So với phiên bản kinh điển năm 1986, "Bản Sắc Anh Hùng 2018" liệu có đáng xem?

(Dân Việt) "Bản Sắc Anh Hùng 2018" được làm lại từ phiên bản kinh điển 1986 của Châu Nhuận Phát, Địch Long vừa chính thức ra mắt ngày 18.1.

Trailer phim "Bản Sắc Anh Hùng 2018"

Ngày 18.1, bộ phim Bản Sắc Anh Hùng 2018 được làm lại từ phiên bản 1986 của đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã chính thức đổ bộ các rạp chiếu tại Trung Quốc. Phim do đạo diễn Đinh Thịnh thực hiện cùng với dàn diễn viên chính gồm: Vương Khải, Mã Thiên Vũ, Vương Đại Lục…

Nội dung phim vẫn xoay quanh tình bạn, tình thân giữa 3 nhân vật chính như phiên bản cũ

Về nội dung, phiên bản mới 2018 vẫn giữ nguyên tên và mối quan hệ giữa các nhân vật, tuy nhiên, tình tiết được làm mới hoàn toàn. Vương Khải và Mã Thiên Vũ vào vai 2 anh em ruột nhưng lại ở 2 “chiến tuyến” đối nghịch nhau khi người anh là trùm ma túy mới ra tù, người em lại là một tinh anh trong giới cảnh sát. Vương Đại Lục vào vai bạn thân của Vương Khải, và nội dung trong phim xoay quanh tình bạn và tình thân giữa 3 nhân vật chính này.

Phiên bản mới vẫn không thể vượt qua cái bóng quá lớn của phiên bản cũ

Ngày đầu tiên ra rạp, doanh thu bộ phim chỉ đạt 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) – một con số không quá ấn tượng đối với một bộ phim “bom tấn”. Phim cũng chỉ được chấm 5,1 điểm trên trang Douban – trang bình phim uy tín nhất Trung Quốc. Số điểm này thậm chí còn thấp hơn 0,4 điểm so với phiên bản Hàn Quốc của Bản Sắc Anh Hùng 1986 được làm lại năm 2010. Theo dự đoán, số điểm cao nhất trên trang Douban của phiên bản mới ra mắt này sẽ chỉ đạt trên 6 điểm mà khó lòng chạm ngưỡng 7 điểm.

Bản Sắc Anh Hùng 1986 là một trong những bộ phim kinh điển nhất của điện ảnh Hong Kong

Phân tích nguyên nhân của sự “khiêm tốn” này, các nhà phê bình cho rằng, lý do lớn nhất là vì cái bóng của phiên bản năm 1986 quá lớn. Bản Sắc Anh Hùng 1986 do đạo diễn Ngô Vũ Sâm thực hiện; Địch Long, Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh thủ vai chính được coi là bộ phim đã định hình phong cách mới cho thể loại phim hành động và mở ra thời kỳ hoàng kim cho điện ảnh Hong Kong.

Ngay khi ra mắt vào tháng 8.1986, bộ phim đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục và cho đến nay vẫn được mệnh danh là một trong số những bộ phim kinh điển nhất của điện ảnh Hong Kong. Bộ phim đã trở thành tượng đài không dễ bị lung lay trong lòng khán giả, chính vì thế, việc làm lại một phiên bản mới là điều vô cùng mạo hiểm và khó khăn.

Dàn diễn viên chính trong phim bị đánh giá là còn quá non nớt

Nguyên nhân thứ 2 khiến Bản Sắc Anh Hùng 2018 không đạt được thành công như mong đợi là vì diễn xuất còn non nớt của dàn diễn viên không thể lột tả hết được sự thâm tình và lãng mạn mà phiên bản cũ muốn truyền đạt. Vương Khải, Vương Đại Lục và Mã Thiên Vũ vẫn là những diễn viên quá trẻ và thiếu kinh nghiệm so với những “cây đa cây đề” như Địch Long, Châu Nhuận Phát và Trương Quốc Vinh của phiên bản 1986.

Trước khi góp mặt trong Bản Sắc Anh Hùng, Địch Long và Châu Nhuận Phát đều đã là những “Ảnh đế” của giải Kim Mã danh giá. Thậm chí, với diễn xuất xuất thần trong phim, Địch Long còn 1 lần nữa dành giải “Ảnh đế” của Kim Mã. Do đó, việc so sánh dàn diễn viên trong phiên bản mới với phiên bản kinh điển là một sự so sánh quá khập khiễng.

Phim sẽ ra rạp tại Việt Nam vào ngày 26.1 tới.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, nếu coi Bản Sắc Anh Hùng 2018 là một bộ phim độc lập thì đó vẫn là một phim đáng xem với nội dung chặt chẽ và những cảnh đấu súng, đua xe đầy kịch tính.