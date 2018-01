Siêu sao bóng đá quốc tế và những cú tạt ngang sân điện ảnh

(Dân Việt) Các ngôi sao bóng đá thế giới đã không ít lần có những cuộc “dạo chơi” với điện ảnh.

Năm 2017, mặc dù chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi trong bom tấn "Fast & Furious 8" nhưng Neymar cũng đã kịp “ghi bàn” và khiến khán giả, đặc biệt là những fan trung thành của mình cảm thấy vô cùng thích thú với cú sút thẳng mặt một tên cướp.

Sự góp mặt của Neymar – siêu sao đang khoác áo Paris Saint Germain - đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của bộ phim nhờ vào danh tiếng và lượng fan hùng hậu của chàng tiền đạo gốc Brazil này.

Siêu sao bóng đã Cristino Ronaldo cũng từng góp mặt trong một bộ phim do đài truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cùng với minh tinh Angelina Jolie. Bộ phim xoay quanh cuộc sống và hành trình tỵ nạn đầy gian khổ của những người Syria.

Trước đó, C.Ronaldo đã từng chia sẻ về mong muốn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh bên cạnh công việc chính trên sân cỏ. Nhiều người cho rằng, sở dĩ anh nhận tham gia bộ phim là vì trước đây ngôi sao từng có nhiều dự án từ thiện hỗ trợ người tỵ nạn khắp thế giới.

Cựu danh thủ David Beckham cũng từng không ít lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tư cách “diễn viên”. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là Chỉ Lũ Ngựa Và Tên Ngốc. Gần đây nhất, ngôi sao bóng đá đình đám một thời cũng góp mặt trong bom tấn “King Arthur: Legend Of The Sword”, tuy nhiên, diễn xuất gượng gạo của anh lại không được đánh giá cao.

Huyền thoại một thời của quỷ đỏ Manchester United - Eric Cantona - từng quyết định thử sức với nghiệp diễn sau khi giã từ sự nghiệp. Năm 2009, chân sút kỳ cựu này từng được đề cử giải Cành Cọ Vàng trong LHP Cannes với vai chính trong bộ phim tài liệu "Looking for Eric" – bộ phim tái hiện lại đầy đủ cuộc đời và tính cách của chính Eric những ngày tháng trên sân cỏ.

Năm 2013, cựu cầu thủ này đã nhận lời tham gia bộ phim "You and the night". Phim thuộc thể loại hài tình cảm nhưng lại có một số phân cảnh nóng bỏng bị gắn mác 18+. Khi phim ra rạp, Eric bị nhận nhiều chỉ trích gay gắt vì những cảnh nóng bị cho là dung tục, phản cảm và đánh mất hình ảnh đẹp một thời của mình.

Tuy nhiên, Eric vẫn được coi là thành công hơn cả trong số những ngôi sao sân cỏ đi đóng phim. Đến nay, cựu đội trưởng MU đã đóng hơn 20 phim điện ảnh và chủ yếu là những vai hành động nhờ vào vẻ ngoài cường tráng, khỏe khoắn của mình.

Được mệnh danh là huyền thoại bóng đá, Pele là cái tên mà ngay cả những ai không mấy quan tâm đến môn thể thao này cũng biết đến. Sau khi tham gia trong một vài phim quảng cáo thương mại, Pele quyết định nhận lời đóng vai chính trong bộ phim “ Escape To Victory” với nội dung xoay quanh một cầu thủ tài năng, mẫn cán. Mặc dù phim có sự góp mặt của rất nhiều siêu sao nổi tiếng Hollywood, tuy nhiên, nhiều khán giả thừa nhận rằng, họ bị cuốn hút bởi những màn tâng bóng đỉnh cao của Pele hơn là khả năng diễn xuất “thần sầu” của các diễn viên chuyên nghiệp.