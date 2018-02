Sao xứ Đài thấp thỏm cầu nguyện vì động đất 6,4 độ riches

(Dân Việt) Tối 6.2 một cơn địa chấn mạnh 6,4 độ riches khiến một phần Đài Loan rung chuyển và tạo sự lo lắng trong công chúng. Nhiều ngôi sao giải trí khá hoảng sợ và cầu nguyện mong tai qua nạn khỏi.

Trang ETtoday của Đài Loan đưa tin, vào lúc 23h50 tối 6.2 ở khu vực ven biển huyện Liên Hoa (phía đông Đài Loan) bất ngờ mặt đất rung chuyển với rung chấn đo được ở mức 6,4 độ riches.

Hình ảnh về cơn địa chấn 6,4 độ riches ở Liên Hoa, Đài Loan.

Cơn địa chấn mạnh này khiến nhiều sao xứ Đài lo lắng mất ăn mất ngủ vì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong số này có nữ ca sĩ Hebe, thành viên nhóm nhạc S.H.E khi đó đang ở tầng thứ 14 của một tòa nhà cao tầng.

Nữ ca sĩ sinh năm 1983 cho biết khi mặt đất rung chuyển cô liền cảm nhận thấy có sự rung lắc dữ dội và sợ hãi tột độ, nhanh chóng mở cửa chạy thoát thân.

Hebe vô cùng lo lắng khi xảy ra địa chấn.

Tuy vậy may mắn sự việc không có gì bất nghiêm trọng, Hebe thở phào lên trang cá nhân thông báo với bạn bè và người thân rằng mình bình an vô sự: "Lần này bị hoảng quá vì một thân một mình ở tầng 14, vội mở cửa, mang theo bình nước và mặc áo mưa giấy, đeo kính cận chạy ngược xuôi để thoát thân. Qúa lo sợ vì có động đất. Mong tất cả mọi người đều bình an", nữ ca sĩ viết.

Trong khi cô bạn Hebe quá hoảng hốt thì "một mẩu" khác của nhóm S.H.E là nữ ca sĩ Ella lại tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn. Trên Facebook của mình cô nàng cũng chia sẻ bản thân không gặp sự cố gì và mong mọi người đề phòng nếu có dư chấn tiếp theo.

Trần Nghiên Hy cầu nguyện mong mọi việc bình an.

Tương tự nam diễn viên kiêm ca sĩ Trần Chí Bằng cũng lên tiếng cầu nguyện thông qua weibo cá nhân: "Động đất mạnh 7 độ riches (thông tin chưa chính thức mà nam ca sĩ này nhận được khi xảy ra động đất) ở Liên Hoa, Đài Loan. Mặt đất rung chuyển, mọi thứ đảo lộn. Cầu mong dữ thành lành và không có chuyện gì xảy ra".

Bên cạnh đó hàng loạt sao xứ Đài sau cơn địa chấn cũng thở phào nhẹ nhõm và chia sẻ trên Facebook lẫn weibo cá nhân, cầu chúc cho mọi người được tai qua nạn khỏi, không ai gặp bất kỳ sự cố nào, một năm mới bình an bên người thân. Ngô Kiến Hào, Trương Tín Triết, Lâm Chí Dĩnh, Trần Nghiên Hy , Trần Chí Bằng… đều đồng loạt gửi lời cầu nguyện đến khu vực huyện Liên Hoa.

Hiện tại đã có 2 người thiệt mạng vì động đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất có 2 người thiệt mạng và 202 người bị thương sau khi trận động đất, CNN dẫn thông báo từ cảnh sát địa phương cho biết.

Nhiều tòa nhà ở Hoa Liên đã đổ sập, trong đó có một khách sạn lớn, khiến hàng loạt du khách bị thương. Bệnh viện Hoa Liên cũng hư hại, song không có ai bị mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện.