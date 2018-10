NSX Dung Bình Dương: “Kiều Minh Tuấn không xin lỗi mà còn vô lễ với tôi!"

Trong thời gian đóng chung phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, Kiều Minh Tuấn và An Nguy vướng nghi án phim giả tình thật. Tin đồn bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 8, khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau đi ăn uống, du lịch Vũng Tàu. Trước tin đồn, Cát Phượng khẳng định tình cảm giữa chị và Kiều Minh Tuấn vẫn hạnh phúc. Ngày 13.9, dư luận chấn động khi MXH xuất hiện đoạn video Kiều Minh Tuấn và An Nguy thừa nhận yêu nhau. 2 diễn viên cho biết đó là cảm xúc thật chứ không phải phim sắp chiếu. Dư luận bắt đầu làn sóng tẩy chay “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” vì cho rằng ê-kíp chiêu trò PR. Doanh thu của bộ phim vì thế đứng trước nguy cơ lỗ nặng. Nhà sản xuất sau đó tuyên bố khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy để lấy lại danh dự.