Sự nghiệp lừng lẫy của 4 nam diễn viên hạng A bị tố là “yêu râu xanh”

(Dân Việt) Nhìn vào sự nghiệp lẫy lừng của 4 nam diễn viên này khán giả càng thấy được mặt trái của showbiz.

Trích đoạn Choi Il Hwa trong phim City Hunter (Thợ săn thành phố)

Nam diễn viên Choi Il Hwa sinh năm 1959, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1983 và nổi tiếng với một loạt phim truyền hình, điện ảnh xuất sắc. Choi Il Hwa là người đã tạo dấu ấn sâu sắc qua vai diễn trong Dream High, Daemul, City Hunter (vai bố của công tố viên Lee Jun Hyuk).

Ông từng được vinh danh là một ngôi sao lừng lẫy của màn ảnh Hàn với sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Điều đặc biệt, các vai diễn của Choi Il Hwa thường rất đa dạng, có tính nghiêm khắc. Ông còn được mệnh danh là "ông bố quốc dân" trên màn ảnh Hàn.

Tuy nhiên, mới đây nhất Choi Il Hwa đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục. Ông tỏ ra ân hận vì hành động khiếm nhã với một nữ đồng nghiệp khi hai người thực hiện một vở kịch từ 7 năm trước. Ông muốn xin lỗi nạn nhân và chấp nhận hình phạt bằng việc tự rút lui khỏi một số dự án. Đồng thời Choi Il Hwa xin thôi việc giảng dạy tại trường đại học. Vai diễn sắp ra mắt của nam diễn viên trong phim Hold me tight của đài MBC cũng bị hủy bỏ. Mặc dù Choi Il Hwa lên tiếng thừa nhận hành vi quấy rối tình dục nhưng một cựu nữ diễn viên giấu tên khẳng định nam diễn viên “chắc chắn đã tấn công tình dục”, không phải đơn giản là quấy rối.

Jo Min Ki không chỉ là diễn viên kỳ cựu của truyền hình Hàn Quốc mà còn giữ vị trí giáo sư khoa Nghiên cứu Sân khấu của trường đại học Cheongju. Mới đây vào ngày 20.2, ông bị các cựu học sinh tố cáo có hành vi quấy rối tình dục nhiều học viên nữ. Jo Min Ki ngay lập tức xin từ chức vì thấy xấu hổ khi liên quan đến scandal này. Trước đó, sự nghiệp của Jo Min Ki rực rỡ, chưa từng dính tai tiếng.

Jo Min Ki sinh năm 1966, tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng và nhận các giải thưởng danh giá về diễn xuất. Dự kiến, nam diễn viên góp mặt trong dự án Children of the Small God của đài OCN. Tuy nhiên, với việc bị cáo buộc quấy rối tình dục, rất có thể ông buộc phải rời khỏi dự án này.

Ông từng tham gia vào phim truyền hình Người tình ánh trăng - phiên bản Hàn của Bộ bộ kinh tâm. Gương mặt sắc lạnh khiến Jo Min Ki thường được giao các vai phản diện. Ở tuổi 52, Jo Min Ki thành công trong sự nghiệp diễn xuất lẫn vị trí giáo sư ở trường Đại học. Ông còn tổ chức 2 buổi triển lãm ảnh với tư cách nhiếp ảnh. Những giải thưởng diễn xuất quan trọng ông từng được nhận vào các năm 1996, 2001, 2002, 2007 và 2008.

Thời trẻ, ông tham gia nhiều phim truyền hình trong đó có phim Nấc thang lên thiên đường. Với bê bối hiện tại, Jo Min Ki đang bị cảnh sát thu thập chứng cứ, lời khai của 5 nạn nhân tố cáo và rất có thể sẽ bị triệu tập để điều tra tội quấy rối, lạm dụng tình dục.

Sau Jo Min Ki, tài tử Cho Jae Hyun là sao nam tiếp theo bị tố cáo liên quan tới việc quấy rối đồng nghiệp nữ. Cho Jae Hyun sớm lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm trong quá khứ, coi việc ông đã gây tổn thương tới những đồng nghiệp là việc phải bị trả giá. Nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp một thời của Cho Jae Hyun bởi ông từng rất được kính trọng trong làng giải trí Hàn. Tuy nhiên, việc bị bóc trần sự thật cho thấy mảng tối phía sau ánh hào quang đầy ảo vọng của không chỉ Cho Jae Hyun.

Cho Jae Hyun từng tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Tướng quân Gye Baek, Piano, Sự thật nghiệt ngã, Đối đầu, Snow man... Các vai diễn của Cho Jae Hyun thời gian sau này thường là các vai phản diện.

Thời trẻ, Cho Jae Hyun là gương mặt nổi tiếng cùng với dòng phim lãng mạn tâm lý thập niên 1990, tiêu biểu như phim Piano (Dương cầm).

Nam diễn viên thứ 4 trong danh sách bị tố cáo quấy rối tình dục là Oh Dal Soo. Mới đây nhất, vào ngày 26.2, Oh Dal Soo lên tiếng phủ nhận. Mặc dù vậy, cư dân mạng tỏ ra hoài nghi về lời nói của tài tử này giữa bão scandal tình dục đang trỗi dậy trong showbiz Hàn.

Oh Dal Soo là gương mặt được mệnh danh “lá bùa may mắn” cho các phòng vé xứ Hàn. Nhiều phim điện ảnh anh tham gia đều hốt bạc với thành tích hàng triệu lượt khán giả như Đội quân siêu trộm, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Ám sát, Đường hầm, Chạy đâu cho thoát, Old Boy… Với thành tích sự nghiệp, Oh Dal Soo là một ngôi sao hạng A trong làng điện ảnh Hàn.