Tài tử "lắm tài nhiều tật" Kha Chấn Đông có biểu hiện muốn tự tử

(Dân Việt) Sao “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” đang khiến fan hết sức lo lắng vì đăng tải dòng trạng thái "ỡm ờ" trên trang cá nhân.

Rạng sáng hôm nay 23.12, Kha Chấn Đông – ngôi sao trong bộ phim điện ảnh ăn khách You’re the apple of my eyes (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) đã đăng tải dòng trạng thái “ỡm ờ” trên trang cá nhân của mình: “Nếu tôi chết, có ai quan tâm không”.

Kha Chấn Đông đăng tải dòng trạng thái khó hiểu kèm hình ảnh vệt son đỏ

Trong bối cảnh mà hàng loạt các ngôi sao đã đi đến quyết định tự tử vì trầm cảm và gặp áp lực trong sự nghiệp dạo gần đây như thủ lĩnh Linkin Park Chester Bennington, giọng ca chính nhóm SHINee Hàn Quốc Jounghyun và mới đây nhất là một mẫu nữ trẻ tuổi của Thái Lan thì dòng trạng thái của Kha Chấn Đông khiến các fan vô cùng lo lắng.

Rất nhiều fan để lại bình luận với mong muốn an ủi và khích lệ tinh thần ngôi sao sinh năm 1991 này: “Không có chuyện gì là không thể vượt qua cả” hay “Anh đẹp trai, tài giỏi như thế, sau này nhất định sự nghiệp sẽ rất tốt”, “Anh phải tin vào bản thân của mình”…

Kha Chấn Đông trong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Kha Chấn Đông sinh năm 1991, từng “một bước thành sao” sau khi hoàn thành xuất sắc vai nam chính trong bộ phim điện ảnh ăn khách Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Kha Chấn Đông đã tự tay hủy hoại sự nghiệp và tiền đồ của mình bằng scandal tàng trữ, sử dụng ma túy cùng với Phòng Tổ Danh – quý tử của Thành Long.

Kha Chấn Đông vướng chỉ trích "có mới nới cũ" khi bỏ rơi bạn gái để hẹn hò siêu mẫu Hàn Quốc

Năm 2016, khi lệnh cấm vận đối với Kha Chấn Đông hết hiệu lực, chàng diễn viên trẻ “lắm tài nhiều tật” đã lập tức quay lại làng giải trí và dần lấy lại sự yêu mến của người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây, anh chàng lại vướng vào chỉ trích về việc “bỏ rơi” người bạn gái lâu năm Lý Dục Phân để hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Irene Kim. Có lẽ, chính những áp lực từ dư luận và áp lực trong sự nghiệp đã khiến Kha Chấn Đông viết lên dòng trạng thái đầy tiêu cực trên.