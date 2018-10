Phạm Băng Băng thoát án tù với 3000 tỷ, các sao trốn thuế khác thì sao?

(Dân Việt) Không may mắn như Phạm Băng Băng, Lưu Hiểu Khánh chịu mức án ngồi tù 422 ngày.

Ngày 03.10 vừa qua, showbiz Trung Quốc rúng động bởi vụ việc Phạm Băng Băng trốn thuế đi đến hồi kết. Truyền thông Trung Quốc cho biết Phạm Băng Băng và công ty do cô làm đại diện pháp lý đã trốn thuế 134 triệu tệ (469 tỷ đồng).

Scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng đã đi đến hồi kết với mức phạt khoảng 3000 tỷ đồng.

Theo luật pháp Trung Quốc hiện hành, Phạm Băng Băng phải trả lại số tiền thuế còn thiếu và đóng phạt, theo đó tổng số tiền chính xác mà cô phải nộp lại là 884 triệu NDT (khoảng 3000 tỷ đồng).

Không những thế, vụ scandal nghiêm trọng còn ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Nhiều thương hiệu lớn như Montblanc, Swissie đã chấm dứt hợp đồng với cô.

Trước có còn có tin Phạm Băng Băng bị cấm hoạt động trong vòng 3 năm. Cô sẽ không được xuất hiện trong bất cứ tác phẩm điện ảnh hay truyền hình nào.

Suốt hơn 3 tháng im hơi lặng tiếng, Phạm Băng Băng đã đăng tải bức tâm thư đầu tiên lên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết suốt mấy tháng qua rất day dứt và ân hận vì hành động trốn thuế.

Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng đã viết một bức tâm thư dài xin lỗi vì hành động này.

Tuy nhiên, cư dân mạng phẫn nộ và không chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Băng Băng. Trên các diễn đàn, cư dân mạng phản ứng gay gắt, có người còn cho rằng Phạm Băng Băng không cần xin lỗi mà hãy rút khỏi làng giải trí.

Lưu Hiểu Khánh

Cùng từng là một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Hiểu Khánh cũng vướng lùm xùm gian lận thuế. Nhưng không may mắn như Phạm Băng Băng, năm 2002, Lưu Hiểu Khánh bị bắt ngồi tù 422 ngày.

Lưu Hiểu Khánh bị bắt tù 422 ngày vì trốn thuế.

Ngoài ra, nữ diễn viên phải đóng đủ số thuế gian lận là 14,582 triệu NDT (khoảng 49 tỷ đồng) và bị phạt thêm 5,73 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng).

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ rằng đó là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời: "Mỗi ngày đều sống khổ sở trong tuyệt vọng. Mỗi ngày đều ngóng trông bóng mặt trời, đoán xem giờ là mấy giờ.

Hàng ngày 9 giờ tối đi ngủ, 5 giờ sáng thức dậy. Ngoại trừ ba bữa cơm thì là thời gian ngồi nghiêm. Thắt lưng của tôi vốn bị yếu nên đây là hình phạt kinh khủng nhất. Việc ngồi nghiêm làm tôi sống không bằng chết".

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh rất khó khăn để quay trở lại showbiz.

Vì scandal nghiêm trọng này, Lưu Hiểu Khánh cũng rất chật vật để quay trở lại showbiz. Lưu Hiểu Khánh bị nhiều nhà sản xuất từ chối và phải bắt đầu lại từ con số 0. Sau một thời gian dài, nữ diễn viên dần lấy lại vị thế và được giao vai chính trong Bảo Liên Đăng, Tùy Đường Anh hùng,...

Song Hye Kyo

Là ngọc nữ của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc nhưng bà xã của Song Joong Ki cũng từng vướng vào scandal trốn thuế vào năm 2014. Theo đó, Song Hye Kyo đã khai thiếu hơn 2,5 tỷ won (khoảng 52 tỷ đồng) tiền thuế trong vòng 3 năm.

Song Hye Kyo xin lỗi vì scandal trốn thuế.

Khi đó, Song Hye Kyo đã khẳng định không có lỗi vì cô đã ủy nhiệm việc đóng thuế cho các nhân viên. Dù vậy, cô cũng đã nộp lại số tiền thuế bị đóng thiếu và lên tiếng xin lỗi vì những sai sót này.

Tuy nhiên, Song Hye Kyo vẫn bị dư luận Hàn Quốc tẩy chay dữ dội suốt một thời gian dài. Có nhiều người còn ký tên yêu cầu nữ diễn viên "cuốn gói" khỏi showbiz.

Hiện tại, cô đã kết hôn cùng nam diễn viên Song Joong Ki.

