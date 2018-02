Sao nam Việt tăng cân trông thấy sau khi lấy vợ: Minh Tiệp gây sốc nhất

(Dân Việt) Có người tăng hẳn 18 kg sau khi lấy vợ, có người sau khi "xuống dốc" đã phải chấn chỉnh ngay.

Tháng 6.2011, nam diễn viên Minh Tiệp của "Lập trình cho trái tim" kết hôn cùng người đẹp Phạm Thùy Dương - thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, Minh Tiệp có vóc dáng khỏe khoắn thanh lịch.

Trước và sau khi kết hôn, Minh Tiệp khác biệt hẳn. Anh tăng cân trông thấy, gương mặt tròn trịa hơn so với trước. Mới đây nam diễn viên còn tiết lộ anh đã tăng tới 18 kg sau khi lấy vợ. Lý do được Minh Tiệp chia sẻ, vì chính những món ăn ngon do bà xã nấu khiến anh không ngừng ăn.

Nam diễn viên trông bệ vệ hơn xưa, đi cùng với đó là thành công trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc.

"Anh Hai" Lam Trường giống Minh Tiệp, tăng cân trông thấy so với trước kia. Cả thời điểm sau khi kết hôn lần một và lần hai, Lam Trường đều cho thấy anh "phát tướng".

Không còn hình ảnh một chàng thư sinh, thay vào đó Lam Trường trở nên bệ vệ hơn.

Mặc dù thời điểm sau đó Lam Trường đã giảm cân nhưng gương mặt góc cạnh ngày nào không còn được thanh thoát.

MC, diễn viên hài Trấn Thành cưới nữ ca sĩ Hari Won vào đúng dịp Giáng sinh năm 2016.

Sau khi lấy vợ, nam MC tăng cân rõ rệt, thậm chí còn lộ nọng cằm mỡ.

Những bức hình chụp gần càng cho thấy độ lên cân của Trấn Thành. Tuy nhiên sau đó, anh tự chấn chỉnh lại cân nặng để trở về vóc dáng khỏe khoắn săn chắc.

Kelvin Khánh mới kết hôn vào tháng 11 năm ngoái cùng nữ ca sĩ Khởi My. Trước khi lấy vợ, anh thuộc tuýp người săn chắc, cơ bụng sáu múi.

Sau khi trở thành trai có gia đình, Kelvin Khánh "phì nhiêu" hơn xưa. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ về độ thay đổi của nam ca sĩ.

Còn đâu cơ bụng sáu múi năm nào, giờ đây ông xã của Khởi My lộ cả rổ bụng mỡ.