Phim khiến khán giả bỏ chạy vì cảnh sex trần trụi giành giải thưởng danh giá

(Dân Việt) Việc tác phẩm thể nghiệm khiến khán giả bỏ chạy khỏi rap chiếu phim lại đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Berlin 2018 đã gây phản ứng trái chiều từ giới phê bình.

Liên hoan phim Berlin (Berlinale, Đức) lần thứ 68 đã khép lại vào đêm 24.2 (theo giờ địa phương) với giải thưởng cao nhất thuộc về tác phẩm Touch me not của Adina Pintilie. Điều đáng nói ở đây chính là việc Touch me not vẫn đang tạo nên đề tài tranh cãi quyết liệt trên các trang mạng xã hội vì những cảnh sex, phơi bày da thịt đầy táo bạo trong phim.

Nữ đạo diễn người Romania - Adina Pintilie đã lồng ghép vào trong Touch me not những cảnh quay về các hoạt động tình dục với nhiều hình thức khác nhau đến từ một nhóm người đa dạng tuổi đời, giới tính, thậm chí còn có cả người thiểu năng trí tuệ hay hạn chế vận động. Tác phẩm giống một màn sắp đặt thí nghiệm để điều trị tâm lý, chứa đựng những cảnh quay trộn lẫn phong cách phim tài liệu và gameshow truyền hình.

Đạo diễn cùng đoàn làm phim Touch me not nhận giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 2018

Trước đó, bộ phim đã có hai buổi chiếu vào ngày 22 và 23.2 dành cho nhà báo, giới phê bình phim và các công ty phát hành phim. Là tác phẩm đầu tay mang tính thể nghiệm của nữ diễn viên này, khán phòng đã chật kín chỗ từ buổi chiếu đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút đầu tiên, đã có không ít khán giả vội vã đứng dậy, gần như bỏ chạy ra khỏi rạp chiếu vì những cảnh sex táo bạo trong phim.

Nhiều nhà báo tại sự kiện cho rằng ranh giới mong manh giữa phim nghệ thuật và gợi dục không được nữ đạo diễn này giữ cẩn thận, nhất là các cảnh làm tình tập thể hoặc bạo hành tình dục, có nhiều cảnh đặc tả trực diện khiến người xem sởn gai ốc.

Tuy nhiên, với những người ngồi lại đến hết 125 phút của Touch me not thì đánh giá cao tác phẩm này với lời khen có cánh. Cây bút của LemagCine (Pháp) - Fedric khen ngợi bộ phim và cho biết tác phẩm đã đánh thẳng vào tâm lý "sợ phơi bày sự riêng tư và các suy nghĩ trong thẳm sâu tâm hồn con người về cơ thể và tình dục".

Jay Weissberg của Variety cũng cho hay: "Nếu ai đó bị sốc bởi Touch me not, họ chưa hiểu thông điệp của tác phẩm. Adina Pintilie dùng đủ loại cơ thể để khám phá giới hạn của quan hệ thể xác và thách thức các quan điểm của cái đẹp. Việc phô bày da thịt đáng kể là cần thiết để thực hiện ý tưởng này".

Những cảnh quay gây sốc trong Touch me not khiến khán giả phải bỏ chạy khỏi rạp chiếu phim

Nói về đứa con tinh thần này của mình, đạo diễn Adina Pintilie chia sẻ: "Tôi muốn tìm hiểu về việc làm thế nào con người có thể tìm đến sự gần gũi về thể xác theo những cách ít được mong đợi nhất cũng như làm thế nào để họ có thể yêu nhau mà không đánh mất bản thân". Nữ đạo diễn còn cho biết qua Touch me not cô cố gắng tạo ra một cuộc đối thoại với khán giả về mối quan hệ, về sự riêng tư, vẻ đẹp cơ thể, ranh giới thể xác mà con người trải qua.

Nữ đạo diễn người Romania từng giành nhiều giải thưởng với các tác phẩm đứng ở ranh giới giữa tiểu thuyết, tài liệu và tác phẩm mỹ thuật, có phong cách thị giác ấn tượng, sự dũng cảm thử nghiệm với ngôn ngữ hình ảnh và các khám phá tinh tế về tâm lý con người.

Phát biểu khi nhận giải thưởng cao quý nhất tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 68, cô nói: "Tôi biết nhiều khán giả thấy không thoải mái khi xem phim nhưng tôi muốn thách thức người xem, để các bạn cùng đối thoại với chúng tôi. Bộ phim như một tấm gương phản chiếu, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, con người của xã hội hiện đại ngày càng sợ tiếp xúc với nhau".

Giải Gấu vàng cho Touch me not gây nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà báo, nhà phê bình phim quốc tế có mặt tại đêm trao giải khi đây là một trong hai tác phẩm khiến khán giả bỏ về sớm lại Liên hoan phim Berlin năm nay bên cạnh Inkan, gongkan, sikan grigo inkan của Kim Ki Duk.

Ngoài giải Gấu vàng, Touch me not còn nhận được giải thưởng GWFF giành cho Phim truyện hay nhất của Hiệp hội Bảo vệ Bản quyền Điện ảnh và Truyền hình.

Lễ trao giải Berlin 2018 diễn ra từ ngày 15 đến 25.2, quy tụ hàng trăm phim đủ thể loại trong đó có 19 phim tranh giải Gấu vàng. Ngoài giải Gấu vàng dành cho Touch me not, thì 6 bộ phim: The Heiresses, Twarz, Isle of Dogs, The Prayer, Museum, Dovlatov cũng xuất sắc đoạt 7 giải Gấu bạc cho các hạng mục diễn viên, đạo diễn.