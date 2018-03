Tài sản kếch xù của cặp đôi quyền lực kín tiếng về tiền bạc bậc nhất showbiz

(Dân Việt) Dù cho nam diễn viên Lee Dong Wook khá kín tiếng về tài sản của mình nhưng cư dân mạng có thể khẳng định anh hoàn toàn không hề thua kém bạn gái Suzy

Sau khi tin tức hẹn hò của "tình đầu quốc dân" Suzy cùng nam diễn viên nổi tiếng Lee Dong Wook xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông vào ngày 9.3 vừa qua, đã có không ít người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ của mình trước chuyện tình cảm của cặp đôi tài sắc vẹn toàn này.

Hơn hết thì Suzy và Lee Dong Wook ngay lập tức trở thành "cặp đôi quyền lực" bởi danh tiếng, địa vị cũng như việc cùng sở hữu khối tài sản kếch xù trong nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí.

Suzy - Lee Dong Wook là "cặp đôi quyền lực" mới của Kbiz

Mức cát xê cao ngất ngưởng

Nhờ vào ngoại hình vượt trội cùng tài năng trên nhiều lĩnh vực, Suzy là một trong những nữ thần tượng sở hữu mức cát xê cao nhất Kpop bên cạnh Yoona (SNSD), Seolhyun (AOA),...

Với làn da mịn màng không tì vết cùng ngũ quan sắc sảo và thân hình quyến rũ, Suzy là lựa chọn hàng đầu của các nhãn hiệu mỹ phẩm, thời trang. Có thể nói phần lớn thu nhập của nữ ca sĩ là nhờ vào các hợp đồng đắt đỏ đến từ những thương hiệu nổi tiếng bởi bất kỳ sản phẩm nào được Suzy quảng bá cũng trở nên đắt hàng, nâng cao doanh thu cho nhãn hàng đó.

Làn da trắng trẻo không tì vết cùng hình tượng sạch của Suzy giúp cô trở thành "nữ hoàng quảng cáo" của Kbiz

Trong năm 2015, Suzy đã góp mặt trong hơn 30 quảng cáo với mức cát xê dao động từ 700 đến 800 triệu won (khoảng 14 đến 16 tỉ đồng)/quảng cáo. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, nữ ca sĩ này đã thu về hơn 9 tỉ won (khoảng 180 tỉ đồng) chỉ bằng việc đóng quảng cáo.

Ngoài ra, thu nhập của nữ ca sĩ này còn đến từ việc phát hành album nhạc số, doanh thu bán đĩa từ các hoạt động cùng nhóm nhạc Miss A cũng như hoạt động solo cùng với việc đóng phim. Cát xê cho sự xuất hiện của Suzy cho một tập phim được tiết lộ vào năm 2016 là 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng)/tập, đứng top đầu trong số các diễn viên thần tượng. Sau sự thành công của While You Were Sleeping đóng cùng Lee Jong Suk vào năm 2017, có lẽ con số cát xê của cô cũng đã tăng đáng kể.

Lee Dong Wook điển trai thu hút ánh nhìn tại một sự kiện thời trang ở Paris

Chính thức bước vào làng giải trí xứ kim chi vào năm 1999, Lee Dong Wook đã tham gia khá nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh nổi tiếng. Tuy trong thời gian đầu chăm chỉ hoạt động diễn xuất nhưng nam diễn viên lại không gây được sự chú ý từ công chúng cho đến khi đóng chính trong tác phẩm My Girl vào năm 2005.

Lee Dong Wook khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên giá cát xê của anh cũng là con số bí ẩn với công chúng. Đến năm 2016 với "bom tấn" Goblin đóng cùng Gong Yoo, mức cát xê của Lee Dong Wook được dự tính đã lên đến khoảng gần 1 tỷ đồng cho mỗi tập phim.

