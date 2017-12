Nữ giám khảo quyết liệt bảo vệ "phi công trẻ" của Phi Nhung khi bị chê

(Dân Việt) Giám khảo Thái Châu cho rằng Phú Quí hát không đúng tâm tư của nhạc sĩ Lam Phương gửi gắm. Lập tức, danh ca Phương Dung và Họa Mi quyết liệt bảo vệ "phi công trẻ" của Phi Nhung.

Tiết mục "Thành phố buồn" của Phú Quí.

Tối 28/12, tập 6 "Người kể chuyện tình" chủ đề nhạc sĩ "Lam Phương – Tình bơ vơ" khép lại với nhiều hoài niệm về những mối tình buồn nhưng đẹp của ông. Bóng hồng để Lam Phương viết ra những bản tình ca hay nhất nhưng cũng sầu nhất chính là danh ca Bạch Yến. Cả hai từng là đôi bạn đẹp thuở thiếu thời, lớn lên cùng nhau và tưởng chừng dành cho nhau nhưng rồi đành lạc mất nhau. Thúy Huyền trong đêm thi đã rũ bỏ hình ảnh mộc mạc thường thấy, hóa thân thành danh ca Bạch Yến với ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc".

Khán giả cảm nhận được nỗi đau của Lam Phương khi lời cầu hôn dành cho Bạch Yến bị gia đình và chính bản thân bà từ chối. Đây là ca khúc Lam Phương viết tặng riêng cho Bạch Yến, từng lời ca nốt nhạc đều được soạn riêng cho tiếng hát của bà. Và cũng là bài hát duy nhất nhạc sĩ Lam Phương viết bằng hai thứ tiếng Pháp, Việt.

Danh ca Họa Mi nhận xét Thúy Huyền hát có tình cảm nhưng chưa sâu sắc vì tuổi đời còn trẻ, tình cảm đặt vào ca khúc còn giới hạn. Thái Châu cho biết đừng nên so sánh thí sinh với danh ca Bạch Yến: “Nếu mình cứ ấn tượng mạnh quá về giọng ca của chị Bạch Yến sẽ tội cho Thúy Huyền. Các bạn trẻ cứ yên tâm là không có so sánh, chỉ nói như thế thôi, chứ giờ so sánh Thúy Huyền với Bạch Yến thì chết rồi”, anh nói.

Một nhạc phẩm nổi tiếng Lam Phương sáng tác để nói lên mặc cảm khi phải sống trong cảnh nghèo khó của gia đình, được ông sáng tác vào năm 15 tuổi là Kiếp nghèo. Hà Thúy Anh với chất giọng nội lực, mạnh mẽ, cô làm mới ca khúc giữa điệu tango, rumba và flamenco.

Danh ca Thái Châu cho rằng Hà Thúy Anh với nhạc cảnh đầy “máu lửa” bị cuốn theo nhịp điệu tango, hát không được mềm mại, nhả chữ cứng. Họa Mi đồng tình với ý kiến giám khảo: “Càng về sau Hà Thúy Anh hát khá, bài hát dù có điệu tango nhưng tràn đầy tình cảm, đoạn “trời cao có thấu” tha thiết như ca thán sự nghèo khổ với ông trời. Em phải hát để khán giả xúc động với cảnh nghèo, sự đau khổ”.

Ngay sau đó, Nam Cường tiếp nối với "Tình bơ vơ" để khắc họa sâu hơn nữa về những chênh vênh của tình cảm giấu kín trong nỗi mặc cảm về thân phận. Họa Mi nhận xét những đoạn sau, anh hát rất hay, có lẽ phần đầu chưa nhập tâm.

Danh ca Phương Dung nói dù đã nghe nhiều nghệ sĩ khác hát nhưng vẫn yêu thích phiên bản của Nam Cường. “Bài hát này tôi nghe rất nhiều lần do Thái Châu hát. Tuy nhiên phần sau tôi lại thích Nam Cường hát hơn. Khi lên trên lầu nhìn lại bóng dáng của người ca sĩ kia xa dần dần, cảm xúc dâng trào hơn, em hát hay hơn”, bà nói.

Nhờ những cay đắng của cuộc đời, sáng tác của Lam Phương trở nên sâu sắc, len lỏi vào tận tâm can người nghe. Ông không còn sống trong kiếp nghèo và những cuộc tình mới cũng bắt đầu nảy nở. Phú Quí tiếp nối đêm thi khi tái hiện lại khoảng trời mới trong cuộc tình của người nhạc sĩ. Anh lột tả chân thật nỗi buồn, nỗi cô đơn của ca khúc "Thành phố buồn" bằng chất giọng truyền cảm vốn có.

"Nhạn trắng gò Công" khen Phú Quí hát tốt, phát âm rõ, giọng khỏe. Phương Dung bày tỏ nguyện vọng muốn thí sinh tiến xa trong cuộc thi vì yêu quý giọng hát của anh.

Thái Châu nhận xét giọng hát thí sinh hôm nay đã khỏe, tuy nhiên Thành phố buồn không diễn tả được đúng chất buồn mà Lam Phương gởi gắm. Giám khảo khuyên Phú Quí khi hát tiết chế làn hơi để khán giả cảm thấy “nội thương” khi nghe. Tuy nhiên, Họa Mi thông cảm cho cách hát của thí sinh. "Anh Lam Phương có nỗi buồn của riêng anh, Phú Quí cũng vậy", chị nói.

Những câu chuyện tình của nhạc sĩ Lam Phương sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong cuộc đời ông. Mối tình ấy để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất nhưng cũng bi thương nhất. Không còn tạo hình nghèo khổ, hay phong cách trình diễn đơn giản như các đêm thi trước, Triệu Long diện vest lịch lãm và thể hiện vũ đạo cuốn hút với ca khúc "Ngày em đi".

Phương Dung tiếc nuối khi màn trình diễn kết thúc. Triệu Long thể hiện vũ đạo, chất giọng quá xuất sắc nên danh ca Phương Dung muốn được nghe hát lâu hơn. Giám khảo Thái Châu khen tiết mục hấp dẫn, Triệu Long nhảy đẹp nhưng do quá chú tâm về nhảy nên bị “chênh” nhiều nốt.