Rocker Nguyễn đáp trả tin đồn hát không cần cát-xê vì gia đình giàu có

(Dân Việt) Từ lâu, nhiều người nói rằng không giống như nhiều ca sĩ khác, Rocker Nguyễn đi hát mà không quan tâm đến cát-xê vì gia đình anh vốn giàu có nên nam ca sĩ không cần tiền.

Rocker Nguyễn tâm sự về việc được bố mẹ "lót đường" vào showbiz.

Rocker Nguyễn gia nhập làng giải trí không bao lâu đã được xuất hiện ở những dự án phim được làm lại từ nước ngoài. Ở lĩnh vực âm nhạc, anh cũng kịp gây ấn tượng khi thu về 2 giải thưởng ngay khi mới ra mắt. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam ca sĩ sinh năm 1993 đã nhanh chóng thu về lượng fan ổn định.

Những thành công bước đầu của Rocker Nguyễn khiến không ít người hoài nghi. Khác với nhiều người, giọng ca trẻ không tất bật chạy show những ngày cuối năm. Nhờ đó, anh dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thoải mái và thẳng thắn khi đối diện với những tin đồn xoay quanh bản thân.

Rocker Nguyễn thẳng thắn đối diện với những tin đồn xoay quanh mình.

"Đẹp cần kỹ năng vì không ai tự nhiên mà đẹp"

- Năm 2016, khi vừa ra mắt với tư cách ca sĩ, Rocker Nguyễn đã giành được giải thưởng âm nhạc. Năm 2017, anh có mặt ở 2 dự án lớn là “Sắc đẹp ngàn cân” và “Glee”. Với một tân binh, đây được xem là cú nổ khá lớn. Làm thế nào để anh có được những điều đó?

- Tôi phải thừa nhận mình là một tân binh rất may mắn khi nhận được những dự án lớn và có vai trò quan trọng. Nhưng ngoài may mắn ra, bản thân cũng phải có năng lực cần thiết để thỏa mãn được nhà đầu tư, đạo điễn.

Nhà sản xuất đang tìm kiếm gương mặt mới và phải đáp ứng nhu cầu của họ từ ngoại hình đến giọng hát. Và may mắn, tôi xuất hiện đúng thời điểm. Tôi nghĩ ngoại hình, khí chất của mình phù hợp với nhân vật nên mới được chọn vào vai nam chính trong 2 phim.

- Mặc dù những điều trên có thể bảo chứng cho thành công của Rocker Nguyễn nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về giọng hát và diễn xuất của anh. Đặc biệt, họ nói rằng Rocker Nguyễn chỉ mang danh “trai đẹp bước lên màn ảnh”. Anh nói thế nào về điều này?

- Sự việc xảy ra nó là một phần đặt trưng nghề nghiệp. Bất kỳ sản phẩm nào đưa tới công chúng, điều mình mong muốn là người ta sẽ nói về nó. Nhưng cũng có rủi ro nghề nghiệp, có những cái tôi đã dồn hết công sức, tâm huyết nhưng chưa chắc được hưởng ứng như mong muốn. Khi chọn trở thành nghệ sĩ, trong thời gian ngắn nhất tôi không đặt mục tiêu trở thành ngôi sao. Tôi làm nghề vì đam mê và muốn truyền cảm hứng cho người khác.

Tôi đón nhận những nghi ngờ vì ai cũng có quyền hoài nghi. Với một nghệ sĩ có tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ, tôi còn nhiều thời gian để chứng minh với khán giả. Tôi nghĩ họ nên giữ nhận xét đó cho chính mình và hãy đó nhận những bất ngờ từ tôi qua những vai diễn tiếp theo.

Giọng ca điển trai cho rằng "đẹp tự nhiên nhưng không ai tự nhiên mà đẹp".

- Tổng kết năm 2017, Rocker Nguyễn nghĩ thế nào về những điều mình đã làm?

- Tôi nghĩ năm 2017 mình được nhiều hơn mất. Tôi được nhiều kinh nghiệm, được thử sức ở lĩnh vực mới. Nhưng tôi cũng mất đi một chút ngây thơ, hồn nhiên khi bước vào nghề. Song, đó chưa hẳn là điều tốt nhưng cũng chưa chắc là điều xấu. Có lẽ khi trưởng thành, tôi sẽ ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm của bản thân.

- Nhắc đến Rocker Nguyễn, mọi người nghĩ ngay đến hình ảnh một ca sĩ điển trai nhiều hơn là tài năng. Lợi thế về ngoại hình giúp anh có những bước tiến thế nào trong công việc?

- Ngày xưa có lẽ tôi còn suy nghĩ về việc đó, nhưng bây giờ tôi cho rằng để đẹp cũng cần kỹ năng. Người ta nói đẹp tự nhiên nhưng không ai tự nhiên mà đẹp. Cách nghệ sĩ chăm chút bản thân luôn tạo sự thu hút khán giả. Ngoại hình với nghệ sĩ rất quan trọng, đó không chỉ vì xu hướng của khán giả hiện tại chú trọng vẻ ngoài nhiều hơn mà ngay cả người trẻ cũng rất chăm chút cho bản thân.

Ngoại hình đóng 5% vào thành công, những khía cạnh khác như học vấn, khả năng, may mắn cũng quan trọng không kém. Nhưng điều giữ chân người hâm mộ không phải ngoại hình, nó nằm ở tài năng, đạo đức…

Rocker Nguyễn nói danh xưng "soái ca" do fan dành tặng khiến anh xấu hổ vì bản thân còn nhiều thiếu sót.

"Bố mẹ không trải thảm đỏ hay lót đường để tôi vào showbiz"

- Có nguồn tin cho rằng Rocker Nguyễn xuất thân từ gia đình giàu có nên được lót đường sẵn để bước vào showbiz, được trao những cơ hội mà người khác phải nỗ lực nhiều năm mới có được. Anh nói thế nào về điều này?

- Ai biết về Rocker Nguyễn đều hiểu rõ ban đầu gia đình rất phản đối khi tôi bắt đầu vào con đường này. Tôi của ngày hôm nay được làm công việc yêu thích và có thành tựu nhỏ đều là nỗ lực của bản thân. Tôi sống tự lập rất lâu nên điều đó đi sâu vào tiềm thức, không cho phép bản thân nhận sự giúp đỡ nào từ ba mẹ về tài chính.

Khi tôi muốn theo đuổi nghệ thuật, tôi phải chứng minh với ba mẹ rất nhiều và phần lớn sự chứng minh đó rất cô độc. Đó là cả quãng đường dài, từ việc tốt nghiệp đại học rồi rẽ sang hướng đi mới, tôi đều phải nỗ lực để tự làm mọi việc.

Nam ca sĩ khẳng định mình tự lập về tài chính.

- Nhưng Rocker Nguyễn đang được một công ty giải trí lớn lăng-xê, mà ca sĩ trẻ muốn hợp tác cũng phải có điều kiện kinh tế. Hẳn anh phải đủ tiềm lực tài chính mới được gia nhập công ty?

- Để hoạt động chuyên nghiệp, nghệ sĩ cần phải có một ê-kíp cho riêng mình. Công ty chủ quản đã nhìn thấy được tiềm năng để đầu tư vào tôi và tạo ra những sản phẩm chất lượng, có tính chuyên môn, được nhiều nhạc sĩ đánh giá cao.

Tôi nghĩ mình may mắn và khi nhận thức mình may mắn thế nào thì nỗ lực xứng đáng, không lãng phí những cơ may đó. Tuy nhiên, mỗi người đều có những góc khuất và khó khăn riêng. Có thể người ngoài nhìn thấy chưa chắc là tất cả, nhiều khi đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Còn với tôi, để thành công thì may mắn thôi chưa đủ, nghệ sĩ phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều, đôi khi phải đối mặt với thất bại, với sự tuyệt vọng để được tỏa sáng.

- Thế Rocker Nguyễn nói gì về tin đồn anh đi hát, đóng phim không cần cát-xê như bao người khác vì anh vốn đã giàu có, không cần tiền?

- Khi bỏ công sức lao động, tôi cần phải nhận lại xứng đáng. Đó không chỉ là mình được công nhận, mà còn thấy được giá trị của tôi trong đó. Cát-xê với tôi không quan trọng nhiều hay ít, mà tôi thấy nó xứng đáng với khả năng, giá trị của tôi lúc đó.