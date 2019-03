Tạo hình thú vị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phim hoạt hình

(Dân Việt) Trong bộ phim hoạt hình về chú chó Rex, tạo hình Tổng thống Mỹ được xây dựng thú vị.

Bộ phim hoạt hình The Queen’s Corgi (tựa Việt: Corgi: Những Chú Chó Hoàng Gia) gây chú ý khi đưa tạo hình của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên màn ảnh, dù đó chỉ là một nhân vật phụ.

Trailer phim The Queen’s Corgi

Phim là cuộc phiêu lưu của Rex, chú chó corgi được cưng chiều nhất Hoàng gia Anh. Rex được Nữ hoàng cưng chiều hết mực và được hưởng những đãi ngộ đặc biệt hệt như một hoàng tử thứ thiệt, vì vậy cậu luôn nhận được con mắt ngưỡng mộ từ các chú chó khác trong cung điện.

Chú chó Rex trên poster chính thức của phim

Một ngày, Hoàng gia Anh tiếp đón một vị khách vô cùng đặc biệt – đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania, và “đệ nhất khuyển nước Mỹ” – một cô chó chảnh chọe có tên Mitzy.

Tạo hình Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania và cô chó Mitzy trong phim

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mitzy đã “chấm” Rex làm “bạn trai” bất chấp sự khó chịu của anh chàng, và mọi chuyện càng tệ hại hơn với Rex khi bản thân Nữ hoàng Anh và Tổng thống Trump đều ra sức vun vén cho “cặp đôi” này. Trong khi Mitzy ra sức quyến rũ Rex, thì anh chàng càng cố lẩn tránh, và trong một trận cãi vã giữa hai bên, Rex đã vô tình gây ra tai họa cho Tổng thống Trump. Trước nguy cơ gây sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai nước Anh-Mỹ, Nữ hoàng buộc phải nhốt Rex lại và điều đó khiến cậu vô cùng hối hận.

Trong lúc quẫn bách vì để mất danh hiệu “đệ nhất khuyển” Hoàng gia Anh, Rex quyết định bỏ trốn để tìm một người chủ mới nhưng không may lại lạc vào cuộc ẩu đả của một nhóm chó hoang đường phố. Trong cuộc phiêu lưu tìm đường về lại với Nữ hoàng, Rex đã phải vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để rồi tìm kiếm được tình yêu đích thực của mình và hiểu rõ về giá trị của bản thân.

Trong cuộc phiêu lưu tìm đường về lại với Nữ hoàng, Rex đã phải vượt qua nhiều thử thách

Bộ phim được đạo diễn bởi Ben Stassen, người đã có tạo ra nhiều tác phẩm hoạt hình nổi tiếng và được đánh giá cao như:The House of Magic, Fly Me to the Moon và The Son of Bigfoot,.. cùng với Vincent Kesteloot (Sammy 2) dựa trên kịch bản của Rob Spackling và Johny Smith. Tham gia lồng tiếng cho nhân vật Nữ hoàng Anh là nữ diễn viên gạo cội nước Anh Julia Walters (Mama Mia!, Harry Potter), trong khi “giọng nói” của chú chó Rex được thể hiện bởi nam danh hài, người dẫn chương trình đình đám của Xứ sở Sương mù Jack Whitehall. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 12.4.