Quang Tèo và con gái "Người phán xử" có cát sê hài Tết nhiều nhất?

(Dân Việt) Nghệ sĩ Quang “tèo và Thanh Hương (Phan Hương “Người phán xử” là hai diễn viên tham gia nhiều phim hài Tết nhất năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cả hai nhận được nhiều cát sê nhất mùa hài Tết 2018?

Quang “tèo” soán ngôi “ông hoàng phim hài Tết”

So với năm ngoài, năm nay thị trường hài Tết khu vực phía Bắc khá “áp đảo” về số lượng. Tính đến thời điểm này đã có trên 10 phim đang thực hiện hậu kỳ để chuẩn bị tung ra vào dịp đầu năm 2018 dương lịch. Số lượng diễn viên tham gia hài Tết năm nay cũng vươn lên một con số đáng kể. Ngoài những gương mặt thân quen thì còn có những gương mặt mới toanh như: NSƯT Trung Anh, hotgirl Quỳnh Kool, Long “đẹp trai”, Hoàng Sơn, Mai Trang…

Năm nay, nghệ sĩ được xem là đóng hài Tết nhiều nhất là NSƯT Tiến Quang tức Quang “tèo” và Thanh Hương tức Phan Hương “Người phán xử”.

Quang "tèo" trong phim hài Tết "Xin kiếp sau vẫn là anh em".

Nghệ sĩ Quang “tèo” cho biết, năm nay anh mới được nghỉ hưu theo chế độ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để theo chân các đoàn làm phim đi nhiều nơi đóng hài Tết. Trước đó, Quang “tèo” từng có hơn 30 năm công tác ở Nhà hát kịch Quân đội. Anh nghỉ hưu khi đang mang quân hàm Thượng tá.

Theo đó, năm nay Quang “tèo” tham gia cùng lúc tới 6 phim hài Tết gồm: Đại gia chân đất, Làng ế vợ, Cưới vợ bản, Tỷ phú đè đại gia, Tết ơi, là Tết, Xin kiếp sau vẫn là anh em.

Chia sẻ lý do khiến bản thân năm nào cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia các dự án hài Tết, nghệ sĩ Quang “tèo” cho biết, lý do các nhà sản xuất hoặc đạo diễn muốn mời anh tham gia các dự án phim hài Tết trước hết là do anh mang lại hiệu quả nghệ thuật trong các vai diễn.

“Nếu tôi đóng không ra gì chắc chẳng ai dám mời, đó là điều không nói ra ai cũng hiểu. Nhiều năm qua, không năm nào là tôi không được mời đóng hài Tết nhưng có năm tôi buộc phải từ chối bớt vì không có sức để kham. Vì khi đó tôi còn công việc ở Nhà hát Kịch Quân đội, vừa phải lo cho gia đình, vừa đi diễn tỉnh... và nhiều dự án khác nữa”, Quang “tèo” bày tỏ.

Ngoài ra, theo nam nghệ sĩ này thì nhiều người thích hợp tác với anh còn vì anh là một sĩ quan quân đội nên có tác phong làm việc đúng giờ giấc, sinh hoạt có tổ chức và rất giữ chữ “tín”.

“Có người bảo tôi “tham” khi “sân nào cũng đá” nhưng kỳ thực đóng phim hài Tết vất vả chứ không nhàn hạ gì đâu. Nhưng tôi quan niệm, mình là nghệ sĩ thì đóng nhiều phim là đem đến nhiều niềm vui cho khán giả. Tôi mà bị khán giả nhàm chán hoặc không có duyên diễn hài thì làm gì được mời nhiều thế”, Quang “tèo” nói thêm.

“Chọc vui” Quang “tèo” rằng đóng nhiều phim nghĩa là sẽ bỏ túi nhiều tiền cát sê, nam diễn viên thừa nhận là tham gia nhiều phim sẽ có nhiều nguồn thu nhập hơn. Anh “đùa” rằng, có người bảo anh mỗi mùa hài Tết bỏ túi vài chục tỷ tiền cát – sê, anh cũng gật đầu cười cho người ta vui.

