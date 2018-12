Noo Phước Thịnh hội ngộ Shane Filan trong đêm nhạc "chịu chơi" nhất ở SVĐ Hàng Đẫy

(Dân Việt) Lần đầu tiên dàn sao Việt có cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng Shane Filan – cựu thủ lĩnh nhóm nhạc Westlife.

Với những khán giả Việt Nam yêu nhạc quốc tế cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, có lẽ không ai không biết đến Westlife với những bản hit đình đám. Nếu thuộc hội 8X hay 9X đời đầu, bạn hẳn sẽ là những người đã lớn lên cùng những giai điệu bất hủ của Westlife như My love, I Lay My Love On You, Soledad, Seasons In The Sun… Chính vì vậy, thông tin chàng ca sĩ chính của Westlife đến Việt Nam để góp mặt trong đại tiệc Countdown Party đã khiến các fan vô cùng háo hức.

Được biết, đại tiệc âm nhạc đếm ngược được đầu tư nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội): Sân khấu 360 độ đặc biệt, tòa tháp ngôi sao ánh sáng cao 30m lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và những màn trình diễn đỉnh cao kết hợp công nghệ hiện đại.

Nam ca sĩ đình đám một thời Shane Filan sẽ là gương mặt quốc tế tham gia lễ hội Countdown Party 2019 tại Hà Nội.

Ngoài Shane Filan, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt đình đám như Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Min, Tiên Tiên...

Giọng ca "Thương em là điều anh không thể ngờ" hứa hẹn sẽ có màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu với những bản remix sôi động đốt cháy không gian đêm tiệc như "Hold me tonight", "Tôi là một ngôi sao" hay "Mãi mãi bên nhau" .

Cùng cựu thành viên Westlife dàn nghệ sĩ Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc.

Min cũng không kém cạnh khi góp mặt trong dàn line-up với 3 hit đình đám "Có em chờ", "Yêu", "Em mới là người yêu anh". Và Tiên Tiên sẽ lại hội ngộ khán giả Hà thành đầy cool ngầu với những sáng tác đậm cá tính "Vì tôi còn sống", "Trái tim vàng son", "Em không thể", "My everything".

Trong khi đó, "đàn anh" Tuấn Hưng hứa hẹn sẽ mang đến một không khí vừa sôi động vừa trữ tình với "Tan", "Tìm lại bầu trời" hay "Anh nhớ em". Đêm nhạc này sẽ là dịp để giọng ca "Nắm lấy tay anh" đón chào một năm 2019 thật nồng nhiệt và tươi mới cùng hàng nghìn fan của mình.

Ngoài ra, chương trình còn hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn như: tương tác ảo ảnh với những vũ điệu bốc lửa điêu luyện của các vũ công giữa không trung và chiếc khinh khí cầu khổng lồ bật tung giữa màn đêm, những làn sóng ánh sáng rực rỡ được tạo nên bởi sự kết hợp hàng ngàn tia laser và khói sáng hay những tràng pháo hoa rực trời, mãn nhãn từ ngọn tháp cao tới 30 mét,…Tất cả sẽ là những trải nghiệm “không thể thành có thể” khiến khán giả bùng nổ mọi cảm xúc trong mỗi phút giây.