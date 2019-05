Nữ diễn viên "Vợ ba" tiết lộ hậu trường đóng cảnh nóng năm 13 tuổi

(Dân Việt) Trà My thẳng thắn cho biết về sự thật trên phim trường, cảnh nóng không như mọi người nghĩ.

Nguyễn Phương Trà My sinh năm 2004, đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh Người vợ ba từ khi mới 13 tuổi. Mới đây khi trailer bộ phim được chính thức phát hành ở Việt Nam trước ngày ra rạp 17.5, khán giả tò mò hơn về Trà My. Trong phim, My vào vai Mây, cô gái 13 tuổi được lấy làm vợ ba của một người đàn ông trung niên thời phong kiến. Những tưởng được bước vào gia đình giàu có sẽ sống hạnh phúc. Mây và 2 người vợ khác muốn có được vị trí trong gia đình nên ao ước sinh được một người con trai. Từ đây, mâu thuẫn và bất hạnh xảy ra. Phim khắc họa chân thực về kiếp sống chịu nhiều thiệt thòi bất hạnh của những người vợ lẽ trong thời phong kiến xưa.

Trà My vào vai nữ chính tên Mây trong phim "Vợ ba"

Khi đóng phim này cách đây 2 năm, Trà My mới 13 tuổi. Những tranh cãi bắt đầu nổ ra khi trong trailer Người vợ ba xuất hiện những cảnh nhạy cảm liên quan tới nhân vật Mây. Thực tế trên phim trường, những cảnh quay không hề như mọi người nghĩ. Trà My đã có những chia sẻ về thời điểm quay bộ phim điện ảnh đáng nhớ này. Phim đoạt giải thưởng "Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất" trong phần thi quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40. Phim từng thắng giải Netpac ở LHP Toronto (Canada) và giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian ở Tây Ban Nha.

Trà My năm nay 15 tuổi, được đánh giá có tiềm năng trở thành gương mặt sáng của nền điện ảnh

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với vai diễn trong phim "Vợ ba? Khó khăn lớn nhất trong quá trình hóa thân vào nhân vật chính trong phim này là gì?

- Trước đây em từng tham gia một số phim truyền hình và em được giới thiệu đến casting phim. Nhân vật Mây em đảm nhận sống ở một bối cảnh, không gian khác và có những trải nghiệm mới lạ mà từ trước đến nay và có lẽ đến sau này em cũng không có cơ hội trải qua. Vì biết rằng đây là một thử thách với em nên gia đình, mẹ em và mọi người trong đoàn đã hỗ trợ em nhiều.

- Khi bộ phim được mang đi tới các liên hoan phim thế giới và gặt hái giải thưởng, cảm xúc của bạn ra sao?

- Em rất vui khi bộ phim đã thành công và gây tiếng vang với khán giả quốc tế.

Trà My đã vượt qua 900 ứng viên để được nhận vai chính trong phim

- Bạn học tập được những gì ở những diễn viên hơn tuổi trong nghề diễn khi tham gia bộ phim?

- Trong đoàn có rất nhiều cô chú, anh chị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, em cảm thấy rất tự hào và may mắn được làm việc với một ekip chuyên nghiệp.

- Bạn đón nhận những phản ứng của khán giả ra sao sau vai diễn này?

- Em nghĩ đa số mỗi bộ phim đều sẽ có những ý kiến tích cực cũng như tiêu cực. Có lẽ hiện tại khi chưa xem phim và chỉ xem trailer thì khán giả sẽ có những luồng ý kiến trái chiều, nhưng em tin khi đã xem phim mọi người sẽ có một cái nhìn khác.

Một cảnh quay nhân vật Mây xuất hiện trong trailer gây tranh cãi

- Trong trailer phim “Vợ ba” mới được đăng tải trên mạng, khán giả tranh cãi về một số cảnh quay nhạy cảm khi bạn thể hiện trong phim. Cụ thể như cảnh đóng tình cảm với diễn viên nam hơn bạn nhiều tuổi, hay cảnh cuối của trailer khi nhân vật của bạn để lộ một phần bầu ngực trên mặt nước dù đã được làm mờ đi. Bạn muốn nói gì về những cảnh quay này?

- Theo em và những khán giả đã xem phim đều sẽ thấy những cảnh quay trên phim mang rất mang tính nghệ thuật chứ không hề có mục đích dung tục. Còn về cảnh cuối trailer thì em đã có trả lời một lần rằng trong cảnh quay ấy, em được bảo vệ mặc đồ bảo hộ và tấm ảnh trên mạng xã hội em không biết là từ nguồn nào ghép vào và cảnh đó cũng không hề có trên phim.

- Trên trường quay, ê-kíp đoàn phim đã giúp đỡ bạn ra sao?

- Vì biết em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người trong đoàn đã tận tình giúp đỡ bảo ban và đặc biệt là hết sức bảo vệ em.

- Mẹ đã giúp bạn ra sao trên con đường nghệ thuật?

- Mẹ và em như 2 người bạn thân luôn bên nhau nên đa phần tất cả mọi việc em đều chia sẻ tâm sự và hỏi ý kiến từ mẹ.

Trà My sống cùng với mẹ, cô luôn nhận được tình yêu thương và ủng hộ từ gia đình

- Lớn lên trong vòng tay của mẹ, điều bạn mong muốn làm được nhất dành tặng cho mẹ là gì?

- Em mong gia đình em luôn được sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên cạnh nhau.

- Trong sự nghiệp điện ảnh tương lai, bạn muốn chinh phục những gì?

- Nổi tiếng không phải là mục đích hàng đầu của em mà em mong muốn sẽ có những vai diễn để đời, chất lượng.

- Không ít sao nhí trong showbiz Việt khi nổi tiếng quá sớm đã sớm bị hào quang tuổi trẻ trở thành vật cản khi trưởng thành. Bạn định hướng bản thân ra sao để tránh đi vào vết xe đổ như thế?

- Đến bây giờ thì em tin em có thể vững vàng vượt qua vì ở cạnh em luôn có gia đình là điểm tựa vững chắc, và em cũng là một người theo đạo nên em tin rằng em luôn có Chúa bảo vệ nâng đỡ em.

- Cám ơn bạn về những chia sẻ!