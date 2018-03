Sing my song vừa lên sóng đã dính ồn ào đạo nhạc, cắt ghép cẩu thả

(Dân Việt) Không ít khán giả tỏ ra thất vọng khi vừa lên sóng tập đầu tiên, Sing my song đã dính hàng loạt sự cố.

Mới đây, Sing my song mùa 2 đã lên sóng và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, ngay từ tập đầu tiên, chương trình đã nhận được không ít phản ứng trái chiều khi liên tiếp xảy ra ồn ào xoay quanh thí sinh lẫn cách dàn dựng.

Trong tiết mục mở màn Sing my song của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly, nhiều khán giả nhận ra ca khúc Chưa bao giờ như bây giờ do cô sáng tác và thể hiện có nhiều điểm giống với I hate you, I love you của Gnash – một bài hát rất được giới trẻ yêu thích năm 2017.

Bài hát của thí sinh Hoàng Ly bị nhận xét có nhiều điểm giống với bài hit của Gnash.

Không những vậy, sáng tác của cô gái này còn bị đem ra so sánh khi có giai điệu tương tự nhiều bài hát khác, điển hình như ca khúc Mặt trời của em do Phương Ly thể hiện.

Trước nghi án đạo nhạc, thí sinh đội Đức Trí đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định ca khúc Chưa bao giờ như bây giờ không hề liên quan đến bản hit của Gnash, cũng không chịu ảnh hưởng bởi bài hát nào.

“Bài hát của tôi được ghi âm lại khi giai điệu bỗng dưng tuôn ra trong lúc di chuyển trên xe, hoàn toàn không mượn nhạc hay lấy ý tưởng của ca khúc I hate you, I love you. Có thể khán giả cảm giác có sự trùng hợp về mặt hòa âm, giai điệu nhưng tôi chắc chắn, giai điệu bài hát là do tôi tự nghĩ 100%”, Hoàng Ly khẳng định.

Không chỉ vướng ồn ào đạo nhạc, mới đây, nhiều khán giả cũng tinh ý phát hiện chương trình được cắt dựng, tái sử dụng hình ảnh khán giả ở 2 mùa của ê-kíp thực hiện Sing my song.

Cụ thể, trong tiết mục Em đã chủ động rồi nha của thí sinh Quỳnh Như, phần hình ảnh khán giả cổ vũ bị nhiều người nhận ra là giống y hệt cảnh trong bài hát Đã có anh hai của Phạm Hồng Phước, khi anh tham gia Sing my song mùa trước.

Hình ảnh khán giả cổ vũ trong tiết mục của thí sinh Quỳnh Như.

Và hình ảnh khán giả cổ vũ cho Phạm Hồng Phước ở Sing my song mùa đầu tiên.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và thể hiện sự thất vọng khi một chương trình lớn, quy mô như Sing my song lại cắt ghép lộ liễu như thế.

Một khán giả lên tiếng nhận xét: “Thật không thể hiểu nổi, chẳng lẽ Sing my song thiếu tiền thuê khán giả đến mức phải sử dụng lại hình ảnh ở mùa trước? Hay vì tiết mục của Quỳnh Như không đủ tốt để khiến khán giả hào hứng nên ê-kíp sản xuất mới sử dụng hình ảnh khác để ghép vào?”.

Về phía nhà sản xuất, khi chúng tôi liên hệ, đại diện của chương trình vẫn giữ im lặng và chưa lên tiếng về những sự cố vừa xảy ra. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với BTC cho biết, thí sinh Phạm Ngọc Quỳnh Như ở Sing my song mùa 2 chính là em gái của nam ca sĩ Phạm Hồng Phước.

Trùng hợp thay, Quỳnh Như cũng chính là em gái của Phạm Hồng Phước.

Năm ngoái, giọng ca xuất thân từ Vietnam Idol đã thể hiện ca khúc Đã có anh hai để dành tặng em gái, nên khi Quỳnh Như xuất hiện trong chương trình mùa sau, nhà sản xuất đã cố ý cắt ghép và đưa hình ảnh khán giả cổ vũ Phạm Hồng Phước vào tiết mục của em gái anh.

Tuy nhiên, so với chàng ca sĩ Khi người lớn cô đơn, Quỳnh Như lại không may mắn vì phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng thi đầu tiên. Sau khi thể hiện ca khúc Em đã chủ động rồi nha, các giám khảo Giáng Son, Đức Trí, Hồ Hoài Anh, Lê Minh Sơn đều cho rằng bài hát này chưa đủ nổi bật nên không bấm nút lựa chọn.