Sau đó, Song Hye Kyo đã phải dừng hoạt động nghệ thuật khá lâu. Phải đến thành công của vai diễn bác sĩ Kang trong Hậu duệ mặt trời (2016), Song Hye Kyo mới lấy lại danh tiếng.

Kim Ah Joong

Năm 2011, Kim Ah Joong bị kết tội trốn thuế trong khoảng thời gian từ 2007-2009. Theo điều tra của cơ quan chức năng, mỹ nhân Sắc đẹp ngàn cân đã kê khai không đúng thực tế các khoản thu nhằm "rút bớt" thuế. Sau đó, cô đã phải đóng thêm khoản thuế thiếu và tiền phạt lên đến 600.000 USD.

Kim Ah Joong cũng lao đao vì tội trốn thuế.

Sau scandal, nữ diễn viên bị dư luận lên án gay gắt. Cô bị cấm lên sóng truyền hình xứ Hàn trong một khoảng thời gian dài. Mãi tới năm 2014, cô mới tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình Punch và bắt đầu gây dựng lại danh tiếng.

MC Kang Ho Dong

Đầu tháng 9/2011, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước vụ việc MC hàng đầu Kang Ho Dong bị triệu tập về tội trốn thuế.

Vụ việc vỡ lở, Kang Ho Dong đã chính thức mở một cuộc họp báo xin lỗi người hâm mộ và tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Đồng thời anh còn phải bỏ ra hàng tỷ đồng để bù thuế và nộp phạt.

Nam MC Kang Ho Dong cúi đầu xin lỗi khán giả.

Sau scandal, Kang Ho Dong bị tẩy chay dữ dội, danh hiệu MC huyền thoại cũng bay biến. Không lâu sau còn xuất hiện tin đồn nam MC qua đời tại nhà riêng. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Kang Ho Dong gần như đã hạn chế các hoạt động nghệ thuật và không xuất hiện trước công chúng. Đến năm 2012, Kang Ho Dong quay trở lại showbiz nhưng không mấy suôn sẻ vì những chương trình do anh dẫn có lượt xem rất thấp.

Phải đến 2015, nam MC mới lấy lại danh tiếng nhờ thành công của loạt chương trình Knowing Bros, Let's Eat Dinner Together, New Journey to the West…

Mao A Mẫn

Là ca sĩ nổi đình nổi đám vào thập niên 80, Mao A Mẫn được nhiều người yêu thích. Nhưng năm 1989, cô vướng vào scandal trốn thuế với người yêu Trương Dũng và cũng là quản lý của cô lúc bấy giờ.

Mao A Mẫn còn tự tử vì áp lực, trầm cảm khi bị tẩy chay sau scandal trốn thuế.

Theo đó, nữ danh ca đã nộp thiếu 40.000 NDT (khoảng 135 triệu đồng) tiền thuế, một số tiền lớn vào thời gian đó. Mao A Mẫn bị dư luận chỉ trích dữ dội vì hành động trái pháp luật này.

Ngay sau đó, cô đã hoàn thành đủ số tiền thuế theo quy định và nộp phạt nhưng cũng không xoa dịu được sự phẫn nộ của dư luận. Bị phỉ báng, tẩy chay dữ dội, Mao A Mẫn áp lực và rơi vào trầm cảm. Thậm chí, nữ danh ca từng uống thuốc ngủ tự tử nhưng cha cô đã kịp thời phát hiện. Nhờ sự giúp đỡ và động viên của người thân, Mao A Mẫn đã vượt qua được quãng thời gian đen tối của cuộc đời và gây dựng lại sự nghiệp.

Lâm Chí Linh

Năm 2009, mỹ nhân bất ngờ xuất hiện trong danh sách bị điều tra trốn thuế từ năm 2003 đến 2005. Theo quyết định của Cục quản lý thuế Đài Bắc, Lâm Chí Linh phải nộp số tiền 15 triệu Đài tệ (hơn 486.000 USD) vì đã kê khai sai thu nhập trong thời gian trên.

Chân dài hàng đầu Đài Loan cũng phải thừa nhận khai báo sai mức thu nhập và nộp phạt cho Cục thuế Đài Bắc.

Siêu mẫu họ Lâm đã trực tiếp đến Cục thuế để thương lượng nhưng không được chấp nhận. Khi đó, Lâm Chí Linh còn liên tiếp kháng án và thuê luật sư xử lý. Vụ việc của cô kéo dài hơn 2 năm, cuối cùng, Lâm Chí Linh cũng phải thừa nhận đã khai báo sai thu nhập và chấp nhận nộp phạt cho Cục thuế Đài Bắc.