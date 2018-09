Quang Vinh lần đầu xuất hiện tại sự kiện sau ồn ào với đại gia Nguyễn Kim

(Dân Việt) Sau 2 tháng vướng tin đồn, nam ca sĩ mới trở lại tại một sự kiện trao giải với tư cách ban giám khảo.

Tối 29.9, nam ca sĩ Quang Vinh có mặt trong buổi lễ trao giải cuộc thi du lịch Here we go tại Hà Nội. Dù thời tiết miền Bắc vẫn còn khá nóng nhưng giọng ca 'Miền cát trắng' vẫn diện bộ vest kín cổng cao tường cùng áo cổ lọ. Đây là một trong những lần khá hiếm hoi anh xuất hiện tại sự kiện sau ồn ào về tin đồn là con trai nhà Nguyễn Kim.

Cách đây hai tháng Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim bị truy thu thuế 150 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Ngay lập tức, các fan đổ dồn sự quan tâm về ca sĩ Quang Vinh. Bởi từ khi bắt đầu ca hát, anh luôn bị đồn là con trai của đại gia đình điện máy Nguyễn Kim. Vốn là người kín tiếng chuyện đời tư và không thích sự ồn ào của showbiz, nên trước những tin đồn, nam ca sĩ luôn chọn cách im lặng. Có lẽ, sự im lặng của “Hoàng tử sơn ca” càng khiến dư luận tò mò và đặt cho anh nhiều câu hỏi.

Để thoát ra khỏi những tin đồn nam ca sĩ lên tiếng chia sẻ về gia cảnh của gia đình. Quang Vinh khẳng định: "Vinh không phải nhà giàu, thiếu gia như các báo đang đăng, thực sự là rất bình thường như mọi người thôi, các anh chị báo đăng như vầy cũng sai thông tin và ảnh hưởng đến Vinh, vì Vinh không phải con nhà đại gia gì cả, đã có tâm sự rất nhiều lần gia đình tan vỡ, ba mẹ ly dị, hiện giờ mỗi thành viên đang có cuộc sống riêng bình thường là mừng rồi".

Cùng có mặt tại đêm trao giải là nữ ca sĩ Hương Giang, cô tham gia với tư cách khách mời và công bố một số giải thưởng trong chương trình.

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh là một trong những vị khách có mặt từ rất sớm, trong suốt cuộc thi anh và Quang Vinh là hai giám khảo theo sát hành trình của các thí sinh để đánh giá chặng đường và những trải nghiệm của họ qua góc nhìn của một nhiếp ảnh gia và blogger.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng quy tụ đông đảo dàn hot girl đình đám như An Japan. Thời gian gần đây cô dường như vắng mặt trong các hoạt động nghệ thuật và chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh.

Hot girl Châu Bùi cùng bạn trai Deccao có mặt khá muộn nhưng vẫn thu hút được nhiều sự chú ý bởi gu thời trang ấn tượng.

Hot girl Trâm Anh cũng có mặt tham tại sự kiện