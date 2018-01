Phim 18+ của mỹ nhân ngoại tình được đề cử giải Viện Hàn lâm Anh

(Dân Việt) Bộ phim của nữ diễn viên ngoại tình với đạo diễn đáng tuổi cha chú lại bất ngờ được bình chọn.

Trailer phim The Handmaiden

The Handmaiden (Người hầu gái) của đạo diễn Park Chan Wook đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được đề cử trong hạng mục Phim không nói tiếng Anh tốt nhất của năm 2018 tại giải BAFTA.

Đây là lễ trao giải thường niên được tổ chức Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) - tổ chức uy tín nhất ở Anh tổ chức trao giải thưởng cho phim, truyền hình, television craft, video game và các thể loại hoạt hình.

The Handmaiden trở thành phim Hàn đầu tiên vào đề cử giải BAFTA

Bộ phim 18+ xứ Hàn là 1 trong 5 phim được đề cử cho giải thưởng BAFTA cho Phim không nói tiếng Anh. Những ứng cử viên đối thủ của The Handmaiden gồm First They Killed My Father do Angelina Jolie làm đạo diễn (Campuchia), Elle của Paul Verhoeven (Pháp), Loveless của Andrey Zvyagintsev (Nga) và Salesman của Asghar Farhadi (Iran).

Phim Người hầu gái là câu chuyện về một cô chủ thừa hưởng gia tài kếch xù và một người hầu gái được thuê bởi một người đàn ông muốn ăn cắp tài sản thừa kế. Bộ phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết Fingersmith. Bản điện ảnh quy tụ dàn sao Kim Min Hee, Kim Tae Ri, Ha Jung Woo và Jo Jin Woong.

Kim Min Hee và Kim Tae Ri là bộ đôi nữ xuất sắc của phim

Đạo diễn Park Chan Wook nổi tiếng với những bộ phim khai thác đề tài tình ái gây sốc dưới góc máy vừa chân thực vừa đặc biệt. Ông đã mang tới cho The Handmaiden những cảm xúc lạ, khó lẫn với bất kỳ một tác phẩm nào về đề tài người hầu gái. Câu chuyện tình yêu được miêu tả vừa nóng bỏng vừa giàu cảm xúc và giàu tính nhân văn, không đơn thuần là các cảnh nóng trần trụi.

Cặp đôi nữ diễn viên chính Kim Min Hee và Kim Tae Ri được đánh giá xuất sắc về diễn xuất. Trong làng giải trí Hàn, Kim Min Hee chịu nhiều tai tiếng sau scandal ngoại tình với đạo diễn đáng tuổi cha chú. Tuy nhiên tại các liên hoan phim quốc tế, cô vẫn gặt hái các giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.