Showbiz Đài Loan chấn động vụ đạo diễn nổi tiếng tự tử vì bị lừa tiền

(Dân Việt) Trước đó, đạo diễn Tạ Thần Dương đã gửi lời xin lỗi những người thân trong gia đình.

Theo truyền thông Đài Loan, đạo diễn nổi tiếng Tạ Thần Dương đã tự tử bằng cách đốt khí than trong phòng kín. Nhiều giờ sau anh mới được phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn. Phía gia đình của vị đạo diễn cũng đã lên tiếng xác nhận việc này.

Đạo diễn Tạ Thần Dương.

Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ di thư hay lời nhắn nào. Vì vậy, cái chết của Tạ Thần Dương vẫn còn nhiều nghi vấn.

Tuy nhiên, người chị gái của đạo diễn Tạ Thần Dương cho biết hơn 1 tháng trước, anh đã nói rằng bị lừa tiền và gửi lời xin lỗi chị gái, dì cùng những người thân, bạn bè. Vì vậy, nhiều người cho rằng vì bị lừa tiền nên đạo diễn Tạ mới chán nản và cùng quẫn.

Đạo diễn Tạ Thần Dương và đoàn phim "The love way you lie" trong ngày khởi quay.

Truyền thông Đài Loan cho biết năm 2015, Tạ Thần Dương khởi quay bộ phim The love way you lie với sự tham gia của các diễn viên Tiểu Quỷ Hoàng Hồng Phi, Đoàn Long Trân, Đinh Xuân Thành. Tuy nhiên sau đó phía nhà đầu tư đã khất nợ 800 triệu Đô la Đài Loan (hơn 6 nghìn tỷ đồng). Vì vậy các diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim đều không được trả lương.

Khi đó, Tạ Thần Dương chia sẻ với báo giới rằng, nếu như phía đầu tư Hong Kong không có phản hồi gì về việc này, ông sẽ phải chịu gánh số tiền này một mình.

Ê kíp đoàn phim biểu tình kêu gọi các nhà đầu tư hoàn trả tiền.

Sau đó, ekip đoàn làm phim còn có buổi biểu tình kêu gọi nhà đầu tư hoàn trả số tiền nhưng không có kết quả. Điều này càng khiến Tạ Thần Dương chịu nhiều áp lực và có thể là một trong những nguyên nhân khiến anh chọn bước đường cùng.