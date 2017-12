Sau khẩu chiến với Dương Cầm, Miu Lê bỏ thi vì bị chê hát dở?

(Dân Việt) Nhạc sĩ Dương Cầm, Nguyễn Dân, Đỗ Hiếu liên tục chê bai giọng hát của Miu Lê. Người đẹp quyết định bỏ thi khiến Only C cũng dừng chân theo.

Miu Lê bị nhạc sĩ chê bai thậm tệ và cách cô thẳng thắn đáp trả.

Tập 6 Sao đại chiến phát sóng tối 22/12, cuối chương trình MC Tùng Leo thông báo Miu Lê dừng cuộc chơi. Người đồng hành với cô, nhà sản xuất âm nhạc Only C do vậy cũng ngừng tham gia. Tác giả Anh không đòi quà lên tiếng xin lỗi khán giả vì quyết định rút khỏi cuộc thi của bạn đồng hành. Anh nói có lẽ Miu Lê không chịu nổi áp lực nên có những cảm xúc ngoài ý muốn.

Đây là cuộc thi dành cho 6 cặp thí sinh tham gia gồm một ca sĩ và một nhà sản xuất. Trong đó gồm: Trọng Hiếu – Slim V, Ái Phương – Đỗ Hiếu, Miu Lê – Only C, Dương Hoàng Yến – Dương Cầm, Hoàng Tôn - Rhymastic, MTV - Nguyễn Dân.

Miu Lê quyết định dừng cuộc chơi.

Trải qua 6 đêm thi, Miu Lê liên tục bị các nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc chê bai giọng hát. Đặc biệt, nhạc sĩ Dương Cầm nhiều lên chê người đẹp phim Cô gái đến từ hôm qua hát yếu, không rõ lời, hời hợt, phô chênh. Nhạc sĩ Nguyễn Dân cũng chê Miu Lê giọng yếu làm ảnh hưởng đến bài phối của Only C.

Đáp lại, Miu Lê cũng thẳng thắn cho biết những nhạc sĩ kể trên chưa đủ tư cách đánh giá chuyên môn. Cô nói: “Các anh nhà sản xuất có ngon thì lên đây mà biểu diễn. Đừng dựa lưng ngồi dưới đó mà nhận xét người ta". Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô có giọng hát kém nhất so với 5 thí sinh còn lại. “Em cũng muốn tiếp thu nhận xét của anh mặc dù em không khắc phục được”, cô đáp.

Only C chấp nhận đồng đội rời cuộc chơi.

Những cuộc tranh luận của họ đã lôi kéo sự tò mò của đám đông nhưng theo hướng tiêu cực. Việc Miu Lê quyết định dừng thi khiến nhiều người cho rằng cô không chịu nổi áp lực và những nhận xét tiêu cực. Liên lạc với nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1991, người đẹp cho biết cô không muốn phát biểu thêm về chuyện này.

Nhạc sĩ Only C cũng bày tỏ mong muốn sự việc trôi qua trong im lặng. Anh nói dù mình có phát biểu gì, người thiệt thòi nhất vẫn là Miu Lê. “Sức khỏe của Miu Lê không tốt, lại thêm nhiều áp lực nên cô ấy mới dừng cuộc chơi”, Only C nói.

Nhiều người cho rằng Miu Lê dừng cuộc thi vì Dương Cầm.

Trên Facebook cá nhân, nhà sản xuất âm nhạc Slim V cũng bày tỏ tiếc nuối về việc đội Only C rút lui.

“Tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi chia tay đội Only C và Miu Lê. Trên ghế nóng, nhiều lần mọi người thấy Only C và Slim V có những cuộc tranh cãi về quan điểm âm nhạc, tuy nhiên cả hai chúng tôi đều trân trọng nhau. Chuyện Miu Lê ngừng thi khiến cho Only C phải dừng cuộc chơi.

Cậu ấy thông cảm với đồng đội và nói lời xin lỗi các nhà sản xuất khác. Cá nhân tôi thấy nhiều sự tiếc nuối trong lời chào tạm biệt của Only C.Miu Lê là một cô gái trẻ, có lẽ chưa quen với áp lực của những cuộc đua khốc liệt về âm nhạc. Nếu đứng ở vị trí của Only C thì tôi cũng đồng cảm với cô ấy”, anh viết.

Tuy nhiên, Slim V cũng khẳng định thêm: “Nếu Only C có một đồng đội mạnh mẽ hơn, có lẽ tôi đã có một đối thủ mạnh cùng chiến đấu tới cùng”. Anh cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ phải đi tới trận cuối, chiến thắng điểm số không phải là tất cả mà là chiến thắng bản thân và sự áp lực”.