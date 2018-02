Rùng mình vì lời kể bị tấn công tình dục trong showbiz Hàn

(Dân Việt) Thêm nhiều nạn nhân trong loạt scandal xâm hại tình dục đã lên tiếng.

Nữ diễn viên ra mặt, tố cáo “ông vua phòng vé” Oh Dal Soo cưỡng bức

Phóng sự News Room của kênh JTBC phát sóng tối ngày 27.2 có sự xuất hiện của một nữ nghệ sĩ từng tham gia vở nhạc kịch Những kẻ rác rưởi cùng với nam diễn viên Oh Dal Soo. Đó là nữ nghệ sĩ nhạc kịch Eom Ji Young. Cô khẳng định đã biết nam diễn viên Oh Dal Soo từ đầu những năm 2000.

Người này cho biết: “Oh Dal Soo là tiền bối khóa 4. Tôi có gặp gỡ anh ta vài lần để xin lời khuyên về diễn xuất nhưng anh ta nói vì bản thân nổi tiếng nên không muốn lộ mặt, bảo tôi đi tới một nơi kín đáo để nói chuyện. Anh ta từng gạ gẫm, nói với tôi “đi nói chuyện một lát” nhưng sau đó đưa tôi đến nhà nghỉ và tấn công tình dục”.

Kênh JTBC đưa tin nữ nghệ sĩ Eom Ji Young lên tiếng tố cáo tài tử Oh Dal Soo (giữa)

Nữ nghệ sĩ Eom Ji Young kể lại chi tiết vụ việc ngày hôm đó: “Oh Dal Soo nói với tôi hãy cứ trò chuyện thoải mái nhưng sau đó anh ta lại nói nóng quá nên đi tắm đã. Nói xong, anh ta đụng chạm cơ thể tôi, có ý muốn cởi đồ của tôi. Tôi bảo muốn vào nhà vệ sinh, anh ta cũng theo vào. Tôi lấy cớ là cơ thể hôm đó không được khỏe để thoát thân”.

Eom Ji Young cho hay: “Tôi phản kháng và anh ta không cho tôi một lối thoát nào. Dù tôi có hét lên, anh ta cũng không bỏ qua cho tôi”.

Qua cuộc phỏng vấn với MC của chương trình, nữ nghệ sĩ thể hiện thái độ căm phẫn trước việc Oh Dal Soo phủ nhận thông tin anh lạm dụng tình dục đồng nghiệp. Vào ngày 26.2, Oh Dal Soo lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đưa ra thông báo muộn màng nhưng anh khẳng định không liên quan tới tin đồn quấy rối hay tấn công tình dục trong showbiz. “Ông vua phòng vé” còn nhấn mạnh trong 30 năm làm diễn viên chưa từng một lần để xảy ra vụ việc như vậy.

Eom Ji Young nói về lý do cô quyết định ra mặt để tố cáo đàn anh Oh Dal Soo: “Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói lời xin lỗi tôi. Tôi đã chờ đợi nhưng không thấy một lời xin lỗi nào. Tôi sẽ không tha thứ cho anh ta”.

Trước đó, khi phóng sự giấu tên Eom Ji Young để đảo bảo quyền lợi riêng tư, tài tử Oh Dal Soo mạnh mồm tuyên bố sẽ kiện ra tòa vì tội vu khống. Đó cũng là lý do Eom Ji Young lộ diện để khẳng định người tố cáo Oh Dal Soo không hề vô danh. Cô lo lắng cho những học viên theo học nhạc kịch mà cô đang giảng dạy rất có thể sẽ gặp phải tình huống bị tấn công tình dục như cô trước đây. Điều đó càng thôi thúc nữ nghệ sĩ đứng lên vạch trần sự thật.

Tố cáo tài tử Cho Jae Hyun xâm hại, nữ diễn viên lo sợ vì bị dọa giết

Một nghệ sĩ Hàn khác là nữ diễn viên Choi Yool – người đã dũng cảm đứng ra chỉ thẳng tên tài tử Cho Jae Hyun là người xâm hại tình dục. Những người như Choi Yool hay Eom Ji Young đang được dư luận Hàn ủng hộ. Tuy nhiên, đằng sau đó, họ lại phải đối mặt với những lời hăm dọa.

Choi Yool là nữ nghệ sĩ đầu tiên dám đứng lên chỉ thẳng tên nam diễn viên nổi tiếng Cho Jae Hyun có hành vi xâm hại tình dục

Vào ngày 23.2, Choi Yool đăng tải hình ảnh nam diễn viên Cho Jae Hyun và tố cáo việc anh từng tấn công tình dục cô. Sau đó cô đã xóa bài đăng trên trang cá nhân, khóa tài khoản vì lý do mà vài ngày sau đó Choi Yool mới tiết lộ với báo chí. Cô kể: “Tôi bị dọa giết mỗi ngày. Tôi thực sự sợ hãi trước việc mình đang đối diện. Điều này có thể khiến con tôi gặp nguy hiểm”.

Choi Yool khẳng định cô không tìm kiếm sự nổi tiếng qua việc này. Điều cô mong muốn là dám chống lại cái ác. Nhiều năm, Choi Yool đã im lặng, tập trung cho sự nghiệp nhưng giờ đây, cô không muốn nhắm mắt cho qua.

Bên cạnh Choi Yool, mới đây một nạn nhân giấu tên đã lên tiếng tố Cho Jae Hyun gạ tình đổi lấy vai diễn. Nạn nhân này là một học trò nữ của Cho Jae Hyun. Theo lời kể của cô gái, nam diễn viên họ Cho đưa ra lời đề nghị, yêu cầu cô quan hệ tình dục và sẽ cho cô một vai nữ chính trong phim truyền hình. Vụ việc xảy ra vào năm 2011 là thời điểm Cho Jae Hyun giảng dạy tại trường đại học Kyungsung.