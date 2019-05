Phim “Vợ ba” có bé gái 13 tuổi đóng cảnh nóng bị dừng chiếu toàn quốc: NSX lên tiếng

Liên quan đến việc phim “Vợ ba” bị cho là vi phạm pháp luật lao động khi diễn viên dưới 13 tuổi và có hành vi xâm hại trẻ em thì NSX cũng thẳng thắn giải đáp: Giữa NSX và diễn viên Nguyễn Phương Trà My (được đại diện bởi mẹ là bà Võ Thị Mỹ Na) sau khi thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng diễn viên, qua hợp đồng diễn viên này, Nguyễn Phương Trà My sẽ đảm nhận vai trò nhân vật Mây trong “Vợ ba”. Việc ký kết hợp đồng diễn viên giữa NSX và diễn viên Trà My không chịu sự điều chỉnh của Bộ luật lao động, mà là hợp đồng dịch vụ theo Bộ luật dân sự. Vì vậy cơ quan báo chí, truyền thông cho rằng NSX vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Mục 1, Chương XI trong Bộ luật Lao động về việc sử dụng lao động dưới 13 tuổi là không phù hợp với quy định. Tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ thì diễn viên Trà My chưa đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định, nên việc ký hợp đồng dịch vụ được sự đồng ý và ký bởi mẹ của diễn viên Trà My là bà Võ Thị Mỹ Na. Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT---BLĐTBXH ngày 11/06/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc thì đối với công việc diễn viên điện ảnh thì được phép sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc. Như vậy, đối chiếu quy định hiện hành thì NSX ký kết hợp đồng diễn viên Trà My được đại diện bởi mẹ là bà Võ Thị Mỹ Na là hợp đồng hoàn toàn được phép (kể cả ký hợp đồng lao động) theo quy định hiện hành. Do đó, việc cơ quan báo chí, truyền thông coi việc này là vi phạm pháp luật là hoàn toàn không phù hợp, ảnh hưởng tới NSX và bộ phim “Vợ ba”.