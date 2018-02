Sao phim 18+ Nhật Bản gia nhập nhóm nhạc Hàn Quốc

(Dân Việt) Từng đóng không ít phim 18+ nhưng giờ đây, cựu thành viên nhóm SKE48 đã sắp trở thành nữ thần tượng tại Hàn Quốc.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên phim 18+ đến từ Nhật Bản - Mikami Yuya sẽ sớm ra mắt trong một nhóm nhạc nữ thần tượng tại Hàn Quốc khiến cư dân mạng nước này phải xôn xao bàn tán trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến tại xứ sở kim chi.

Tin tức Mikami Yuya sẽ ra mắt với tư cách thần tượng Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng "chao đảo"

Một đại diện thuộc lĩnh vực âm nhạc đã tiết lộ thông tin nữ diễn viên phim 18+ Mikami Yuya sẽ chính thức trở thành nữ thần tượng Hàn Quốc vào tháng 3 tới đây. Trước đây, Mikami Yuya được biết đến là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản SKE48 và từng nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ, yêu thích của mình dành cho nền âm nhạc Hàn Quốc với nhiều bản cover các ca khúc của TWICE (TT, Signal, Knock Knock), Apink (Cause You're My Star),..

Trước thông tin này, cộng đồng người hâm mộ Kpop cũng như cư dân mạng Hàn Quốc lên tiếng phản đối việc ra mắt của nữ diễn viên 18+. Họ cho rằng nghề thần tượng tại Hàn Quốc mang lại ảnh hưởng to lớn đến với giới trẻ, nếu như một diễn viên từng đóng phim 18+ trở thành thần tượng sẽ mang lại hiệu ứng tiêu cực đến với các người hâm mộ nhỏ tuổi.

Hơn nữa, trong thời gian hoạt động tại Nhật Bản, Mikami Yuya cũng từng vướng đến nhiều scandal trong đời tư như: uống rượu khi chưa đủ tuổi thành niên, có hình ảnh thân mật với Tagoshi Yuya (thành viên nhóm NEWS),...

Việc nữ diễn viên phim 18+ trở thành thần tượng nhận được nhiều ý kiến phản đối

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng quá khứ không quan trọng và việc Mikami Yuya theo đuổi ước mơ của mình là hợp lý.

Ngành công nghiệp thần tượng tại Hàn Quốc vô cùng phát triển nhưng theo đó thì yêu cầu với nghề này cũng trở nên cao hơn bao giờ hết. Vì cho rằng thần tượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người hâm mộ trẻ tuổi nên bất kỳ ca sĩ, diễn viên, thần tượng nào vướng vào scandal nhân cách xấu, quấy rối tính dục, lộ clip nóng,... đều bị công chúng một mực tẩy chay, chỉ trích thậm tệ.

Trước đây, những ngôi sao hàng đầu như Km Hyun Joong, Park Yoo Chun, Lee Min Ki, Uhm Tae Woong,... cũng phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ công chúng khi vướng phải scandal tình dục, đến nay họ vẫn chưa được công chúng chấp nhận dù cho có người chỉ bị vu oan từ một phía.