Tạo hình của Trương Vô Kỵ phiên bản mới khiến fan sửng sốt

(Dân Việt) Tạo hình mới được cho là của Trương Vô Kỵ trong dự án chuyển thể "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" khiến các fan đứng ngồi không yên.

Dự án chuyển thể tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung – Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một trong số những dự án phim được quan tâm nhất hiện nay. Mặc dù đoàn làm phim chưa công bố chính thức danh sách những diễn viên sẽ tham gia trong phim, tuy nhiên, cư dân mạng đã xôn xao, đồn đoán từ lâu.

Bức ảnh được cho là tạo hình ẻo lả của Trương Vô Kỵ

Mới đây, các fan của bộ phim chuyển thể nổi tiếng này đã được một phen “tá hỏa” trước hình ảnh được cho là tạo hình Trương Vô Kỵ trong phiên bản mới của diễn viên trẻ Tăng Thuấn Hi. Theo đó, dựa vào bức ảnh, nhân vật anh hùng Trương Vô Kỵ đã bị biến thành một anh chàng ẻo lả, nữ tính với môi đỏ, mắt to tròn và làn da trắng trẻo. So với hình ảnh Trương Vô Kỵ trong nguyên tác của Kim Dung và so với các phiên bản trước đây thì phiên bản Trương Vô Kỵ lần này khác xa “một trời một vực”.

Ngay khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng với thông điệp: Đây là nam chính Trương Vô Kỵ của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, các fan của bộ phim đã tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ vì cho rằng, tạo hình này phá vỡ hoàn toàn hình tượng Trương Vô Kỵ. Vô số bình luận trái chiều, không tích cực cũng được gửi trực tiếp đến Tăng Thuấn Hi thông qua trang cá nhân của anh chàng. Chỉ vài tiếng sau khi hình ảnh này được phát tán, weibo của Tăng Thuấn Hi đã ngập tràn những lời lẽ bôi nhọ, xúc phạm.

Diễn viên trẻ Tăng Thuấn Hi đã phải lên tiếng giải thích về bức ảnh

Trước làn sóng phản đối quá dữ dội từ phía người hâm mộ, phía Tăng Thuấn Hi đã phải lên tiếng giải thích rằng, hình ảnh này của anh được chụp từ năm ngoái khi tham gia show truyền hình Tiến Về Phía Trước và hoàn toàn không hề liên quan gì đến dự án phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tăng Thuấn Hi hiện là ca sĩ, diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một trong số những tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của Kim Dung với nội dung xoay quanh nhân vật chính Trương Vô Kỵ thông minh, tài giỏi, lương thiện, chính trực và những tranh giành, đấu đá của giang hồ để chiếm được 2 bảo vật là Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao. Trước đó, Ngô Khởi Hoa, Lương Triều Vỹ, Tô Hữu Bằng, Đặng Siêu đã từng hóa thân thành Trương Vô Kỵ vô cùng xuất sắc và nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả.

Trương Vô Kỵ phiên bản Lương Triều Vỹ