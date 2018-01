Phim về phụ nữ bị lạm dụng tình dục thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2018

Danh sách giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018 - Phim Chính kịch xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing Missouri - Phim Hài / Nhạc kịch xuất sắc: Lady Bird - Đạo diễn xuất sắc: Guillermo del Toro (The Shape of Water) - Nam chính xuất sắc - Phim chính kịch: Gary Oldman (Darkest Hour) - Nữ chính xuất sắc - Phim chính kịch: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) - Nam chính xuất sắc - Phim hài / nhạc kịch: James Franco (The Disaster Artist) - Nữ chính xuất sắc - Phim hài / nhạc kịch: Saoirse Ronan (Lady Bird) - Nam phụ xuất sắc - Phim điện ảnh: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) - Nữ phụ xuất sắc phim điện ảnh: Allison Janney (I, Tonya) - Phim hoạt hình xuất sắc: Coco - Phim nước ngoài xuất sắc: In the Fade (Đức) - Biên kịch xuất sắc: Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) - Nhạc phim xuất sắc: Alexandre Desplat (The Shape of Water) - Ca khúc trong phim xuất sắc: This is Me (The Greatest Showman) - Series chính kịch xuất sắc: The Handmaid's Tale - Nữ chính xuất sắc - Series chính kịch: Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) - Nam chính xuất sắc - Series chính kịch: Sterling K Brown (This is Us) - Series xuất sắc - Hài / nhạc kịch: The Marvelous Mrs Maisel - Nữ chính xuất sắc - Series hài / nhạc kịch: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel) - Nam chính xuất sắc - Series hài / nhạc kịch: Aziz Ansari (Master of None) - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt xuất sắc: Big Little Lies - Nữ chính xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Nicole Kidman (Big Little Lies) - Nam chính xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Ewan McGregor (Fargo) - Nam phụ xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Alexander Skarsgård (Big Little Lies) - Nữ phụ xuất sắc - Series ngắn / phim truyền hình đặc biệt: Laura Dern (Big Little Lies)