“Tôi nói thật, mỗi khi gật đầu đồng ý nhận một dự án nào đó, tôi không bao giờ mặc cả tiền cát - sê. Cái tôi hỏi trước tiên là kịch bản, sau đó là đạo diễn và cuối cùng là thời gian quay. Làm nghệ thuật mà cứ đặt đồng tiền lên trước sẽ không bao giờ làm nghệ thuật được. Tôi đóng phim hài Tết đôi khi vì là chỗ anh em quen biết hoặc thân thiết với nhau. Hoặc cũng vì phim đó có kịch bản thú vị và đó là cơ hội để mình đến gần với khán giả. Còn tôi cũng thú thật, chưa nhà sản xuất hoặc đạo diễn nào chịu để cho tôi thiệt khi mời tôi tham gia phim của họ. Họ mời tôi nghĩa là họ biết tôi như thế nào và đang đứng ở đâu. Thường thì bao giờ cát sê của tôi cũng thuộc dạng cao nhất dàn vai chính hoặc vai phụ”, ông Sự của “Đại gia chân đất” tiết lộ.

Thanh Hương phải từ chối nhiều phim hài Tết

Đứng sau nghệ sĩ Quang “tèo”, diễn viên Thanh Hương cũng là người được mùa hài Tết nhất năm nay. Theo đó, năm nay nữ diễn viên 8x đảm nhận khá nhiều trong phim phim hài Tết. Có thể kể một số vai như: Thị Rung phim “Ván cờ vồ 5”, bà Lý Trưởng phim “Chôn nhời 5”, cô Mộc phim “Xả Xì Chét”, Phượng “ruồi” phim “Chân dài xuất chiêu”...

Riêng phim “Đại gia chân đất”, Thanh Hương buộc lòng phải từ chối vào phút cuối do vướng lịch công tác tại Trung Quốc cùng đoàn Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài ra, cô cũng phải từ chối thêm hai lời mời đóng phim hài Tết khác do không sắp xếp được thời gian.

Thanh Hương vào vai bà Lý Trưởng trong "Chôn nhời 5".

Chia sẻ cảm xúc khi được mời tham gia nhiều dự án hài Tết, Thanh Hương cho biết: “Trước hết, tôi thấy vui và hài lòng vì sự cố gắng của mình được ghi nhận. Ngoài điều đó ra, tôi cũng có phần trăn trở vì không muốn gửi đến khản giả những sản phẩm nhàm chán nên mỗi vai diễn của mình trong hài Tết năm nay sẽ đều khác nhau. Còn hay hay dở phụ thuộc vào sự cảm nhận của khán giả. Với tôi thì một diễn viên chuyên nghiệp cần phải diễn được đa dạng vai, cả bi lẫn hài”.

Nói về ấn tượng đối với từng vai diễn, con gái ông trùm Phan Quân của “Người phán xử” cho rằng, với cô thì vai nào cũng để lại những ấn tượng riêng. Bản thân cô dù là một diễn viên trẻ về tuổi nghề nhưng khi nhận vai cô đều nghiên cứu rất kỹ càng. Nếu là vai hay thì dù phụ hoặc ngắn cô vẫn nhận.

Tương tự như nghệ sĩ Quang “tèo”, Thanh Hương ngại ngần không muốn đề cập đến vấn đề cát sê. Cô cho biết, cô cảm thấy thỏa đáng với mức thù lao mà nhà sản xuất trả cho cô, cô mới làm. Còn nói đến chuyện cao – thấp thì rất vô cùng bởi không có một mức sàn nào đối với thù lao đóng phim hài Tết của nghệ sĩ. Tuy nhiên, cô vẫn luôn đặt vai diễn lên đầu rồi mới nói đến chuyện cát sê.

Nói về kỷ niệm trong quá trình đóng phim, Thanh Hương cho biết, cô trân quý những tháng ngày được cùng đoàn làm phim đi đến khắp nơi để quay từng thước phim.

“Như khi tôi đóng “Người phán xử” và “Thương nhớ ở ai”, tôi chơi thân với anh Đức, anh Khánh, anh Việt Anh, rồi Lưu Đê Ly… tất cả đều yêu quý và giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc. Bản chất của công việc này đã quá áp lực rồi nên khi có duyên với nhau, được gặp nhau và đóng chung phim thì hãy lưu lại những kỳ niệm đó. Mỗi bộ phim tôi tham gia đều mang đến cho tôi ngồn ngộn những kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Sau mỗi dự án phim tôi đều cảm thấy yêu nghề hơn và trưởng thành hơn”, diễn viên Thanh Hương bày tỏ.