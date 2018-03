Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái thắng Oscar 2018

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG OSCAR 2018 - Phim xuất sắc: The Shape of Water - Đạo diễn xuất sắc: Guillermo del Toro - The Shape of Water - Nam diễn viên chính xuất sắc: Gary Oldman (Darkest Hour) - Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDorman (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Allison Janney - I, Tonya - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - Phim nước ngoài xuất sắc: A Fantastic Woman - Chile - Phim hoạt hình xuất sắc: Coco - Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Call me by your name - Kịch bản gốc xuất sắc: Get Out - Dựng phim xuất sắc: Dunkirk - Quay phim xuất sắc: Dunkirk - Nhạc phim xuất sắc: The Shape of Water - Ca khúc trong phim xuất sắc: Remember Me - Coco - Hoá trang xuất sắc: Darkest Hour - Thiết kế phục trang xuất sắc: Phantom Thread - Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: The Shape of Water - Hoà âm xuất sắc: Dunkirk - Âm thanh xuất sắc: Dunkirk - Kỹ xảo xuất sắc: Blade Runner 2049