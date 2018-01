Phim Hoa ngữ nửa tỷ USD dẫn đầu đề cử giải thưởng Điện ảnh châu Á

Đề cử giải thưởng Điện ảnh châu Á 2018 - Những hạng mục chính: Phim xuất sắc: - Angels Wear White (Trung Quốc - Pháp) - Newton (Ấn Độ) - The Day After (Hàn Quốc) - The Third Murder (Nhật Bản) - Youth (Trung Quốc) Đạo diễn xuất sắc: - Trần Khải Ca, Yêu Miêu Truyện - Sylvia Chang, Love Education - Ann Hui, Our Time Will Come - Hong Sang-soo, The Day After - Ishii Yuya, The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue - Feng Xiaogang, Youth Nam chính xuất sắc: - Kim Yun-seok, 1987, When the Day Comes - Sukollawat Kanarot, Malila, The Farewell Flower - Rajkummar Rao, Newton - Louis Koo, Paradox - Duan Yihong, The Looming Storm Nữ chính xuất sắc: - Aoi Yu, Birds Without Names - Sylvia Chang, Love Education - Marsha Timothy, Marlina the Murderer in Four Acts - Kim Min-hee, The Day After - Zhou Dongyu, This Is Not What I Expected