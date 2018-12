Thánh nữ MU bị fan "biểu tình", đòi làm điều này để đội tuyển chiến thắng

Thời điểm gần đây, việc Manchester United (MU) sa sút trong phong độ thi đấu khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi lo lắng. Đặc biệt, sau khi sa thải HLV Mourinho, tình hình của CLB bóng đá Anh vẫn không khả quan hơn mà trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Fan MU cho rằng, tinh thần các cầu thủ cần được khích lệ. Tờ ON của Hong Kong cho rằng, nữ thần gợi cảm Nhật Bản - Rio Uchida được cho là người "phù hợp nhất".

Không phải ngẫu nhiên mà người đẹp được mệnh danh là "nữ thần gợi cảm" của Nhật Bản được chọn lựa.

Theo ON, trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Rio ở Nhật Bản có dấu hiệu khởi sắc. Cô là diễn viên chính trong series phim "Kamen Rider Drive". Năm nay, mỹ nhân 9X còn đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình.

Ở châu Á, Rio Uchida sở hữu một lượng lớn người hâm mộ là nam giới. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1991 còn tung ra bộ sách ảnh mới vô cùng gợi cảm. Theo tờ On, với danh tiếng và cả một lượng lớn fan là nam giới, lựa chọn Rio là phù hợp nhất.

Ngoài những điều cơ bản trên, lý do chính khiến Rio Uchida lọt vào tấm ngắm của fan MU vì cô từng đem lại may mắn cho CLB này khi mặc áo của Quỷ đỏ và giúp đội giành chiến thắng vào cách đây 2 năm.

Nhiều fan bóng đá hy vọng Rio Uchida sẽ mặc lại chiếc áo may mắn của MU để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ.

Cách đây 2 năm, Rio từng diện áo của MU khi tham gia chương trình "Soccer Game King". Việc nữ thần gợi cảm diện áo của Quỷ đỏ đã đem lại may mắn cho MU.

Nhiều người tin rằng, sự xuất hiện của Rio Uchida sẽ "cứu" đội bóng khỏi tình cảm thê thảm như hiện tại.

Trả lời phỏng vấn, diễn viên phim "Kamen Rider Drive" cho biết: "Khi còn đi học, tôi đã cố gắng rất nhiều với môn giáo dục thể chất. Nói ra thật xấu hổ nhưng tôi gặp khá nhiều khó khăn vì môn thể dục. Tôi thấy các cầu thủ bóng đá có một thể lực tốt và chơi bóng rất hay".

Rio công khai thừa nhận cầu thủ mà cô thích nhất của đội tuyển quốc gia Nhật Bản là Shinji Kagawa.

Rio Uchida sinh năm 1991 là diễn viên, người mẫu nội y nổi tiếng ở Nhật Bản. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2010. Từ năm 2013, người đẹp bắt đầu lấn sân điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công.

Ngoài series phim "Kamen Rider Drive", năm 2018, Uchida còn tham gia nhiều bộ phim như "Princess Jellyfish", "It's Boring Here, Pick Me Up", "Anoko no Toriko"...

Năm 2019, người đẹp 28 tuổi tham gia phim truyền hình "Ossan's Love".

Nổi tiếng, xinh đẹp, thường xuyên chụp ảnh nội y song Uchida luôn nói không với scandal.

Với "lý lịch" sạch, cô là người đẹp sở hữu lượng fan lớn ở Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á.

Cô nàng được mệnh danh là "nữ thần gợi cảm" của Nhật Bản.

Với fan của MU, Rio Uchida còn được coi là "nữ thần may mắn".

Diễn viên 9X sở hữu gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng.

Vẻ sexy của Uchida khiến fan MU "phát cuồng".

Hiện tại, Rio vẫn chưa đáp lại "lời thỉnh cầu" của fan MU.