Ngoài khả năng diễn xuất tài tình, nam diễn viên này còn có năng khiếu giải trí được đánh giá cao thông qua việc tham gia các chương trình tạp kỹ như: Running Man, Roommate, Superman Returns,... làm MC cho Strong Heart,...

Với độ phủ sóng cao cùng ngoại hình cao ráo điển trai, Lee Dong Wook cũng là một trong những nam diễn viên khá "đắt show" quảng cáo, thời trang tại xứ sở kim chi. Anh thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang cũng như được mời đến dự nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước lẫn quốc tế. Việc này chính là minh chứng cho độ "hot" của Lee Dong Wook lại Hàn Quốc dù cho anh không tiết lộ cát xê dự sự kiện hay quảng cáo của mình.

Bất động sản khổng lồ

Căn hộ mà Suzy vừa mua vào cuối năm 2016 nằm ở Samsung-dong, Seoul có 2 tầng hầm và 5 tầng lầu trị giá 3,7 tỷ won (khoảng 74 tỷ đồng). Tuy không sinh sống ở đây nhưng chỉ với số tiền cho thuê toà nhà này, mỗi tháng cô nàng đã thu về hơn 15 triệu won (khoảng 300 triệu đồng).

Hiện tại, thông qua chương trình thực tế Off the REC, Suzy tiết lộ mình đang sống một mình trong một căn hộ chung cư ở Nonhyun-dong, có diện tích khoảng 443m2 với trị giá 3,2 tỷ won (khoảng 64 tỷ đồng). Căn hộ này của nữ ca sĩ rất hiện đại, tiện nghi và ngăn nắp với nội thất được bày trí gọn gàng, đẹp mắt.

Phía bên trong căn hộ sang trọng của Suzy

Trước đó, Suzy đã sống trong căn hộ rộng khoảng 258m2 có giá trị từ 2,6 đến 3 tỷ won (khoảng 52 đến 60 tỷ đồng). Ngoài ra, nữ ca sĩ còn mở một quán cafe có vị trí đắc địa tại Gwangju dành tặng bố mẹ.

Tuy luôn xuất hiện điển trai, gây sự chú ý mỗi khi tham gia sự kiện hay đóng phim nhưng Lee Dong Wook lại khá kín tiếng trong vấn đề tài sản, bất động sản cũng như cát xê của mình. Báo chí Hàn Quốc cũng không tìm được nhiều thông tin xoay quanh vấn đề này của nam diễn viên.

Trên website một dịch vụ thiết kế nhà cửa đã đăng tải hình ảnh phía bên trong căn hộ của Lee Dong Wook thu hút sự chú ý từ công chúng. Nội thất sang chảnh cùng cách bài trí đẹp mắt trong căn hộ được các chuyên gia đánh giá là không hề bình thường mà thuộc vào hàng đắt đỏ.

Căn hộ đắt đỏ của Lee Dong Wook vô tình được một website tiết lộ

Siêu xe sang trọng

Từ khi mới nổi tiếng, Suzy đã sở hữu một chiếc BMW Mini Cooper Clubman với giá khoảng từ 26 đến 36 triệu won (từ 520 đến 720 triệu đồng).

Cũng trong chương trình thực tế Off the REC, Suzy đã khoe chiếc siêu xe Porsche 911 của mình với người hâm mộ. Được biết giá của xế hộp này rơi vào khoảng 171 triệu won (hơn 3,5 tỉ đồng).

Suzy sở hữu chiếc siêu xe sang trọng lên đến hơn 3,5 tỷ đồng

Lee Dong Wook thì lại kín đáo trái ngược bạn gái khi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chiếc xe riêng của mình. Công chúng chỉ thường thấy anh xuất hiện với chiếc xe trắng dáng limousine và không thể biết được anh còn sở hữu siêu xe khác hay không.

Lee Dong Wook thường xuyên xuất hiện với chiếc xe này nên công chúng không biết anh còn sở hữu siêu xe nào khác không