ giữa cô và bạn thân chung nhà, xem nhau như chị em... Minh Huy mới tạm tin mà tha cho cô.

Kết thúc tập 26 là sự trông ngóng mỏi mòn của Hạ Linh dành cho Nam Phong ở phòng tập gym, ở tập trước, cô nàng An Chi giả vì muốn có cơ hội ở cạnh Nam Phong nhiều hơn nên dù đã tập xong vẫn gắng sức tập thêm giờ và không ngại nói dối chỉ mới bắt đầu tập.

Hạ Linh chờ đợi Nam Phong ở phòng gym như một thói quen

Trong những tập gần đây, diễn biến tâm lý tình cảm của Hạ Linh cũng đã bắt đầu thay đổi rõ rệt, cô nhận thấy tình cảm dành cho Nam Phong ngày một nhiều khiến cô vẫn chưa thể kết thúc "vai diễn" này. Bên trong Hạ Linh vẫn là sự trăn trở giữa tình bạn và tình yêu. Liệu Hạ Linh có quyết định nói tình cảm thật của mình dành cho Nam Phong cho An Chi biết? Câu chuyện "tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" cũng là bình luận khán giả để lại sau tập này.

Vẫn tin tưởng đây chính là cô bạn năm xưa, Nam Phong tỏ ra vô cùng quan tâm khiến Hạ Linh "say nắng"

Ở phần bình luận trên các trang mạng trực tuyến, "Mối tình đầu của tôi" luôn nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là sự so sánh từ cách diễn đến lời thoại của các nhân vật so với phiên bản gốc. Nhiều bình luận cho rằng Lan Ngọc diễn "lố" hơn nhân vật trong "She was pretty", nhưng cũng không thiếu ý kiến khen ngợi phiên bản Việt có nét riêng, chất lượng cũng được đánh giá cao so với mặt bằng chung phim truyền hình.